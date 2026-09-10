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A qué hora es la F1 del viernes del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madrig

Apunta todos los detalles para no perderte nada del GP de España de F1 2026 este viernes en Madring, la FP1 y FP2 con la que arrancarán los diez años de contrato de Madrid con la categoría reina.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Circuito de Madring, sede del GP de España 2026 de F1

Circuito de Madring, sede del GP de España 2026 de F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Llegó el gran día, el esperado estreno de la Fórmula 1 en Madrid. Este viernes 11 de septiembre, se disputan las dos primeras sesiones del GP de España 2026, todo un viaje a lo desconocido y con las expectativas por todo lo alto por lo que promete esta pista, difícil a más no poder.

Apunta aquí los horarios del viernes para no perderte nada de la F1 en Madring, y todos los detalles.

A qué hora son los Libres 1 de F1 en Madrid, el GP de España 2026

  • A qué hora es la FP1 (Libres 1) de F1 en Madrid, en España: viernes 11 de septiembre, de 13:30h a 14:30h

El momento deseado, el del estreno del Madring, llegará a las 13:30h de España, cuando arranque la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana de F1, después de los libres de Fórmula 3 y Fórmula 2. Será una sesión de una hora (60 minutos) para empezar a adaptarse a la complicada pista del circuito madrileño. Recuerda, por si se repite lo que pasó en el test de la F3 (numerosas banderas rojas), que en la Fórmula 1 en los entrenamientos libres nunca se detiene el relog, que llegará a 00:00 y dará por terminado todo pese a lo que haya estado detenido.

Apunta más:

Al tratarse de un circuito nuevo donde hay que adquirir experiencia cuanto antes, en la FP1 de Madrid veremos a los 22 pilotos titulares, a ningún reserva como sí ocurrió la semana anterior en Monza. 

En Latam, la FP1 es a las 05:30h de México y 08:30h de Argentino, para los fans de Checo Pérez y Colapinto.

A qué hora son los Libres 12de F1 en Madrid, el GP de España 2026

  • A qué hora es la FP1 (Libres 1) de F1 en Madrid, en España: viernes 11 de septiembre, de 17:00h a 18:30h

La segunda sesión de F1 en Madring este viernes será ya por la tarde, a las 17:00h locales y cuando en México sean las 09:00h y en Argentina, las 12:00h. Será interesante ver cómo evolucionan los coches (y el rendimiento de los pilotos), y se espera que ahí empiecen a arriesgar más (porque por delante habrá más horas para posibles reparaciones que entre la FP1 y la FP2).

Atentos, porque como empiece el viernes no tiene que significar que vaya a acabar el sábado o el domingo. ¡En el estreno podría haber sorpresas! de dos horas y media sin Fórmula 1 en pista, los coches volvieron a salir del pitlane a las 16:00h para disputar los Libres 2. La FP2 también tuvo una duración de una hora, por lo que terminó a las 17:00h, y esta vez sí estuvieron de vuelta los pilotos titulares que cedieron su asiento por la mañana.

Horarios de todos los entrenamientos libres del GP de España de F1 Madring

Sin formato sprint, la F1 tiene dos sesiones de libres este viernes en Madring, la FP1 y FP2 del GP de España 2026 de F1, y una el sábado antes de la clasificación (la clasificación será a las 16:00h)

Sesión Día Horario en España
Libres 1 (FP1) Viernes 11 de septiembre 13:30h - 14:30h
Libres 2 (FP2) Viernes 12 de septiembre 17:00h - 18:00h
Libres 3 (FP3) Sábado 12 de septiembre 12:30h - 13:30h

Y si no puedes ver el viernes, siempre puedes leer nuestra web...y esperar a la FP3 del sábado, donde la sesión de F1 empezará a las 12:30h, tres horas y media antes que la clasificación de Madrid, a las 16:00h.

Cómo ver gratis la F1 del viernes en Madrid: FP1 y FP2 del GP de España

  • Cómo ver ver los Libres del GP de España de F1 2026 en Madrid: DAZN F1 y Mediaset

Los aficionados españoles están de enhorabuena porque este fin de semana la Fórmula 1 se puede ver gratuitamente de dos maneras. Por un lado, DAZN F1, con su equipo habitual de comentaristas, retransmitirá todas las sesiones del GP de España solo con registrarse en su plataforma o estar ya registrado, sin necesidad de paquetes de pago. Por otro, Mediaset hará lo propio en su plataforma, en BeMad y Telecinco repartiéndose todas las sesiones del Madring.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España estamos en el circuito de Madring para traerte de primera mano toda la información.

Google's Preferred Sources MS Spain

Por qué es tan importante este viernes de F1 en Madring

Ante un nuevo circuito, y además uno tan desafiante como el de Madring, será clave la primera jornada, con dos sesiones de una hora para empezar a adaptarse al trazado y encontrar poco a poco los límites para marcar la diferencia.

Por ello, los equipos no se la juegan a alinear a un joven y esperarán a otro fin de semana para cumplir con el reglamento. Sí que habrá un piloto reserva, pero que empieza a parecer titular: ante la baja continuada de Isack Hadjar, será Yuki Tsunoda quien ocupe el lugar que en Racing Bulls deja el sustituto del francés, que será nuevamente Liam Lawson.

Así llega el Mundial de F1 2026 a Madring

Mundial de pilotos antes del GP de España de F1 (aquí tabla completa):

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 267
2 United KingdomG. RussellMercedes 201
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 171
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 127
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 116
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 41

Mundial de constructores antes del GP de España de F1 (aquí tabla completa):

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 468
2 ItalyFerrari 346
3 United KingdomMcLaren 287
4 AustriaRed Bull 204
5 Racing Bulls 75
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