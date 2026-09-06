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MotoGP GP de San Marino

Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

El Mundial de MotoGP afronta, del 11 al 13 de septiembre, el Gran Premio de San Marino, 14ª cita de 2026, en el circuito italiano de Misano. Apunta los horarios y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Andreas Solaro AFP via Getty Images

¡El Mundial de MotoGP sigue adentrándose en su fase decisiva de la temporada 2026! Tras el pasado GP de Aragón, al campeonato le quedan únicamente dos citas por delante antes de embarcarse en la gira asiática, formando parte de una serie de carreras que se esperan decisivas en la pelea por el título. Así, tras la visita a España, este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, será el turno de ir a Italia, con el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano.

Marc Márquez aprovechó su favoritismo en MotorLand para llevarse los 37 puntos en juego y seguir apretando a las Aprilia, pero la pista italiana es la casa de Marco Bezzecchi, como del resto de corredores de la Academy de Valentino Rossi. El de Rimini ya apretó las tuercas al vigente campeón en 2025, y buscará una victoria ante su público con la RS-GP, mientras su compañero, Jorge Martín, defiende el liderato de la general. Apunta los horarios para el Misano World Circuit Marco Simoncelli y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

Márquez, consciente de qué le espera:

San Marino Horarios del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano San Marino

Jueves 10 de septiembre

Rueda de prensa

 16:00h
Viernes 11 de septiembre

MotoGP FP1

 10:45h - 11:30h
Viernes 11 de septiembre

MotoGP Práctica

 15:00h - 16:00h
Sábado 12 de septiembre

MotoGP FP2  

 10:10h - 10:40h
Sábado 12 de septiembre MotoGP Q1   10:50h - 11:05h
Sábado 12 de septiembre MotoGP Q2   11:15h - 11:30h
Sábado 12 de septiembre Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 15:00h

Domingo 13 de septiembre

 Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h
Domingo 13 de septiembre

Carrera MotoGP (27 vueltas)

14:00h

El Gran Premio de San Marino tendrá los horarios habituales para España de las carreras que tienen lugar en territorio europeo. El viernes serán los primeros entrenamientos, los Libres 1 (10:45 de la mañana) y la Práctica (15:00 de la tarde), que decidirá el pase directo a la Q2.

El sábado, 12 de septiembre, tras la FP2 (10:10 horas), será el turno de la clasificación (Q1 a las 10:50h, Q2 a las 11:15h) y de la carrera al sprint en de Misano. Será a las 15:00 horas de la tarde, y en este caso se completarán 13 vueltas a la pista italiana.

Ya el domingo, 13 de septiembre, tras el Warm Up de 10 minutos (09:40 horas) llegará el plato fuerte, la 14ª carrera larga de MotoGP 2026, que será en Misano a las 14:00 horas de la tarde para España. Será una prueba a 27 vueltas.

San Marino Horarios de Moto2 y Moto3 en Misano San Marino

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de San Marino 2026 en Misano.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Misano: viernes 11, de 09:00h a 09:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Misano: viernes 11, de 09:50h a 10:30h
  • Práctica de Moto3 en Misano: viernes 11, de 13:15 a 13:50h
  • Práctica de Moto2 en Misano: viernes 11, de 14:05h a 14:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Misano: sábado 12, de 08:40h a 09:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Misano: sábado 12, de 09:25h a 09:55h
  • Clasificación de Moto3 en Misano: sábado 12, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
  • Clasificación de Moto2 en Misano: sábado 12, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
  • Carrera de Moto3 en Misano: domingo 13 a las 11:00h (20 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Misano: domingo 13 a las 12:15h (22 vueltas)

Cómo ver por la tele el GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano

Para ver el Gran Premio de San Marino de MotoGP en directo por televisión en España, dispondrás de dos maneras de hacerlo. La primera será la de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión para toda la temporada 2026, y a la que puedes acceder tanto en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) como en plataformas como Movistar +, donde se encuentra el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, el Mundial de MotoGP cuenta con su propia plataforma, el VideoPass, un servicio de streaming que emite todos los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, desde el que se puede acceder en España, aunque con comentarios en inglés.

Por último, como siempre, ya sabes que Motorsport.com estará en Misano, con periodistas desplazados a la pista, para contarte todo lo que suceda, con crónicas, retransmisiones en directo y más.

Así es el circuito de Misano, sede del GP de San Marino de MotoGP

Aunque es sede del Gran Premio de San Marino, el Misano World Circuit Marco Simoncelli está ubicado en la región italiana de la Emilia-Romagna. Se construyó en 1972, aunque desde entonces se ha sometido a diversas remodelaciones.

Primero fue sede del GP de Italia, hasta principios de los 90, y ya en este siglo, en 2007, se sometió a una gran renovación de sus instalaciones y de la pista. Ha acogido la cita bajo bandera sanmarinense entre 1981 y 1987, 1991, 1993, y posteriormente de manera ininterrumpida desde 2007.

Aunque Misano es la 'casa' de Valentino Rossi, por la cercanía del circuito con su pueblo natal, Tavullia, Marc Márquez es el gran dominador de la pista. Ha ganado ocho veces allí, cinco en categoría reina (2015, 2017, 2019, 2024 y 2025), dos en Moto2 y una en 125cc. Jorge Lorenzo (2011-2013) y el #46 (2008, 2009 y 2014) vencieron en tres ocasiones en la clase reina.

Longitud del circuito de Misano 4,2 km

Anchura del circuito de Misano

 12 metros
Curvas del circuito de Misano 16 curvas (10 de derechas y 6 de izquierdas)
Recta más larga de Misano

530 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Misano?

El circuito de Misano es una pista corta dentro del calendario de MotoGP, por lo que habrá más giros que en otros fines de semana. Las carreras del Gran Premio de San Marino serán, en MotoGP, a 27 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 22 vueltas, y 20 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de San Marino 2026

Tras los retornos a la acción de Johann Zarco y de Fermín Aldeguer, la única baja en el Gran Premio de San Marino de MotoGP será la de Maverick Viñales, ausente por tercer fin de semana consecutivo, aún sufriendo con la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en Alemania en 2025. Será de nuevo Pol Espargaró quien se subirá a su KTM del equipo Tech3.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain Pol Espargaró
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Misano

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 SpainJ. MartínAprilia 256 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16
2 SpainM. MárquezDucati 237 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37
3 ItalyM. BezzecchiAprilia 232 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23
4 ItalyF. Di GiannantonioVR46 208 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9
5 JapanA. OguraTrackhouse 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 -
6 SpainP. AcostaKTM 189 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26
7 SpainR. FernándezTrackhouse 186 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2
8 ItalyP. BagnaiaDucati 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - -
9 SpainA. MárquezGresini 128 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22
10 SpainF. AldeguerGresini 90 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14
11 ItalyL. MariniHonda 88 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2
12 ItalyE. BastianiniTech3 84 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8
13 South AfricaB. BinderKTM 78 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6
14 BrazilD. MoreiraLCR 64 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10
15 FranceF. QuartararoYamaha 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - -
16 ItalyF. MorbidelliVR46 53 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 -
17 FranceJ. ZarcoLCR 36 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2
18 SpainJ. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4
19 AustraliaJ. MillerPramac 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5
20 SpainA. RinsYamaha 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 14 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 -
22 SpainM. ViñalesTech3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - -
23 SpainI. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 -
25 SpainP. EspargaróTech3 3 - - - - - - - - - - - 3 -
26 United KingdomC. CrutchlowLCR   - - - - - - - - - - - - -
27 GermanyJ. FolgerTech3   - - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriTrackhouse   - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - - - - - - -

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