McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º

El Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 empezó con la única sesión de prácticas del fin de semana debido al formato al sprint y eso se dejó notar, ya que todos los pilotos completaron más de 20 vueltas al Circuito Internacional de Losail, sin grandes contratiempos, para configurar sus coches de cara a la clasificación shootout.

Al término de los 60 minutos de acción, Oscar Piastri marcó el mejor tiempo de la Práctica con un 1:20.942, por delante de su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, que acabó a 0.058s de distancia, con un sorprendente Fernando Alonso completando el top 3 con una diferencia de 0.386s.

La cuarta posición de los entrenamientos en Qatar fue a parar a manos de Carlos Sainz con su Williams [+0.480s], que terminó por delante de Iscak Hadjar [+0.579s] y un Max Verstappen que sólo pudo ser sexto con el compuesto más blando a +0.580s de los McLaren.

Séptimo fue Alex Albon [+0.685s], con Charles Leclerc octavo y a 0.744s de la mejor referencia de la sesión, mientras que el otro Ferrari de Lewis Hamilton ni tan siquiera llegó al top 10.

Lance Stroll [+0.745s] y Andrea Kimi Antonelli [+0.774s] completaron las diez primeras posiciones de la FP1, con el otro Mercedes, el de George Russell, 14º.

Resultados de la Práctica del GP de Qatar 2025 de la F1

Resumen completo de la Práctica del GP de Qatar 2025 de la F1

Debido a que era la primera y única sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Qatar, los pilotos salieron al asfalto del Circuito Internacional de Losail en cuanto el semáforo se puso de color verde, todos ellos con los neumáticos duros.

Los primeros tiempos estuvieron por encima del 1:27, pero rápidamente fueron bajando y tras las primeras vueltas ya lideraba George Russell con un 1:24.790, antes de que Carlos Sainz mejorase hasta el 1:24.433 y Nico Hulkenberg hiciese lo propio para marcar un 1:24.225.

El primer 1:23 fue para Max Verstappen, que rompió el crono con un 1:23.343 sobre una pista que estaba mejorando a pasos agigantados. Russell se colocó entonces segundo a 0.381s y Alonso tercero a 0.585s.

Los 1:22 tampoco tardaron en llegar, con George Russell marcando un 1:22.962 y Sainz un 1:22.994, antes de que Alonso mejorase con un 1:22.588 y Verstappen con un 1:22.372.

Superados los primeros 20 minutos de acción, muchos pilotos empezaron a regresar a los boxes para realizar algunos cambios en sus monoplazas, justo cuando Russell se aupaba a lo más alto de la tabla clasificatoria con un crono de 1:22.165.

Los problemas con el tráfico ya empezaron en la FP1, con Verstappen llamando "ciego e idiota" a Pierre Gasly por taponarle en una de las curvas de Losail.

Mientras tanto, McLaren y Ferrari parecían sufrir en exceso, con salidas de pista continuas y tiempos que dejaban a Hamilton 10º, Piastri 12º, Leclerc 13º y Norris 20º.

Los pilotos fueron regresando a la pista y lo hacían con los neumáticos duros de nuevo, la mayoría con los usados anteriormente, a excepción de Lawson que lo hacía con nuevos, aunque prácticamente nadie mejoraba sus parciales en ese momento intermedio de la sesión.

Tras lo que parecieron ser una especie de "tandas largas", los pilotos regresaron a boxes a falta de unos 17 minutos de sesión para realizar los últimos cambios en sus coches e intentar una simulación de clasificación en los últimos instantes de la Práctica con el neumático blando.

Isack Hadjar fue el primero en mejorar hasta el 1:21.819, pero Carlos Sainz le superó con un 1:21.677 y Fernando Alonso fue todavía más rápido con un 1:21.562.

Sin embargo, fue montar el compuesto de color rojo y los McLaren rápidamente se colocaron al frente con Norris por delante de Piastri gracias a su 1:20.982. Verstappen, mientras tanto, se quedó tercero a poco más de medio segundo del mejor de los coches papaya.

Los Mercedes solo pudieron ser 10º y 11º a 0.8s y 0.9s, demasiado lejos, aunque peor era el panorama de Ferrari, ya que Hamilton era octavo, pero Leclerc sólo podía ser 13º.

En la segunda vuelta rápida, Piastri mejoró para colocarse al frente con un 1:20.924, mientras que Alonso y Hadjar también escalaron al tercer y cuarto puesto respectivamente, antes de que Sainz fuese una décimas más rápido que el francés de Racing Bulls.

Lo más preocupante estaba por detrás, con sólo un Ferrari y un Mercedes en el top 10 de tabla clasificatoria (Leclerc 8º y Antonelli 10º).