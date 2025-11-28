Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Qatar

McLaren asusta en la Práctica de Qatar F1 con Alonso 3º y Sainz 4º

Oscar Piastri lideró la Práctica del GP de Qatar 2025 de la F1, por delante de Norris, Alonso y Sainz. Resumen y resultados de la FP1 en Losail.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 empezó con la única sesión de prácticas del fin de semana debido al formato al sprint y eso se dejó notar, ya que todos los pilotos completaron más de 20 vueltas al Circuito Internacional de Losail, sin grandes contratiempos, para configurar sus coches de cara a la clasificación shootout.

Al término de los 60 minutos de acción, Oscar Piastri marcó el mejor tiempo de la Práctica con un 1:20.942, por delante de su compañero de equipo en McLarenLando Norris, que acabó a 0.058s de distancia, con un sorprendente Fernando Alonso completando el top 3 con una diferencia de 0.386s.

La cuarta posición de los entrenamientos en Qatar fue a parar a manos de Carlos Sainz con su Williams [+0.480s], que terminó por delante de Iscak Hadjar [+0.579s] y un Max Verstappen que sólo pudo ser sexto con el compuesto más blando a +0.580s de los McLaren.

Séptimo fue Alex Albon [+0.685s], con Charles Leclerc octavo y a 0.744s de la mejor referencia de la sesión, mientras que el otro Ferrari de Lewis Hamilton ni tan siquiera llegó al top 10.

Lance Stroll [+0.745s] y Andrea Kimi Antonelli [+0.774s] completaron las diez primeras posiciones de la FP1, con el otro Mercedes, el de George Russell, 14º.

Apunta:

Resultados de la Práctica del GP de Qatar 2025 de la F1

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 29

1'20.924

   S 241.070
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 28

+0.058

1'20.982

 0.058 S 240.897
3 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 26

+0.386

1'21.310

 0.328 S 239.926
4 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 20

+0.480

1'21.404

 0.094 S 239.649
5 France I. Hadjar Racing Bulls 6 RB Honda 30

+0.579

1'21.503

 0.099 S 239.358
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.580

1'21.504

 0.001 S 239.355
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+0.685

1'21.609

 0.105 S 239.047
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.744

1'21.668

 0.059 S 238.874
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 26

+0.745

1'21.669

 0.001 S 238.871
10 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.774

1'21.698

 0.029 S 238.786
11 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 23

+0.859

1'21.783

 0.085 S 238.538
12 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.870

1'21.794

 0.011 S 238.506
13 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 28

+0.872

1'21.796

 0.002 S 238.500
14 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 33

+0.900

1'21.824

 0.028 S 238.419
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 26

+1.002

1'21.926

 0.102 S 238.122
16 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 29

+1.002

1'21.926

 0.000 S 238.122
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 30

+1.172

1'22.096

 0.170 S 237.629
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 25

+1.500

1'22.424

 0.328 S 236.683
19 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Honda 30

+1.638

1'22.562

 0.138 S 236.287
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 26

+2.605

1'23.529

 0.967 H 233.552
Ver resultados  

Resumen completo de la Práctica del GP de Qatar 2025 de la F1

Debido a que era la primera y única sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Qatar, los pilotos salieron al asfalto del Circuito Internacional de Losail en cuanto el semáforo se puso de color verde, todos ellos con los neumáticos duros.

Los primeros tiempos estuvieron por encima del 1:27, pero rápidamente fueron bajando y tras las primeras vueltas ya lideraba George Russell con un 1:24.790, antes de que Carlos Sainz mejorase hasta el 1:24.433 y Nico Hulkenberg hiciese lo propio para marcar un 1:24.225.

El primer 1:23 fue para Max Verstappen, que rompió el crono con un 1:23.343 sobre una pista que estaba mejorando a pasos agigantados. Russell se colocó entonces segundo a 0.381s y Alonso tercero a 0.585s.

Los 1:22 tampoco tardaron en llegar, con George Russell marcando un 1:22.962 y Sainz un 1:22.994, antes de que Alonso mejorase con un 1:22.588 y Verstappen con un 1:22.372.

Superados los primeros 20 minutos de acción, muchos pilotos empezaron a regresar a los boxes para realizar algunos cambios en sus monoplazas, justo cuando Russell se aupaba a lo más alto de la tabla clasificatoria con un crono de 1:22.165.

Los problemas con el tráfico ya empezaron en la FP1, con Verstappen llamando "ciego e idiota" a Pierre Gasly por taponarle en una de las curvas de Losail.

Mientras tanto, McLaren y Ferrari parecían sufrir en exceso, con salidas de pista continuas y tiempos que dejaban a Hamilton 10º, Piastri 12º, Leclerc 13º y Norris 20º.

Los pilotos fueron regresando a la pista y lo hacían con los neumáticos duros de nuevo, la mayoría con los usados anteriormente, a excepción de Lawson que lo hacía con nuevos, aunque prácticamente nadie mejoraba sus parciales en ese momento intermedio de la sesión.

Tras lo que parecieron ser una especie de "tandas largas", los pilotos regresaron a boxes a falta de unos 17 minutos de sesión para realizar los últimos cambios en sus coches e intentar una simulación de clasificación en los últimos instantes de la Práctica con el neumático blando.

Isack Hadjar fue el primero en mejorar hasta el 1:21.819, pero Carlos Sainz le superó con un 1:21.677 y Fernando Alonso fue todavía más rápido con un 1:21.562.

Sin embargo, fue montar el compuesto de color rojo y los McLaren rápidamente se colocaron al frente con Norris por delante de Piastri gracias a su 1:20.982. Verstappen, mientras tanto, se quedó tercero a poco más de medio segundo del mejor de los coches papaya.

Los Mercedes solo pudieron ser 10º y 11º a 0.8s y 0.9s, demasiado lejos, aunque peor era el panorama de Ferrari, ya que Hamilton era octavo, pero Leclerc sólo podía ser 13º.

En la segunda vuelta rápida, Piastri mejoró para colocarse al frente con un 1:20.924, mientras que Alonso y Hadjar también escalaron al tercer y cuarto puesto respectivamente, antes de que Sainz fuese una décimas más rápido que el francés de Racing Bulls.

Lo más preocupante estaba por detrás, con sólo un Ferrari y un Mercedes en el top 10 de tabla clasificatoria (Leclerc 8º y Antonelli 10º).

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Sólo hay una novedad en los coches de F1 para el GP de Qatar 2025
Siguiente artículo Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Mejores comentarios
Juanjo Sáez
Más de
Juanjo Sáez
Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"

Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso: "Son 24 años de experiencia y 44 de edad, ya me conozco todo"
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º

FIA F2
FIA F2
Losail
Goethe roba a Fornaroli la pole de F2 en Qatar; Crawford 15º y Browning 18º
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Así os contamos la clasificación sprint de F1 en el GP de Qatar 2025
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla
Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué debería haber tolerancia cero con las infracciones técnicas en la F1

Últimas noticias

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"
Verstappen se centra en "sobrevivir" en la sprint y piensa en el domingo

Verstappen se centra en "sobrevivir" en la sprint y piensa en el domingo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen se centra en "sobrevivir" en la sprint y piensa en el domingo

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros