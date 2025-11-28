Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Qatar deja en silencio a Hamilton: su respuesta más larga fueron 4 palabras

Decimoctavo en la clasificación sprint y con respuestas de apenas cuatro palabras, Hamilton firma otro día negro con Ferrari en Qatar.

Pol Hermoso
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton ya no disimula. Si en Las Vegas tocó un nuevo mínimo deportivo al caer último en la clasificación, en Qatar volvió a cavar un poco más hondo. Decimoctavo en la clasificación sprint, únicamente por delante de los dos Alpine —el peor coche de 2025, último en Constructores— y con un Ferrari que en Lusail nunca llegó a despertar, el siete veces campeón del mundo afrontó a la prensa con la misma energía que su SF-25 en curva rápida: ninguna.

Porque Hamilton, sencillamente, ya no está aquí. Su primera temporada en Ferrari se ha convertido en una interminable travesía por el desierto, y en Qatar volvió a mostrarse mentalmente tan fuera del coche como deportivamente lejos de los puntos. Mientras Leclerc, aun sufriendo, salvaba un noveno puesto para entrar en la SQ3, Hamilton se quedó otra vez atascado en la zona baja, en un déjà vu que ya empieza a resultar cruel.

Y ante los micrófonos, la escena fue casi simbólica. Preguntas normales. Respuestas… mínimas. De hecho, la frase más larga que pronunció tuvo cuatro palabras.

"Lo mismo de siempre". Eso dijo cuando se le preguntó por lo complicado que había sido pilotar.

"No, claramente, no". Eso, sobre si el ala de más carga había servido de algo.

Y cuando le buscaron un rayo de esperanza, algo positivo, cualquier cosa a la que agarrarse de cara al sábado, Hamilton respondió como quien ya solo espera que el reloj avance: "El tiempo está bien"

Tanto le sorprendió al propio entrevistador que se disculpó creyendo haber oído mal. Hamilton, imperturbable, lo repitió: "El tiempo está bien"

El piloto que durante años elevó la Fórmula 1 a una liga emocional y competitiva propia se ha reducido, en Ferrari, a esto: resignación, monosílabos y un gesto que dice más que sus palabras. Hamilton no critica, no señala, no discute. Simplemente parece haber desconectado.

Y, siendo justos, el contexto no le ayuda. Ferrari ha llegado a Qatar sin ritmo —los libres ya lo anticiparon— y la clasificación sprint confirmó que el SF-25 se atraganta en Lusail. Si el equipo no encuentra un milagro tras la carrera sprint, cuando se abra el parque cerrado, la clasificación del sábado amenaza con ser un capítulo más del mismo libro.

Mientras tanto, Hamilton ya mira más a Abu Dhabi que al semáforo del sábado. Quiere cerrar el año, pasar página y confiar en que el 2026 —con reglamento nuevo, motores nuevos y promesas nuevas— le dé finalmente lo que este 2025 de frustración no le ha dado. Porque este no es el Hamilton que debería estar luchando un siete veces campeón. Este es un Hamilton atrapado en su temporada más gris. Y en Qatar, bajo un sol que sí estaba "bien", lo volvió a dejar más claro que nunca.

Las mejores fotos del viernes en Qatar

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Sprint

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Rio Ferdinand

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Paul Aron, Alpine F1

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Mattia Binotto, Sauber

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ventiladores

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Atmósfera

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Ventilador

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Zak Brown, McLaren

Las mejores fotos de la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025
Fórmula 1
89

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Russell, sorprendido de colarse entre Piastri y Norris
Siguiente artículo GP de Qatar de F1: a qué hora fue la carrera sprint y cómo se pudo ver

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"
F2 Qatar: Verschoor gana la sprint, final cruel para Tsolov y Fornaroli se escapa

F2 Qatar: Verschoor gana la sprint, final cruel para Tsolov y Fornaroli se escapa

FIA F2
FIA F2
Losail
F2 Qatar: Verschoor gana la sprint, final cruel para Tsolov y Fornaroli se escapa
Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"

Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"

Últimas noticias

Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España