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FIA F2 Monza

Horarios de la F2 y F3 en Madrid y cómo verlo: ¡cinco carreras y un campeón!

La Fórmula 2 corre en Madrid y la Fórmula 3 decide allí su título con tres carreras. Apunta los detalles de todas las sesiones, cómo verlo y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Test de la F3 en Madring

Test de la F3 en Madring

Junto al GP de España de F1, el circuito de Madring acogerá también las rondas de Fórmula 2 y Fórmula 3, y aquí podrás conocer todos los detalles, horarios de las sesiones y mucho más.

Tras esto, a la F2 2026 aún le quedará Bakú y si no se puede disputar Qatar y Abu Dhabi, otra ronda más, pero en Madrid acabará la temporada 2026 de F3, por lo que allí se decidirá al campeón. ¡Y atento, que además lo hará con DOS sesiones de clasificación y TRES carreras!

Spain Horarios de la Fórmula 2 en Madring Spain

  • Libres 1 de F2 en Madring: viernes a las 11:05h 
  • Clasificación de F2 en Madring: viernes a las 15:00h 

  • A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 2 en Madring: sábado a las 14:15h (a 23 vueltas)

  • A qué hora es la carrera principal de Fórmula 2 en Madring: domingo a las 11:25h (a 32 vueltas)  

Spain Horarios de la Fórmula 3 en Madring Spain

  • Libres 1 de F3 en Madring: viernes a las 09:55h 

  • Clasificación 1 de F3 en Madring: viernes a las 18:25h 

  • Clasificación 2 de F3 en Madring: viernes a las 18:55h 

  • A qué hora es la carrera sprint de Fórmula 3 en Madring: sábado a las 11:05h (a 16 vueltas)

  •  A qué hora es la carrera principal 1 de Fórmula 3 en Madring: sábado a las 18:00h (a 19 vueltas)

  • A qué hora es la carrera principal 2 de Fórmula 3 en Madring: domingo a las 09:45h (a 19 vueltas)

La Fórmula 2 mantiene en Madring su formato tradicional, y tendrá su clasificación el viernes a las 15:00h, después de la FP1 de la Fórmula 1. La carrera sprint de F2 en Madring es el sábado a las 14:15h, después de la FP3 de la Fórmula 1. Y la carrera principal de F2 en Madring es el domingo a las 11:25h, después de la tercera carrera de Fórmula 3.

La Fórmula 3, sin embargo, tiene un formato diferente este fin de semana. Para compensar la cancelación de Bahrein a principios de año, habrá tres carreras en Madring, y por tanto, dos sesiones de clasificación. 

La clasificación 1 de Fórmula 3, el viernes a las 18:25h, servirá para la carrera sprint del sábado a las 11:05h (invirtiendo las 12 primeras posiciones) y para la carrera principal 1 del sábado a las 18:00h. 

La clasificación 2 de Fórmula 3, el viernes a las 18:55h, formará la parrilla para la carrera principal 2 del domingo a las 09:45h.

Y mira también:

Cómo ver la Fórmula 2 y Fórmula 3 del Madring en directo por la tele 

DAZN F1 retransmitirá las sesiones principales de F2 y F3 en Madrid (así como todas las de Fórmula 1), y este fin de semana podrás acceder a todo el contenido únicamente con registrarte, sin necesidad de estar suscrito a ninguno de sus planes de pago.

A cuántas vueltas son las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 en Madring

La carrera sprint de F3 en Madring es a 16 vueltas, el sábado a las 11:05h, mientras que las dos carreras principales de F3 son el sábado a las 18:00h y el domingo a las 09:55h a 19 vueltas cada una.

La carrera sprint de F2 en Madring es a 23 vueltas, el sábado a las 14:15h, mientras que la carrera principal de F2 el domingo (a las 11:25h) es a 32 vueltas. 

Con los 5.474 kilómetros de longitud del circuito de Madring, las carreras sprint allí a 87,584 km en F3 y  de 125,902 en F2. Las carreras principales de F3 en Madring son a 104,006 km y la carrera principal de F2 en Madring será a 175,168 km.

Recuerda que la F3 ya rodó allí:

Cómo están los campeonatos de F2 y F3 antes de Madring

A falta de en teoría cuatro rondas, la F2 llega con Nikola Tsolov líder con 177 puntos, 11 más que Rafael Camara (aquí la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1
N. TsolovCampos Racing
 177
2
R. CâmaraInvicta Racing
 166
3
G. MinìMP Motorsport
 147
4
A. DunneRodin Motorsport
 118
5
N. LeónCampos Racing
 114
6 IndiaK. MainiART Grand Prix 88
7
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 79
8
J. DuerksenInvicta Racing
 78
9
L. Van HoepenTrident
 66
10
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 63

En la F3 2026 (haz click aquí para ver toda la tabla), a falta de solo las tres carreras de Madring, un Freddie Slater en racha saca 15 puntos a Ugo Ugochukwu, por lo que se espera una gran emoción.

Pilotos y equipos de Fórmula 2 en Madring

Equipo

Piloto

Piloto

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel León

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastián Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

ART Grand Prix

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolás Varrone

 Mexico Rafael Villagómez

Pilotos y equipos de Fórmula 3 en Madring

Equipo Piloto Piloto Piloto
Prema

Australia James Wharton

 New Zealand Louis Sharp

France Enzo Deligny
Trident Denmark Noah Stromsted United Kingdom Freddie Slater

Italy Matteo de Palo 
ART Japan Taito Kato

Japan Kanato Le

 Poland Maciej Gladysz
Campos France Theopile Nael

United States Ugo Ugochukwu

 Mexico Ernesto Rivera
Hitech Japan Jin Nakamura Korea, Republic of Michael Shin Ireland Fionn McLaughlin
MP

Finland Tukka Taponen

 Italy Argentina Mattia Colnaghi France Alessandro Giusti
Van Amersfoort Spain Bruno del Pino Japan Hiyu Yamakoshi

Mexico Jesse Carrasquedo Jr
Rodin

Singapore Christian Ho 

Italy Brando Badoer

Brazil Pedro Clerot
Aix United States Brad Benavides Sri Lanka Yevan David Brazil Fernando Barrichello
Dams

Italy Nicola Lacorte

 China Gerrard Xie

Thailand Nandhavud Bhirombhakd

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