Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

¡El Mundial de MotoGP sigue adentrándose en su fase decisiva de la temporada 2026! Tras el pasado GP de Aragón, al campeonato le quedan únicamente dos citas por delante antes de embarcarse en la gira asiática, formando parte de una serie de carreras que se esperan decisivas en la pelea por el título. Así, tras la visita a España, este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, será el turno de ir a Italia, con el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misano.

Marc Márquez aprovechó su favoritismo en MotorLand para llevarse los 37 puntos en juego y seguir apretando a las Aprilia, pero la pista italiana es la casa de Marco Bezzecchi, como del resto de corredores de la Academy de Valentino Rossi. El de Rimini ya apretó las tuercas al vigente campeón en 2025, y buscará una victoria ante su público con la RS-GP, mientras su compañero, Jorge Martín, defiende el liderato de la general. Apunta los horarios para el Misano World Circuit Marco Simoncelli y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

Horarios del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano

Jueves 10 de septiembre Rueda de prensa 16:00h Viernes 11 de septiembre MotoGP FP1 10:45h - 11:30h Viernes 11 de septiembre MotoGP Práctica 15:00h - 16:00h Sábado 12 de septiembre MotoGP FP2 10:10h - 10:40h Sábado 12 de septiembre MotoGP Q1 10:50h - 11:05h Sábado 12 de septiembre MotoGP Q2 11:15h - 11:30h Sábado 12 de septiembre Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 15:00h Domingo 13 de septiembre Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h Domingo 13 de septiembre Carrera MotoGP (27 vueltas) 14:00h

El Gran Premio de San Marino tendrá los horarios habituales para España de las carreras que tienen lugar en territorio europeo. El viernes serán los primeros entrenamientos, los Libres 1 (10:45 de la mañana) y la Práctica (15:00 de la tarde), que decidirá el pase directo a la Q2.

El sábado, 12 de septiembre, tras la FP2 (10:10 horas), será el turno de la clasificación (Q1 a las 10:50h, Q2 a las 11:15h) y de la carrera al sprint en de Misano. Será a las 15:00 horas de la tarde, y en este caso se completarán 13 vueltas a la pista italiana.

Ya el domingo, 13 de septiembre, tras el Warm Up de 10 minutos (09:40 horas) llegará el plato fuerte, la 14ª carrera larga de MotoGP 2026, que será en Misano a las 14:00 horas de la tarde para España. Será una prueba a 27 vueltas.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Misano

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de San Marino 2026 en Misano.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Misano: viernes 11, de 09:00h a 09:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Misano: viernes 11, de 09:50h a 10:30h

Práctica de Moto3 en Misano: viernes 11, de 13:15 a 13:50h

Práctica de Moto2 en Misano: viernes 11, de 14:05h a 14:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Misano: sábado 12, de 08:40h a 09:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Misano: sábado 12, de 09:25h a 09:55h

Clasificación de Moto3 en Misano: sábado 12, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h

Clasificación de Moto2 en Misano: sábado 12, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h

Carrera de Moto3 en Misano: domingo 13 a las 11:00h (20 vueltas)

Carrera de Moto2 en Misano: domingo 13 a las 12:15h (22 vueltas)

Cómo ver por la tele el GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano

Para ver el Gran Premio de San Marino de MotoGP en directo por televisión en España, dispondrás de dos maneras de hacerlo. La primera será la de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión para toda la temporada 2026, y a la que puedes acceder tanto en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) como en plataformas como Movistar +, donde se encuentra el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, el Mundial de MotoGP cuenta con su propia plataforma, el VideoPass, un servicio de streaming que emite todos los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, desde el que se puede acceder en España, aunque con comentarios en inglés.

Por último, como siempre, ya sabes que Motorsport.com estará en Misano, con periodistas desplazados a la pista, para contarte todo lo que suceda, con crónicas, retransmisiones en directo y más.

Así es el circuito de Misano, sede del GP de San Marino de MotoGP

Aunque es sede del Gran Premio de San Marino, el Misano World Circuit Marco Simoncelli está ubicado en la región italiana de la Emilia-Romagna. Se construyó en 1972, aunque desde entonces se ha sometido a diversas remodelaciones.

Primero fue sede del GP de Italia, hasta principios de los 90, y ya en este siglo, en 2007, se sometió a una gran renovación de sus instalaciones y de la pista. Ha acogido la cita bajo bandera sanmarinense entre 1981 y 1987, 1991, 1993, y posteriormente de manera ininterrumpida desde 2007.

Aunque Misano es la 'casa' de Valentino Rossi, por la cercanía del circuito con su pueblo natal, Tavullia, Marc Márquez es el gran dominador de la pista. Ha ganado ocho veces allí, cinco en categoría reina (2015, 2017, 2019, 2024 y 2025), dos en Moto2 y una en 125cc. Jorge Lorenzo (2011-2013) y el #46 (2008, 2009 y 2014) vencieron en tres ocasiones en la clase reina.

Longitud del circuito de Misano 4,2 km Anchura del circuito de Misano 12 metros Curvas del circuito de Misano 16 curvas (10 de derechas y 6 de izquierdas) Recta más larga de Misano 530 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Misano?

El circuito de Misano es una pista corta dentro del calendario de MotoGP, por lo que habrá más giros que en otros fines de semana. Las carreras del Gran Premio de San Marino serán, en MotoGP, a 27 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 22 vueltas, y 20 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de San Marino 2026

Tras los retornos a la acción de Johann Zarco y de Fermín Aldeguer, la única baja en el Gran Premio de San Marino de MotoGP será la de Maverick Viñales, ausente por tercer fin de semana consecutivo, aún sufriendo con la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en Alemania en 2025. Será de nuevo Pol Espargaró quien se subirá a su KTM del equipo Tech3.

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