Horarios de la F2 y F3 en Madrid y cómo verlo: ¡cinco carreras y un campeón!
La Fórmula 2 corre en Madrid y la Fórmula 3 decide allí su título con tres carreras. Apunta los detalles de todas las sesiones, cómo verlo y más.
Test de la F3 en Madring
Junto al GP de España de F1, el circuito de Madring acogerá también las rondas de Fórmula 2 y Fórmula 3, y aquí podrás conocer todos los detalles, horarios de las sesiones y mucho más.
Tras esto, a la F2 2026 aún le quedará Bakú y si no se puede disputar Qatar y Abu Dhabi, otra ronda más, pero en Madrid acabará la temporada 2026 de F3, por lo que allí se decidirá al campeón. ¡Y atento, que además lo hará con DOS sesiones de clasificación y TRES carreras!
Horarios de la Fórmula 2 en Madring
- Libres 1 de F2 en Madring: viernes a las 11:05h
- Clasificación de F2 en Madring: viernes a las 15:00h
-
A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 2 en Madring: sábado a las 14:15h (a 23 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal de Fórmula 2 en Madring: domingo a las 11:25h (a 32 vueltas)
Horarios de la Fórmula 3 en Madring
-
Libres 1 de F3 en Madring: viernes a las 09:55h
-
Clasificación 1 de F3 en Madring: viernes a las 18:25h
-
Clasificación 2 de F3 en Madring: viernes a las 18:55h
-
A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 en Madring: sábado a las 11:05h (a 16 vueltas)
-
A qué hora es la carrera principal 1 de Fórmula 3 en Madring: sábado a las 18:00h (a 19 vueltas)
- A qué hora es la carrera principal 2 de Fórmula 3 en Madring: domingo a las 09:45h (a 19 vueltas)
La Fórmula 2 mantiene en Madring su formato tradicional, y tendrá su clasificación el viernes a las 15:00h, después de la FP1 de la Fórmula 1. La carrera sprint de F2 en Madring es el sábado a las 14:15h, después de la FP3 de la Fórmula 1. Y la carrera principal de F2 en Madring es el domingo a las 11:25h, después de la tercera carrera de Fórmula 3.
La Fórmula 3, sin embargo, tiene un formato diferente este fin de semana. Para compensar la cancelación de Bahrein a principios de año, habrá tres carreras en Madring, y por tanto, dos sesiones de clasificación.
La clasificación 1 de Fórmula 3, el viernes a las 18:25h, servirá para la carrera sprint del sábado a las 11:05h (invirtiendo las 12 primeras posiciones) y para la carrera principal 1 del sábado a las 18:00h.
La clasificación 2 de Fórmula 3, el viernes a las 18:55h, formará la parrilla para la carrera principal 2 del domingo a las 09:45h.
Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 del Madring en directo por la tele
DAZN F1 retransmitirá las sesiones principales de F2 y F3 en Madrid (así como todas las de Fórmula 1), y este fin de semana podrás acceder a todo el contenido únicamente con registrarte, sin necesidad de estar suscrito a ninguno de sus planes de pago.
A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Madring
La carrera sprint de F3 en Madring es a 16 vueltas, el sábado a las 11:05h, mientras que las dos carreras principales de F3 son el sábado a las 18:00h y el domingo a las 09:55h a 19 vueltas cada una.
La carrera sprint de F2 en Madring es a 23 vueltas, el sábado a las 14:15h, mientras que la carrera principal de F2 el domingo (a las 11:25h) es a 32 vueltas.
Con los 5.474 kilómetros de longitud del circuito de Madring, las carreras sprint allí a 87,584 km en F3 y de 125,902 en F2. Las carreras principales de F3 en Madring son a 104,006 km y la carrera principal de F2 en Madring será a 175,168 km.
Cómo están los campeonatos de F2 y F3 antes de Madring
A falta de en teoría cuatro rondas, la F2 llega con Nikola Tsolov líder con 177 puntos, 11 más que Rafael Camara (aquí la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|177
|2
|
R. CâmaraInvicta Racing
|166
|3
|
G. MinìMP Motorsport
|147
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|118
|5
|
N. LeónCampos Racing
|114
|6
|K. MainiART Grand Prix
|88
|7
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|79
|8
|
J. DuerksenInvicta Racing
|78
|9
|
L. Van HoepenTrident
|66
|10
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|63
En la F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla), a falta de solo las tres carreras de Madring, un Freddie Slater en racha saca 15 puntos a Ugo Ugochukwu, por lo que se espera una gran emoción.
Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Madring
|
Equipo
|
Piloto
|
Piloto
|
Invicta Racing
|
Joshua Dürksen
|
Rafael Camara
|
Nikola Tsolov
|
Noel León
|
Oliver Goethe
|
Gabriele Mini
|
Ritomo Miyata
|
Colton Herta
|
Sebastián Montoya
|
Mari Boya
|
Dino Beganovic
|
Roman Bilinski
|
Kush Maini
|
Tasanapol Inthraphuvasak
|
Alex Dunne
|
Martinius Stenshorne
|
AIX Racing
|
Cian Shields
|
Emerson Fittipaldi
|
John Bennett
|
Laurens van Hoepen
|
Nicolás Varrone
|Rafael Villagómez
Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Madring
|Equipo
|Piloto
|Piloto
|Piloto
|Prema
|
James Wharton
|Louis Sharp
|
Enzo Deligny
|Trident
|Noah Stromsted
|Freddie Slater
|
Matteo de Palo
|ART
|Taito Kato
|
Kanato Le
|Maciej Gladysz
|Campos
|Theopile Nael
|
Ugo Ugochukwu
|Ernesto Rivera
|Hitech
|Jin Nakamura
|Michael Shin
|Fionn McLaughlin
|MP
|
Tukka Taponen
|Mattia Colnaghi
|Alessandro Giusti
|Van Amersfoort
|Bruno del Pino
|Hiyu Yamakoshi
|
Jesse Carrasquedo Jr
|Rodin
|
Christian Ho
|
Brando Badoer
|
Pedro Clerot
|Aix
|Brad Benavides
|Yevan David
|Fernando Barrichello
|Dams
|
Nicola Lacorte
|Gerrard Xie
|
Nandhavud Bhirombhakd
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