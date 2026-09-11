Vídeo: primer accidente de la F1 en Madring, con bandera roja

Madrid.- Antes del fin de semana se habló mucho del peligro que suponía el espectacular trazado del Madring, después de que se reportaran casi 20 banderas rojas en el test de la F3 allí el pasado mes. Sin embargo, la categoría reina pasó la FP1 sin incidentes, y también la primera mitad de la FP2 del viernes, antes de que llegara el primer accidente en la pista madrileña.

Fue Arvid Lindblad quien, con 24 minutos en el reloj para acabar la jornada, perdió el control del Racing Bulls tras la Monumental, en la curva 13, acabando contra el muro. Rápidamente llegó el alivio cuando se vio al piloto salir por su propio pie del coche, y luego el joven admitió por radio a su equipo que lo había perdido "demasiado pronto".

La repetición mostró la corrección que trató de hacer en la entrada de la curva 13, uno de los puntos donde se esperan adelantamientos en carrera después de la increíble Monumental (la curva peraltada al 24% durante casi medio kilómetro), y el coletazo que le dio el coche hacia fuera, expulsándolo contra el muro de la derecha.

Vídeo: primera bandera roja por accidente en la F1 en Madring

La sesión se neutralizó con bandera roja y, como manda el reglamento, todos los coches volvieron al pitlane, que se cerró, pero el cronómetro siguió corriendo. Las reparaciones de la barrera acabaron antes de que el cronómetro llegara a su fin, y como había pasado antes en F2, se retiró la bandera roja pero se cerró la salida del pitlane.

Y finalmente, se anunció que la FP2 continuaría en breves. Todos los pilotos salieron a formar cola en el carril de boxes, y a falta de 13 minutos para el final, volvieron a salir, con Pierre Gasly a la cabeza del trenecito.

Fue la quinta bandera roja del primer día en el Madring, y la cuarta bandera roja. El día había empezado con un leve choque en F3 y luego otro aparatoso, con un coche incendiado, en la F2. La clasificación de la Fórmula 2 tuvo hasta tres accidentes y dos neutralizaciones, ya que la tercera llegó con el cronómetro a cero y ya no ondeó la bandera roja porque todos volvieron al pitlane.