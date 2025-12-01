Red Bull busca un acuerdo con Honda, pero no hay salvación para Tsunoda

Red Bull aparecerá en la Fórmula 1 por primera vez el año que viene con su propio motor: el proyecto Red Bull Powertrains-Ford. Eso significa que tanto Red Bull como Racing Bulls son dos de los equipos que cambiarán de proveedor de motores en virtud del nuevo reglamento.

Este cambio tiene implicaciones no sólo para la acción, sino también para las llamadas pruebas TPC, días de test con coches de al menos dos años de antigüedad, que son importantes para dar a los jóvenes talentos del programa junior tiempo de rodaje y prepararlos para la Fórmula 1.

La FIA ha ordenado recientemente que los fabricantes de motores suministren motores a sus antiguos equipos cliente para las pruebas TPC. Sin embargo, no se ha fijado ningún límite de precio. Eso significa que los fabricantes de motores pueden cobrar lo que quieran y subir el precio sustancialmente. Durante el fin de semana de Qatar, Motorsport.com supo que Red Bull está hablando con Honda para llegar a un acuerdo para el próximo año.

"Siempre hemos tenido una relación buena y sincera con Honda. El viernes tuvimos una reunión y creo que estamos en el buen camino para resolver este problema", dijo Helmut Marko durante una entrevista exclusiva con este mismo medio.

Eso significa que Red Bull quiere cerrar el acuerdo con Honda para continuar con las pruebas del TPC el año que viene. "Absolutamente, sí", dijo el austriaco. Esas pruebas son importantes para dar a Arvid Lindblad algunos km extra al volante de un F1 si es necesario y para permitir que otros talentos del programa junior se acostumbren a los coches de F1 cuando estén preparados para ello.

Un aspecto importante es que los precios que cobran los proveedores de motores por las pruebas TPC no entran dentro del límite de gastos. Los grandes equipos como Red Bull pueden, en teoría, desembolsar la cantidad -por elevada que sea-, ya que no va en detrimento del presupuesto de desarrollo. Dicho esto, ningún equipo quiere pagar el precio más alto y tiene sentido que Red Bull y Honda lleven tiempo negociando un acuerdo aceptable para ambos.

El acuerdo no salva a Tsunoda, Hadjar estará junto a Verstappen

Una pregunta interesante durante mucho tiempo fue qué papel desempeñaría Yuki Tsunoda en todo esto, si es que desempeñaba alguno. El acuerdo con Honda podría ser teóricamente un salvavidas para el piloto japonés, pero no para un asiento de carreras en sí mismo.

Red Bull ha anunciado que anunciará las opciones de pilotos para 2026 el martes después del Gran Premio de Qatar (mañana), pero el panorama ya se está perfilando. Isack Hadjar se convertirá en compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull, mientras que Arvid Lindblad será quien promocionará a la máxima categoría del automovilismo para reemplazar al francés.

Pero el asiento restante ha estado durante mucho tiempo entre Tsunoda y Liam Lawson. Según The Telegraph y otros medios, finalmente será para el neozelandés, lo que dejará a Tsunoda sin asiento a tiempo completo para 2026.

Él mismo aludió en cierto modo a eso durante el fin de semana en Qatar, diciendo que "sabe algo que aún no podía decir". La intervención de Honda para conseguirle un asiento, por cierto, también se había vuelto difícil, ya que una pegatina de Honda en su casco era innombrable para el proyecto Ford, por ejemplo. Pero el acuerdo TPC todavía podría significar un papel de piloto reserva Red Bull para Tsunoda, pero eso todavía no es oficial.

Independientemente del futuro de Tsunoda, en cualquier caso es muy importante para Red Bull poder llevar a cabo las pruebas TPC el año que viene, ya que el número de días de pruebas es muy limitado en la F1 actual.