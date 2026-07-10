Pilotos y coches de F1 en el Festival de Goodwood Festival 2026
De Lando Norris a Mario Andretti, aquí tienes una lista de todos los pilotos de F1 que han aparecido o aparecerán en el Goodwood Festival of Speed 2026 del 9 al 12 de julio.
Coches de F1 en el Goodwood Festival of Speed 2026
Foto de: LAT Images
El Goodwood Festival of Speed 2026 está en marcha este fin de semana, reuniendo a estrellas actuales de la Fórmula 1, campeones del mundo y leyendas de la competición durante cuatro días de tandas de exhibición en la famosa subida.
Al evitar el evento de este año coincidir con el calendario de F1, varios pilotos actuales de asisten junto a una gran cantidad de expilotos y campeones de otras disciplinas.
La estrella principal en la lista de inscritos de este año podría considerarse el vigente campeón de F1 Lando Norris, que se pondrá al volante del McLaren MCL60 con el que logró siete podios en 2023. Es un coche significativo para el equipo británico, al haber sido presentado en 2023 para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la estructura por parte de Bruce McLaren.
Norris también probará el futuro de McLaren pilotando el MCL-HY en su debut público antes de la entrada del Hypercar en las 24 Horas de Le Mans del próximo año.
El actual líder de la F1, Andrea Kimi Antonelli, también está en el famoso festival, y le vieron haciendo burnouts en un coche de calle Mercedes el jueves.
El dúo de Alpine formado por Pierre Gasly y Franco Colapinto también está en acción, turnándose en el Lotus E20 renombrado de la temporada 2012. Kimi Raikkonen, ya retirado, llevó a la victoria el monoplaza con motor V8 en el GP de Abu Dhabi de aquel año.
Mientras tanto, la estrella emergente Isack Hadjar representará a Red Bull, pilotando el superdeportivo RB17 solo para circuito diseñado por Adrian Newey junto con el propio Newey. Yuki Tsunoda también se turnará al volante de la máquina de 1200cv.
También se verá a toda una serie de expilotos de F1 en el Festival of Speed, incluidos campeones del mundo comoMario Andretti y Emerson Fittipaldi
Varias estrellas del mundo de los sportscar también honrarán Goodwood, incluidos ganadores de las 24 Horas de Le Mans como Tom Kristensen y Derek Bell. Los aficionados podrán ver varios prototipos deportivos icónicos a lo largo del evento de cuatro días, incluidos el Porsche 962, el Ford GT MKII y el McLaren F1 GTR.
Christian Horner, Red Bull Racing
Photo by: JEP / Motorsport Images
El siete veces campeón de MotoGP Valentino Rossi será el nombre más importante del mundo del motociclismo, pero tras su cambio a las carreras de coches, pilotará el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999. Los aficionados que quieran verle de nuevo sobre una moto tampoco quedarán decepcionados, ya que también se subirá a una Yamaha M1 de especificación 2020.
También estarán presentes pilotos de rallies, incluidos Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Petter Solberg y Nasser Al Attiyah. Además, Dan Ticktum hará correr el nuevo prototipo Gen4 de Formula E para demostrar las capacidades de un coche de carreras eléctrico moderno.
Pilotos actuales de F1 en Goodwood 2026
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Piloto
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CON QUÉ COCHE(s)
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Lando Norris
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McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
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Pierre Gasly
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Alpine E20
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Franco Colapinto
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Alpine E20
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Isack Hadjar
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Red Bull RB17
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Yuki Tsunoda
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Red Bull RB17
Expilotos de F1 en Goodwood 2026
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PILOTO
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CON QUÉ COCHE(s)
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Mario Andretti
|
Chevrolet Camaro IROC
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Michael Andretti
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Shelby Daytona Coupe
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Gerhard Berger
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Benetton B186
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Thierry Boutsen
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Porsche 962, BMW Sauber F1.07
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David Brabham
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Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
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Karun Chandhok
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McLaren M23D, Ford GT MkII
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Christian Danner
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Benetton B186
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Lucas di Grassi
|
Formula E Spark Gen1
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Derek Bell
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Porsche 962
|
Damon Hill
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Williams FW11, Williams FW18
|
Emerson Fittipaldi
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Buick Regal
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Patrick Friesacher
|
Red Bull RB18
|
Marc Gene
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Ferrari SF21
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Stefan Johansson
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Ferrari F2008
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Kazuki Nakajima
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Toyota GR GT
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Arturo Merzario
|
Ferrari 156 Sharknose
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Emanuele Pirro
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Ferrari 330 P3/412P
|
Bruno Senna
|
McLaren MP4/8B
|
Jean-Eric Vergne
|
DS Techeetah FE19
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Karl Wendlinger
|
Mercedes-Benz 300 SEL
Otros nombres destacados en Goodwood 2026
- Valentino Rossi
- Tom Kristensen
- Romain Dumas
- Sebastien Loeb
- Sebastien Ogier
- Elfyn Evans
- Johan Kristoffersson
- Nasser Al-Attiyah
- Dario Franchitti
- Adrian Newey
- Giacomo Agostini
- Casey Stoner
- Kevin Schwantz
- Colin Edwards
- Davey Todd
- Jamie Whincup
- Kurt Busch
- Benoit Treluyer
- Petter Solberg
Todos los coches de F1 en Goodwood 2026
|
Año
|
Coche
|
1937
|
Mercedes-Benz W125
|
1961
|
Ferrari 156 'Sharknose'
|
1976
|
McLaren-Cosworth M23D
|
1982
|
Williams FW08C
|
1986
|
Williams-Honda FW11
|
1986
|
Benetton-BMW B186
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8B
|
1996
|
Williams FW18
|
2008
|
Ferrari F2008
|
2012
|
Lotus-Renault E20
|
2012
|
Red Bull Racing RB8
|
2022
|
Red Bull Racing RB18
|
2022
|
Mercedes-AMG W13
|
2023
|
McLaren MCL60
|
2025
|
Aston Martin AMR25
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