Por qué La Monumental mantiene alerta a Honda y el Aston Martin

Madrid.- Arranca el GP de España 2026 de F1 y la categoría reina despega en Madring, un nuevo circuito que ya ha levantado la admiración de todos incluso antes de salir a rodar. Y mientras se descubre al 100% qué naturaleza tiene, su curva más mítica, La Monumental, genera intriga por cómo los coches de 2026, con su necesaria gestión de la energía, podrán trazar el más de medio kilómetro que recorre.

Por ello y por la inclinación del 24% de La Monumental le preguntaron a Shintaro Orihara, representante de Honda F1, y el motorista de Aston Martin admitió que ese peralte del nuevo circuito de F1 supone un reto inusual para ellos. Cuando le preguntaron si le preocupaba, dijo: "Sí, hice unas vueltas al circuito y vi esa curva peraltada; es bastante exigente e interesante, así que, en cuanto a la potencia en el interior, probablemente el punto más interesante sea el sistema de lubricación: tenemos fuerzas G tanto en el lado lateral como en el vertical, por lo que supone un gran reto para el sistema de lubricación; así que quizá empezaremos con una configuración conservadora para la lubricación y luego veamos cómo estamos, para después reducir el margen paso a paso en cuanto a la refrigeración".

Entre las muchas peculiaridades del reglamento 2026 está la de que el agarre de la pista tiene un gran impacto en la recuperación y la gestión de la energía, y al tratarse de un lugar nuevo, los cálculos y estudios previos tenían que dar en el clavo. Sobre ello se le preguntó a Mike Krack, director de pista de Aston, que explicó: "Sí, eso forma parte de los aspectos que hay que tener en cuenta antes de venir aquí: tienes una predicción de adherencia, que es la misma para todos los circuitos, y analizas diferentes escenarios: ¿qué pasaría si la adherencia fuera mayor en esa zona o si fuera mayor en general? Lo mismo ocurre con las condiciones de lluvia, así que hay que preparar esas cosas con antelación porque, obviamente, no hay tiempo para reaccionar; por eso, junto con Honda, creo que hemos dedicado bastante tiempo al simulador durante las últimas semanas y, si el agarre es diferente o varía en ciertas zonas, creo que contamos con los preparativos necesarios para reaccionar".

Muchos han señalado la peligrosidad del circuito, como por ejemplo Max Verstappen, y más después de un test de F3 en agosto con numerosas banderas rojas y accidentes. Krack tiró de humor al principio de su respuesta: "Es lo que dice la gente: 'esta autopista es peligrosa'; pero solo es peligrosa por la gente que circula por ella, ¿no? Así que, por sí sola, la autopista no es peligrosa. No, bromas aparte, creo que lo más importante para todos nosotros —y esto se aplica a todos los equipos, incluidos los rivales— es empezar a rodar para poder optimizar el coche, hacernos una buena idea del agarre, tengamos una buena sensación de la pista y de cómo se va desarrollando; y tampoco debemos olvidar —lo mismo ocurre con los neumáticos— que tenemos que averiguar cuáles son los mejores neumáticos para el domingo, cuáles son los más adecuados y cómo debemos gestionarlos, así que creo que conviene empezar a rodar con un buen nivel de cautela, no solo en cuanto a la puesta a punto, sino también en lo que respecta al motor y —como ha mencionado Ori— y a la lubricación; hay que ser más conservadores".

"Eso también se aplica al coche: no se puede rodar al límite desde el principio, porque quizá te salgas en algún punto y el piloto pierda el control, y se echa a perder la sesión; así que creo que todo el mundo será un poco conservador al principio y luego irá avanzando paso a paso. Siempre digo que las ruedas tienen que empezar a girar, y aunque haya una bandera amarilla o incluso roja, hay que volver, tranquilizarse; 'no entrar en pánico' es una buena expresión, e incluso si se pierde algo de tiempo, es muy importante mantener la cabeza fría; además, puede que haya ocurrido algo en la pista o que la FIA tenga que cambiar algo; obviamente, no lo sabemos, así que hay muchas incógnitas por el momento, y creo que la clave es ser conservador al principio y luego ir avanzando a partir de ahí", concluyó.