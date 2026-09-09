Horarios de la F2 y F3 en Madrid y cómo verlo: ¡cinco carreras y un campeón!

Junto al GP de España de F1, el circuito de Madring acogerá también las rondas de Fórmula 2 y Fórmula 3, y aquí podrás conocer todos los detalles, horarios de las sesiones y mucho más.

Tras esto, a la F2 2026 aún le quedará Bakú y si no se puede disputar Qatar y Abu Dhabi, otra ronda más, pero en Madrid acabará la temporada 2026 de F3, por lo que allí se decidirá al campeón. ¡Y atento, que además lo hará con DOS sesiones de clasificación y TRES carreras!

Horarios de la Fórmula 2 en Madring

Libres 1 de F2 en Madring: viernes a las 11:05h

Clasificación de F2 en Madring: viernes a las 15:00h

A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 2 en Madring: sábado a las 14:15h (a 23 vueltas)

A qué hora es la carrera principal de Fórmula 2 en Madring: domingo a las 11:25h (a 32 vueltas)

Horarios de la Fórmula 3 en Madring

Libres 1 de F3 en Madring: viernes a las 09:55h

Clasificación 1 de F3 en Madring: viernes a las 18:25h

Clasificación 2 de F3 en Madring: viernes a las 18:55h

A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 en Madring: sábado a las 11:05h (a 16 vueltas)

A qué hora es la carrera principal 1 de Fórmula 3 en Madring: sábado a las 18:00h (a 19 vueltas)

A qué hora es la carrera principal 2 de Fórmula 3 en Madring: domingo a las 09:45h (a 19 vueltas)

La Fórmula 2 mantiene en Madring su formato tradicional, y tendrá su clasificación el viernes a las 15:00h, después de la FP1 de la Fórmula 1. La carrera sprint de F2 en Madring es el sábado a las 14:15h, después de la FP3 de la Fórmula 1. Y la carrera principal de F2 en Madring es el domingo a las 11:25h, después de la tercera carrera de Fórmula 3.

La Fórmula 3, sin embargo, tiene un formato diferente este fin de semana. Para compensar la cancelación de Bahrein a principios de año, habrá tres carreras en Madring, y por tanto, dos sesiones de clasificación.

La clasificación 1 de Fórmula 3, el viernes a las 18:25h, servirá para la carrera sprint del sábado a las 11:05h (invirtiendo las 12 primeras posiciones) y para la carrera principal 1 del sábado a las 18:00h.

La clasificación 2 de Fórmula 3, el viernes a las 18:55h, formará la parrilla para la carrera principal 2 del domingo a las 09:45h.

Y mira también: Fórmula 1 Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 del Madring en directo por la tele

DAZN F1 retransmitirá las sesiones principales de F2 y F3 en Madrid (así como todas las de Fórmula 1), y este fin de semana podrás acceder a todo el contenido únicamente con registrarte, sin necesidad de estar suscrito a ninguno de sus planes de pago.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Madring

La carrera sprint de F3 en Madring es a 16 vueltas, el sábado a las 11:05h, mientras que las dos carreras principales de F3 son el sábado a las 18:00h y el domingo a las 09:55h a 19 vueltas cada una.

La carrera sprint de F2 en Madring es a 23 vueltas, el sábado a las 14:15h, mientras que la carrera principal de F2 el domingo (a las 11:25h) es a 32 vueltas.

Con los 5.474 kilómetros de longitud del circuito de Madring, las carreras sprint allí a 87,584 km en F3 y de 125,902 en F2. Las carreras principales de F3 en Madring son a 104,006 km y la carrera principal de F2 en Madring será a 175,168 km.

Recuerda que la F3 ya rodó allí: Fórmula 1 Así fue el estreno real de Madring: F3, accidentes y La Monumental en acción

Cómo están los campeonatos de F2 y F3 antes de Madring

A falta de en teoría cuatro rondas, la F2 llega con Nikola Tsolov líder con 177 puntos, 11 más que Rafael Camara (aquí la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 N. Tsolov Campos Racing 177 2 R. Câmara Invicta Racing 166 3 G. Minì MP Motorsport 147 4 A. Dunne Rodin Motorsport 118 5 N. León Campos Racing 114 6 K. Maini ART Grand Prix 88 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 79 8 J. Duerksen Invicta Racing 78 9 L. Van Hoepen Trident 66 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 63

En la F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla), a falta de solo las tres carreras de Madring, un Freddie Slater en racha saca 15 puntos a Ugo Ugochukwu, por lo que se espera una gran emoción.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Madring

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Madring

Equipo Piloto Piloto Piloto Prema James Wharton Louis Sharp Enzo Deligny Trident Noah Stromsted Freddie Slater Matteo de Palo ART Taito Kato Kanato Le Maciej Gladysz Campos Theopile Nael Ugo Ugochukwu Ernesto Rivera Hitech Jin Nakamura Michael Shin Fionn McLaughlin MP Tukka Taponen Mattia Colnaghi Alessandro Giusti Van Amersfoort Bruno del Pino Hiyu Yamakoshi Jesse Carrasquedo Jr Rodin Christian Ho Brando Badoer Pedro Clerot Aix Brad Benavides Yevan David Fernando Barrichello Dams Nicola Lacorte Gerrard Xie Nandhavud Bhirombhakd