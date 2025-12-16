Honda presentará a lo grande el motor de F1 del Aston Martin: así será

La Fórmula 1 estrenará en 2026 un nuevo reglamento aerodinámico y de motores, y precisamente uno de los fabricantes de unidades de potencia, Honda, arrancará una nueva era con un nuevo socio, Aston Martin. El equipo británico llevará los motores del fabricante japonés desde el próximo curso, y Honda ha querido lanzar a lo grande su nuevo arma.

Así, Honda Racing Corporation (HRC) ha revelado que presentará su nueva unidad de potencia en el centro de Tokio el martes 20 de enero, donde pondrá en marcha la nueva asociación junto a Aston Martin Racing. Allí conoceremos el motor que cumple con el 50% de potencia de combustión interna y el 50% de potencia eléctrica al que obliga el nuevo reglamento.

La presentación del motor Honda de F1 arrancará en la madrugada de España, a las 05:00h de nuestro país, a las 13:00h de Japón, y se retransmitirá en directo a través de YouTube, tanto en inglés como en japonés. Además, lo podrás seguir aquí, en Motorsport.com, gracias a Honda.

El evento lo dirigirán Toshihiro Mibe, presidente y director ejecutivo de Honda Motor Co., Ltd., Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo Aston Martin Aramco, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1.

Es un caso extraño, ya que generalmente los motoristas son muy reservados y, en todo caso, se presentan junto al equipo, como hará Ford con sus nuevas escuderías Red Bull Racing y Racing Bulls a mediados de enero en Estados Unidos. Pero Honda ha querido ir más allá, después de suministrar sus unidades de potencia a McLaren F1 (2015-2017), Racing Bulls (2018-2025) y Red Bull Racing (2019-2025) con el anterior reglamento de motores.

Honda ya mostró un vídeo del encendido del motor del coche que en 2026 pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll, el primero diseñado por Adrian Newey, y que saldrá a pista en el Circuit de Barcelona-Catalunya en las jornadas de test del 26 al 30 de enero, unas pruebas de las que la F1 espera que no se publique nada. De hecho, Aston Martin disputará esos test sin haber presentado en sociedad su monoplaza, algo que ocurrirá más de una semana después, el lunes 9 de febrero.

En paralelo al anuncio de la presentación, Honda ha lanzado una nueva web para medios, f1.honda.racing.

Cuándo será la presentación de Honda F1 con Aston Martin

El martes 20 de enero a las 05:00h de la madrugada de España, 13:00h locales (de Japón), desde Tokio.

Cuándo será la presentación del coche de Aston Martin F1 para 2026

El lunes 9 de febrero de 2026, después de estrenarse en los test de Barcelona del 26 al 30 de enero.