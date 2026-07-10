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Festival de la Velocidad de Goodwood

Pilotos y coches de F1 en el Festival de Goodwood Festival 2026

De Lando Norris a Mario Andretti, aquí tienes una lista de todos los pilotos de F1 que han aparecido o aparecerán en el Goodwood Festival of Speed 2026 del 9 al 12 de julio.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Coches de F1 en el Goodwood Festival of Speed 2026

Coches de F1 en el Goodwood Festival of Speed 2026

Foto de: LAT Images

El Goodwood Festival of Speed 2026 está en marcha este fin de semana, reuniendo a estrellas actuales de la Fórmula 1, campeones del mundo y leyendas de la competición durante cuatro días de tandas de exhibición en la famosa subida.

Al evitar el evento de este año coincidir con el calendario de F1, varios pilotos actuales de asisten junto a una gran cantidad de expilotos y campeones de otras disciplinas.

La estrella principal en la lista de inscritos de este año podría considerarse el vigente campeón de F1 Lando Norris, que se pondrá al volante del McLaren MCL60 con el que logró siete podios en 2023. Es un coche significativo para el equipo británico, al haber sido presentado en 2023 para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la estructura por parte de Bruce McLaren.

Norris también probará el futuro de McLaren pilotando el MCL-HY en su debut público antes de la entrada del Hypercar en las 24 Horas de Le Mans del próximo año.

El actual líder de la F1, Andrea Kimi Antonelli, también está en el famoso festival, y le vieron haciendo burnouts en un coche de calle Mercedes el jueves.

El dúo de Alpine formado por Pierre Gasly y Franco Colapinto también está en acción, turnándose en el Lotus E20 renombrado de la temporada 2012. Kimi Raikkonen, ya retirado, llevó a la victoria el monoplaza con motor V8 en el GP de Abu Dhabi de aquel año.

Mientras tanto, la estrella emergente Isack Hadjar representará a Red Bull, pilotando el superdeportivo RB17 solo para circuito diseñado por Adrian Newey junto con el propio Newey. Yuki Tsunoda también se turnará al volante de la máquina de 1200cv.

También se verá a toda una serie de expilotos de F1 en el Festival of Speed, incluidos campeones del mundo comoMario AndrettiEmerson Fittipaldi

Varias estrellas del mundo de los sportscar también honrarán Goodwood, incluidos ganadores de las 24 Horas de Le Mans como Tom Kristensen y Derek Bell. Los aficionados podrán ver varios prototipos deportivos icónicos a lo largo del evento de cuatro días, incluidos el Porsche 962, el Ford GT MKII y el McLaren F1 GTR.

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: JEP / Motorsport Images

El siete veces campeón de MotoGP Valentino Rossi será el nombre más importante del mundo del motociclismo, pero tras su cambio a las carreras de coches, pilotará el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999. Los aficionados que quieran verle de nuevo sobre una moto tampoco quedarán decepcionados, ya que también se subirá a una Yamaha M1 de especificación 2020.

También estarán presentes pilotos de rallies, incluidos Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Petter Solberg Nasser Al Attiyah. Además, Dan Ticktum hará correr el nuevo prototipo Gen4 de Formula E para demostrar las capacidades de un coche de carreras eléctrico moderno.

Pilotos actuales de F1 en Goodwood 2026

Piloto
CON QUÉ COCHE(s)
Lando Norris
McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
Pierre Gasly
Alpine E20
Franco Colapinto
Alpine E20
Isack Hadjar
Red Bull RB17
Yuki Tsunoda
Red Bull RB17

Expilotos de F1 en Goodwood 2026

PILOTO
CON QUÉ COCHE(s)
Mario Andretti
Chevrolet Camaro IROC
Michael Andretti
Shelby Daytona Coupe
Gerhard Berger
Benetton B186
Thierry Boutsen
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
David Brabham
Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
Karun Chandhok
McLaren M23D, Ford GT MkII
Christian Danner
Benetton B186
Lucas di Grassi
Formula E Spark Gen1
Derek Bell
Porsche 962
Damon Hill
Williams FW11, Williams FW18
Emerson Fittipaldi
Buick Regal
Patrick Friesacher
Red Bull RB18
Marc Gene
Ferrari SF21
Stefan Johansson
Ferrari F2008
Kazuki Nakajima
Toyota GR GT
Arturo Merzario
Ferrari 156 Sharknose
Emanuele Pirro
Ferrari 330 P3/412P
Bruno Senna
McLaren MP4/8B
Jean-Eric Vergne
DS Techeetah FE19
Karl Wendlinger
Mercedes-Benz 300 SEL

Otros nombres destacados en Goodwood 2026

  • Valentino Rossi
  • Tom Kristensen
  • Romain Dumas
  • Sebastien Loeb
  • Sebastien Ogier
  • Elfyn Evans
  • Johan Kristoffersson
  • Nasser Al-Attiyah
  • Dario Franchitti
  • Adrian Newey
  • Giacomo Agostini
  • Casey Stoner
  • Kevin Schwantz
  • Colin Edwards
  • Davey Todd
  • Jamie Whincup
  • Kurt Busch
  • Benoit Treluyer
  • Petter Solberg

Todos los coches de F1 en Goodwood 2026

Año
Coche
1937
Mercedes-Benz W125
1961
Ferrari 156 'Sharknose'
1976
McLaren-Cosworth M23D
1982
Williams FW08C
1986
Williams-Honda FW11
1986
Benetton-BMW B186
1993
McLaren-Ford MP4/8
1993
McLaren-Ford MP4/8B
1996
Williams FW18
2008
Ferrari F2008
2012
Lotus-Renault E20
2012
Red Bull Racing RB8
2022
Red Bull Racing RB18
2022
Mercedes-AMG W13
2023
McLaren MCL60
2025
Aston Martin AMR25

 

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