Verstappen, tricampeón del mundo de F1 tras una sprint que ganó Piastri

ACTUALIZACIÓN TRAS LA CARRERA:: La FIA sanciona a Leclerc y Alonso suma puntos en la sprint de Qatar

Max Verstappen ha entrado en una lista que hasta este sábado solo tenía diez nombres, la de los pilotos que han logrado ser tres veces campeón del mundo de F1. El holandés, cuando aún falta la carrera del domingo y otros cinco grandes premios, ya ha cerrado el título 2023 después de un año sin oposición.

Solo necesitaba ser sexto en la carrera sprint del GP de Qatar, o que su compañero Checo Pérez no acabara en el podio, y el holandés no necesitó fijarse en nadie para coronarse, ya que terminó segundo, sumando siete puntos, después de no arriesgar en absoluto ni con la elección de gomas ni en la tensión de la salida.

Para más inri, Sergio Pérez tuvo un accidente con Esteban Ocon y Nico Hulkenberg en la vuelta 11 y vio el final de la carrera desde fuera del coche. Eso provocó el tercer Safety Car de una ronda sprint de solo 19 giros.

La diversidad de neumáticos marcó el inicio de la carrera sprint y también el final. Oscar Piastri aguantó desde la primera plaza con medios, pero tanto Norris como Verstappen, que también empezaron con los Pirelli amarillos, se vieron sorprendidos por pilotos con gomas blandas como George Russell y Carlos Sainz.

Luego, en el reinicio después del primer Safety Car, Russell lograría adelantar a Piastri para hacerse con el liderato. Sin embargo, poco a poco los neumáticos blandos que fueron muy rápidos al principio se vinieron abajo, y el australiano de McLaren F1 recuperó la delantera, que no soltó hasta el final.

Los pilotos con medios disfrutaron de un mucho mejor final, y así Lando Norris avanzó hasta el tercer puesto, arrebatándoselo a George Russell. Eso lo acusaron los Ferrari, que se vieron superados por Lewis Hamilton en la última vuelta (Sainz terminó 6º) y también Fernando Alonso, que tras ganar dos posiciones en la salida con neumáticos blandos, vio cómo in extremis le adelantaba Alexander Albon y le dejó noveno, sin puntos, aunque tras una sanción a Leclerc al final de la carrera, acabó octavo y sumó un punto.

Piastri mantuvo el liderato y, con neumáticos blandos nuevos, Russell se puso segundo y Sainz tercero. Tomando cero riesgos, Verstappen perdió dos plazas, y cayó al quinto lugar detrás de los Ferrari. Cuatro lugares perdió Norris entre la salida y las primeras curvas. Liam Lawson sufrió un accidente que le dejó fuera a las primeras de cambio y provocó un Safety Car.

La carrera se relanzó en la vuelta 3, y Alonso atacó la sexta plaza de Norris, con el que mantuvo un bonito duelo que se llevó los focos mientras, por delante, Russell robaba la primera plaza a Piastri aprovechando una mejor frenada con los blandos. Pero cuando la carrera se ponía emocionante, Logan Sargeant acabó en la escapatoria de grava, obligando a un nuevo Safety Car que neutralizó todo.

Al final de la vuelta 6 de nuevo hubo bandera verde y acción, y Russell gestionó con maestría el reinicio, tanto, que Piastri tuvo que preocuparse más de Sainz que de recuperar la primera posición. En la resalida, Alonso volvió a robar el séptimo puesto a Ocon. En la vuelta 8 se abrió la posibiliad de usar DRS, y Verstappen no tuvo problemas para dar cuenta de Leclerc en la vuelta 9 y de Sainz en la 10, volviendo al podio.

Con unos neumáticos medios que pasaron a rendir mejor, Piastri adelantó a Russell al inicio de la vuelta 11, e instantes después Sergio Pérez sufría un accidente al ir a pasar a Nico Hulkenberg y Esteban Ocon, con el que se tocó. Eso hacía matemáticamente campeón a Verstappen, mientras su compañero se lamentaba al bajarse del coche en la grava.

Eso hizo salir por tercera vez el coche de seguridad, mientras los pilotos con neumáticos blandos rezaban porque se prolongara la neutralización. Cuando se reanudó la prueba en la vuelta 15, los Ferrari resistieron ante Norris, y Piastri aguantó y se escapó de Russell.

Pese a que a Verstappen le habían pedido no arriesgarse y llevar el coche a meta, adelantó a Russell para ser segundo y se fue a por Piastri, con el que tenía una ventaja de dos segundos y medio a falta de tres vueltas.

Norris adelantó a Leclerc y Sainz en la misma vuelta para ser cuarto, y Hamilton se acercó a Alonso con mejores neumáticos y le adelantó en la primera curva de la vuelta 18. Al inicio de la última vuelta, el heptacampeón pasó a un Leclerc que insinuaba que Ferrari tenía que aplicar órdenes con Sainz, y por delante Norris bajaba del tercer puesto a Russell.

Durante la última vuelta, Hamilton adelantó a Russell, y Alonso no podía hacer nada para contener a Alexander Albon.