Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring

FIA F2
FIA F2
Madrid
Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring

Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza

Moto2 en Misano - Manu González arranca marcando territorio - Resultados y resumen

Moto2
Moto2
Moto2 en Misano - Manu González arranca marcando territorio - Resultados y resumen
Fórmula 1 GP de España

Por qué La Monumental mantiene alerta a Honda y el Aston Martin

Honda admitió que hay un reto extra en La Monumental, la espectacular curva peraltada del circuito de Madring.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Madrid.- Arranca el GP de España 2026 de F1 y la categoría reina despega en Madring, un nuevo circuito que ya ha levantado la admiración de todos incluso antes de salir a rodar. Y mientras se descubre al 100% qué naturaleza tiene, su curva más mítica, La Monumental, genera intriga por cómo los coches de 2026, con su necesaria gestión de la energía, podrán trazar el más de medio kilómetro que recorre.

Por ello y por la inclinación del 24% de La Monumental le preguntaron a Shintaro Orihara, representante de Honda F1, y el motorista de Aston Martin admitió que ese peralte del nuevo circuito de F1 supone un reto inusual para ellos. Cuando le preguntaron si le preocupaba, dijo: "Sí, hice unas vueltas al circuito y vi esa curva peraltada; es bastante exigente e interesante, así que, en cuanto a la potencia en el interior, probablemente el punto más interesante sea el sistema de lubricación: tenemos fuerzas G tanto en el lado lateral como en el vertical, por lo que supone un gran reto para el sistema de lubricación; así que quizá empezaremos con una configuración conservadora para la lubricación y luego veamos cómo estamos, para después reducir el margen paso a paso en cuanto a la refrigeración".

Entre las muchas peculiaridades del reglamento 2026 está la de que el agarre de la pista tiene un gran impacto en la recuperación y la gestión de la energía, y al tratarse de un lugar nuevo, los cálculos y estudios previos tenían que dar en el clavo. Sobre ello se le preguntó a Mike Krack, director de pista de Aston, que explicó: "Sí, eso forma parte de los aspectos que hay que tener en cuenta antes de venir aquí: tienes una predicción de adherencia, que es la misma para todos los circuitos, y analizas diferentes escenarios: ¿qué pasaría si la adherencia fuera mayor en esa zona o si fuera mayor en general? Lo mismo ocurre con las condiciones de lluvia, así que hay que preparar esas cosas con antelación porque, obviamente, no hay tiempo para reaccionar; por eso, junto con Honda, creo que hemos dedicado bastante tiempo al simulador durante las últimas semanas y, si el agarre es diferente o varía en ciertas zonas, creo que contamos con los preparativos necesarios para reaccionar".

Muchos han señalado la peligrosidad del circuito, como por ejemplo Max Verstappen, y más después de un test de F3 en agosto con numerosas banderas rojas y accidentes. Krack tiró de humor al principio de su respuesta: "Es lo que dice la gente: 'esta autopista es peligrosa'; pero solo es peligrosa por la gente que circula por ella, ¿no? Así que, por sí sola, la autopista no es peligrosa. No, bromas aparte, creo que lo más importante para todos nosotros —y esto se aplica a todos los equipos, incluidos los rivales— es empezar a rodar para poder optimizar el coche, hacernos una buena idea del agarre, tengamos una buena sensación de la pista y de cómo se va desarrollando; y tampoco debemos olvidar —lo mismo ocurre con los neumáticos— que tenemos que averiguar cuáles son los mejores neumáticos para el domingo, cuáles son los más adecuados y cómo debemos gestionarlos, así que creo que conviene empezar a rodar con un buen nivel de cautela, no solo en cuanto a la puesta a punto, sino también en lo que respecta al motor y —como ha mencionado Ori— y a la lubricación; hay que ser más conservadores".

"Eso también se aplica al coche: no se puede rodar al límite desde el principio, porque quizá te salgas en algún punto y el piloto pierda el control, y se echa a perder la sesión; así que creo que todo el mundo será un poco conservador al principio y luego irá avanzando paso a paso. Siempre digo que las ruedas tienen que empezar a girar, y aunque haya una bandera amarilla o incluso roja, hay que volver, tranquilizarse; 'no entrar en pánico' es una buena expresión, e incluso si se pierde algo de tiempo, es muy importante mantener la cabeza fría; además, puede que haya ocurrido algo en la pista o que la FIA tenga que cambiar algo; obviamente, no lo sabemos, así que hay muchas incógnitas por el momento, y creo que la clave es ser conservador al principio y luego ir avanzando a partir de ahí", concluyó.

Apunta:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es hoy la F1 del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madring
Siguiente artículo Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring

FIA F2
FIA F2
Madrid
Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring

A qué hora es hoy la F1 del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
A qué hora es hoy la F1 del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madring

La victoria más mística de la historia de Ferrari en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
La victoria más mística de la historia de Ferrari en F1
Más de
Mike Krack

Aston Martin no mete prisa a Alonso con su renovación: "Septiembre, octubre o noviembre"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Aston Martin no mete prisa a Alonso con su renovación: "Septiembre, octubre o noviembre"

Por qué Aston Martin insiste en que el AMR26B es una revolución y no una mejora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Por qué Aston Martin insiste en que el AMR26B es una revolución y no una mejora

Aston Martin, a 5 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Aston Martin, a 5 segundos en Spa: "Solo queda superar este GP, deseamos llegar a Hungría"
Más de
Aston Martin

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring

Alonso asegura que otros pilotos se ofrecieron a Aston Martin; él sigue meditando

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Alonso asegura que otros pilotos se ofrecieron a Aston Martin; él sigue meditando

Últimas noticias

Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
F2 FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora