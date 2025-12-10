Por qué Honda se queda en F1 y por qué con Aston Martin

Después de una exitosa era con Red Bull donde han conseguido cuatro mundiales de pilotos con Max Verstappen y dos de constructores, Honda se separa de los de las bebidas energéticas, pero se queda en Fórmula 1 como suministrador de motores de Aston Martin.

En una entrevista en la web oficial de Aston, Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, explicó por qué decidieron seguir en la categoría reina ante el cambio de normativa que llega en 2026, que afecta a la aerodinámica, pero también a la unidad de potencia.

"Creo que Honda probablemente no pueda vivir sin la F1", admite Watanabe. "Sin embargo, si nos centramos específicamente en la tecnología, los cambios en el reglamento de la unidad de potencia para 2026 fueron un factor importante en la decisión de Honda de volver a este deporte. Estas reglas fomentan una distribución de potencia al 50% entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, con este último prácticamente triplicando su potencia, de 120 kW a 350 kW. Si a esto le sumamos el requisito de utilizar combustibles sostenibles avanzados, eso se alinea perfectamente con la filosofía de Honda sobre los futuros sistemas de propulsión".

Watanabe, que ha estado en F1, IndyCar y MotoGP, entre otras, admite que la filosofía de superar obstáculos difíciles es lo que le inspira a él y a Honda, y en ese sentido empezar de cero en 2026 era demasiado atractivo.

"Y yambién encaja con nuestra orientación empresarial", añade. "La cumbre del automovilismo es el lugar donde podemos perfeccionar nuestra tecnología, mejorar nuestras capacidades técnicas y posicionarnos en un escenario mundial que nos permitirá mostrar todo eso. Esto es fundamental para el futuro de Honda".

Respecto a por qué Aston Martin era el equipo ideal al que unirse, el japonés admite que Honda siempre ha sido muy cuidadoso con la selección de sus socios: "En este caso, me impresionó mucho el liderazgo del equipo y la pasión y visión del presidente ejecutivo, Lawrence Stroll. Es muy competitivo, siempre con la mira puesta en el éxito. Es realmente impresionante".

"El deseo de éxito se refleja en las nuevas instalaciones del Campus Tecnológico AMR, pero también en cómo la organización se ha fortalecido en los últimos años con personal experimentado. El compromiso y la dedicación del equipo son muy fuertes, y eso nos resultó muy atractivo. Y es emocionante también".

Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1 Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Aunque desde que anunciaron su retirada para después de 2021, siguieron aportando motores a los equipos de Red Bull, y pese a que estos años han estado en un segundo plano, los mundiales se deben contar con los seis consecutivos que lograron con Williams y McLaren F1 entre 1986 y 1991, cuando también acumularon cinco coronas de pilotos.

Sobre qué le sigue motivando aún, Watanabe explica: "Me encanta el automovilismo. Me apasiona, y por suerte para mí, esto encaja a la perfección con la filosofía de Honda. Es un aspecto importante de las carreras, pero también característico de Honda. El desafío y el afán por alcanzar metas altas siempre han impulsado a la compañía. Es un espíritu que inspira a todos en la empresa, incluyéndome a mí".

"Luego está la tecnología. El automovilismo es un campo de batalla para la tecnología. Intenso, sin piedad. Es un escenario maravilloso para mejorar la tecnología, pero también para desarrollar a nuestros propios ingenieros, aprovechar al máximo su talento y llevarlos a niveles superiores de habilidad".

"Y, por último, está el placer. Competir es... una alegría. Poder compartir con nuestros aficionados la pasión por el automovilismo y la alegría de conducir es algo muy especial", concluyó.