Horarios del GP de Bélgica de F1 en Spa y cómo verlo

La Fórmula 1 llega al GP de Bélgica, penúltima ronda antes de las vacaciones de verano, del 17 al 19 de julio en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Apunta aquí a qué hora es la clasificación de F1 2026 en Spa, a qué hora la carrera del domingo y mucho más. Será el GP de Bélgica número 71 en la historia, el 59 en Spa.

Horarios del GP de Bélgica de F1 2026 en España

Sesión Día Hora Libres 1 Viernes 17 de julio 13:30h-14:30h Libres 2 Viernes 17 de julio 17:00h-18:00h Libres 3 Sábado 18 de julio 12:30-13:30h Clasificación de Spa Sábado 18 de julio 16:00h Carrera de Spa (44 vueltas) Domingo 19 de julio 15:00h

El GP de Bélgica 2026 de F1, después de ser el de Gran Bretaña con formato sprint, será con formato tradicional, por lo que mantiene los horarios habituales (en 2023 y 2025 sí hubo fin de semana sprint en Spa).

La décima ronda de la temporada, el GP de Bélgica, empezará el viernes a las 12:30h con la FP1, primera oportunidad para que los pilotos y equipos afinen los coches de 2026 a Spa. Luego, habrá una FP2 por la tarde, a las 17:00h locales y de España.

La clasificación del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa es el sábado 18 de julio a las 16:00h, y ahí se formará la parrilla para la carrera del domingo, otorgando la pole position al piloto más rápido de la Q3. Esa clasificación de Spa, si te lo preguntas, es a las 08:00h de México para ver a Sergio Pérez y las 11:00h de Argentina para ver a Franco Colapinto.

La carrera del GP de Bélgica 2026 de F1 de Spa es el domingo 19 de julio a las 15:00h, donde se decidirá al ganador de esta décima parada del curso, del GP de Bélgica 71º en la historia. La carrera de Spa de F1 es a las 07:00h de México y las 10:00h de Argentina.

Luego, a las 21:00h de España, 13:00h de México o 16:00h de Argentina será la Final del Mundial de Fútbol.

Cómo se puede por la TV o seguir el GP de Bélgica de F1 2026

La manera más fácil de ver el GP de Bélgica de F1 en Spa si estás en España es mediante la dueña de los derechos de retransmisión, DAZN F1, a la que tienes que estar suscrito al Plan Motor o al Plan Premium. Ahí podrás ver F1, F2 y F3 durante el mismo fin de semana.

Por supuesto, en Motorsport.com tendremos un Live Text con Live Timing (es decir, tiempos y resultados en directo y en todo momento) del GP de Bélgica, por lo que si te pilla trabajando, puedes abrir nuestra web y no perderte nada.

Y luego, en Latinoamérica, pueden optar para el GP de Bélgica al servicio del propio mundial, F1TV, algo que en España no se puede contratar. Además de eso, en Argentina puedes ver el GP de Bélgica en ESPN vía Disney Premium o en Fox Sports Argentina, y en México mediante Sky Sports o con suscripción a Izzy Sports.

El circuito de Spa-Francorchamps, el del GP de Bélgica de F1

El mítico circuito de Spa-Francorchamps, localizado a entre las localidades de Spa, Francorchamps, Malmedy y Stavelot en la provincia de Lieja (a su vez está a 50 km de Lieja ciudad), Bélgica, ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de su historia, generalmente para hacerlo más seguro. Sin embargo, dos accidentes mortales en los últimos años han provocado un nuevo debate sobre la seguridad de la pista.

Spa-Francorchamps, que ha albergado ya 58 grandes premios de F1, tiene 7,004 km de longitud, y es el circuito más largo del mundial. Además, en la recta de Kemmel se pueden alcanzar velocidades de más de 350 km/h. La carga aerodinámica del circuito es media-alta, aunque por supuesto la velocidad punta es clave, pero el segundo y revirado sector hace necesario cierto equilibrio. Durante aproximadamente el 70% de la vuelta Spa se hace a fondo.

Spa entró en el calendario original del primer mundial de F1, allá por 1950, y hasta 1970 solo estuvo ausente en tres temporadas. Además de en Spa, la F1 también ha disputado el GP de Bélgica en Nivelles (en 1972 y 1974) y diez años en Zolder, en 1973 y de 1975 a 1984 a excepción de 1983. Desde 1985, Spa ha sido la sede fija del GP de Bélgica de F1, faltando solo en 2003, que no se disputó. ¿La razón? La vas a encontrar a continuación, y te va a sorprender (mucho).

¿Qué pilotos saben lo que es ganar el GP de Bélgica de F1? ¿Qué pilotos tienen poles en F1 en Spa-Francorchamps? ¿Y podios en Bélgica?

Aún nadie ha podido destronar a Michael Schumacher como piloto con más victorias en Bélgica, con seis. Ayrton Senna se quedó en cinco, y de la parrilla actual el más triunfador allí es Lewis Hamilton, que tiene también cinco triunfos, uno más que los que en su día lograron Kimi Raikkonen y Jim Clark. De la parrilla actual también han ganado en Bélgica Max Verstappen (en aquella farsa de 2021, en 2022 y en 2023, seguidos), Charles Leclerc en 2019 (su primera victoria en F1) y Oscar Piastri en 2025, la última visita.

Si te lo preguntas, Verstappen ganó al sprint en Bélgica 2023 y también Verstappen ganó en la sprint de Spa en 2025.

En pole position en Bélgica sí que destaca Hamilton, con nada menos que seis, dos más que Fangio, Prost y Senna. Lo curioso es que Schumacher logró allí seis victorias pero solo una pole. De la actual parrilla, también tienen pole position en Spa, Charles Leclerc (tres, en 2019, en 2023 por sanción a Verstappen y en 2024 también por sanción de motor a Verstappen) Max Verstappen en lluvia en 2021 (además de otras tres donde fue el más rápido pero no se llevó la pole por cumplir sanción) y Carlos Sainz en 2022 (por sanción a Verstappen, que fue primero en clasificación pero instalaba nuevo motor).

Hamilton lleva 11 podios en Bélgica, dos más que Schumacher, y otros nueve pilotos de la actual parrilla tienen podios en Spa: Verstappen cinco, Leclerc cuatro, Fernando Alonso y Valtteri Bottas tres podios, Checo Pérez y Piastri dos podios en Spa, y Russell, Sainz y Norris un podio allí.

Todo el historial de F1 en Bélgica: Fórmula 1 Qué pilotos han ganado en Bélgica F1: poles, vueltas rápidas, podios, etc

A cuántas vueltas se disputa el GP de Bélgica 2026 de F1, la carrera de Spa

Como Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario de F1, con una longitud de 7.004 kilómetros, los pilotos darán "solo" 44 vueltas en carrera, para un total de 308,176 kilómetros.

Aventurar cuánto puede durar la carrera de Bélgica de F1 es arriesgado, porque puede haber Safety Car o banderas rojas que trastoquen los planes. Aun así, llevamos unos años estables con carreras de F1 en Spa entre 1 hora y 19 minutos y 1 hora y 29 minutos.

Los records F1 en Spa

Récord de la pole Lando Norris McLaren 1'40"562

(velocidad media: 250,735 km/h) 2025 Vuelta rápida en carrera Charles Leclerc Ferrari 1'44"701 (velocidad media: 240,823 km/h) 2024

Últimos autores de pole y de victorias de F1 en Bélgica

Oscar Piastri, McLaren, es el último ganador en Spa Foto de: Yves Herman / Pool / AFP via Getty Images

AÑO Pole position VICTORIA 2025 Lando Norris Oscar Piastri 2024 Charles Leclerc Lewis Hamilton 2023 Charles Leclerc Max Verstappen 2022

Carlos Sainz Max Verstappen 2021

Max Verstappen Max Verstappen 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Charles Leclerc Charles Leclerc 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg

Carrera siguiente : GP de Hungría (24-26 de julio)

Así está el campeonato de pilotos y equipos de 2026 de F1 antes de Spa-Francorchamps

Después de nueve rondas, más otras cuatro carreras sprint, Andrea Kimi Antonelli está al frente del campeonato, aunque ya su ventaja es de "solo" 25 puntos sobre su compañero de equipo.

Clasificación del mundial de pilotos de F1 2026 antes de Spa (haz click aquí para ver toda la tabla)

Clasificación del campeonato de equipos de F1 2026 antes de Spa (haz click aquí para ver toda la tabla

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 333 2 Ferrari 255 3 McLaren 179 4 Red Bull 128 5 Alpine 60