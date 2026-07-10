Pilotos y coches de F1 en el Festival de Goodwood Festival 2026

El Goodwood Festival of Speed 2026 está en marcha este fin de semana, reuniendo a estrellas actuales de la Fórmula 1, campeones del mundo y leyendas de la competición durante cuatro días de tandas de exhibición en la famosa subida.

Al evitar el evento de este año coincidir con el calendario de F1, varios pilotos actuales de asisten junto a una gran cantidad de expilotos y campeones de otras disciplinas.

La estrella principal en la lista de inscritos de este año podría considerarse el vigente campeón de F1 Lando Norris, que se pondrá al volante del McLaren MCL60 con el que logró siete podios en 2023. Es un coche significativo para el equipo británico, al haber sido presentado en 2023 para conmemorar el 60º aniversario de la fundación de la estructura por parte de Bruce McLaren.

Norris también probará el futuro de McLaren pilotando el MCL-HY en su debut público antes de la entrada del Hypercar en las 24 Horas de Le Mans del próximo año.

El actual líder de la F1, Andrea Kimi Antonelli, también está en el famoso festival, y le vieron haciendo burnouts en un coche de calle Mercedes el jueves.

El dúo de Alpine formado por Pierre Gasly y Franco Colapinto también está en acción, turnándose en el Lotus E20 renombrado de la temporada 2012. Kimi Raikkonen, ya retirado, llevó a la victoria el monoplaza con motor V8 en el GP de Abu Dhabi de aquel año.

Mientras tanto, la estrella emergente Isack Hadjar representará a Red Bull, pilotando el superdeportivo RB17 solo para circuito diseñado por Adrian Newey junto con el propio Newey. Yuki Tsunoda también se turnará al volante de la máquina de 1200cv.

También se verá a toda una serie de expilotos de F1 en el Festival of Speed, incluidos campeones del mundo comoMario Andretti y Emerson Fittipaldi

Varias estrellas del mundo de los sportscar también honrarán Goodwood, incluidos ganadores de las 24 Horas de Le Mans como Tom Kristensen y Derek Bell. Los aficionados podrán ver varios prototipos deportivos icónicos a lo largo del evento de cuatro días, incluidos el Porsche 962, el Ford GT MKII y el McLaren F1 GTR.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: JEP / Motorsport Images

El siete veces campeón de MotoGP Valentino Rossi será el nombre más importante del mundo del motociclismo, pero tras su cambio a las carreras de coches, pilotará el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999. Los aficionados que quieran verle de nuevo sobre una moto tampoco quedarán decepcionados, ya que también se subirá a una Yamaha M1 de especificación 2020.

También estarán presentes pilotos de rallies, incluidos Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Petter Solberg y Nasser Al Attiyah. Además, Dan Ticktum hará correr el nuevo prototipo Gen4 de Formula E para demostrar las capacidades de un coche de carreras eléctrico moderno.

Pilotos actuales de F1 en Goodwood 2026

Piloto CON QUÉ COCHE(s) Lando Norris McLaren MCL60, McLaren MCL-HY Pierre Gasly Alpine E20 Franco Colapinto Alpine E20 Isack Hadjar Red Bull RB17 Yuki Tsunoda Red Bull RB17

Expilotos de F1 en Goodwood 2026

PILOTO CON QUÉ COCHE(s) Mario Andretti Chevrolet Camaro IROC Michael Andretti Shelby Daytona Coupe Gerhard Berger Benetton B186 Thierry Boutsen Porsche 962, BMW Sauber F1.07 David Brabham Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S Karun Chandhok McLaren M23D, Ford GT MkII Christian Danner Benetton B186 Lucas di Grassi Formula E Spark Gen1 Derek Bell Porsche 962 Damon Hill Williams FW11, Williams FW18 Emerson Fittipaldi Buick Regal Patrick Friesacher Red Bull RB18 Marc Gene Ferrari SF21 Stefan Johansson Ferrari F2008 Kazuki Nakajima Toyota GR GT Arturo Merzario Ferrari 156 Sharknose Emanuele Pirro Ferrari 330 P3/412P Bruno Senna McLaren MP4/8B Jean-Eric Vergne DS Techeetah FE19 Karl Wendlinger Mercedes-Benz 300 SEL

Otros nombres destacados en Goodwood 2026

Valentino Rossi

Tom Kristensen

Romain Dumas

Sebastien Loeb

Sebastien Ogier

Elfyn Evans

Johan Kristoffersson

Nasser Al-Attiyah

Dario Franchitti

Adrian Newey

Giacomo Agostini

Casey Stoner

Kevin Schwantz

Colin Edwards

Davey Todd

Jamie Whincup

Kurt Busch

Benoit Treluyer

Petter Solberg

Todos los coches de F1 en Goodwood 2026

Año Coche 1937 Mercedes-Benz W125 1961 Ferrari 156 'Sharknose' 1976 McLaren-Cosworth M23D 1982 Williams FW08C 1986 Williams-Honda FW11 1986 Benetton-BMW B186 1993 McLaren-Ford MP4/8 1993 McLaren-Ford MP4/8B 1996 Williams FW18 2008 Ferrari F2008 2012 Lotus-Renault E20 2012 Red Bull Racing RB8 2022 Red Bull Racing RB18 2022 Mercedes-AMG W13 2023 McLaren MCL60 2025 Aston Martin AMR25