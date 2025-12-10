Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Por qué Honda se queda en F1 y por qué con Aston Martin

Honda probablemente no pueda vivir sin la F1. Es lo que explica el presidente de HRC, que admite que fue sencillo elegir a Aston Martin como socio.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Después de una exitosa era con Red Bull donde han conseguido cuatro mundiales de pilotos con Max Verstappen y dos de constructores, Honda se separa de los de las bebidas energéticas, pero se queda en Fórmula 1 como suministrador de motores de Aston Martin.

En una entrevista en la web oficial de AstonKoji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, explicó por qué decidieron seguir en la categoría reina ante el cambio de normativa que llega en 2026, que afecta a la aerodinámica, pero también a la unidad de potencia.

"Creo que Honda probablemente no pueda vivir sin la F1", admite Watanabe. "Sin embargo, si nos centramos específicamente en la tecnología, los cambios en el reglamento de la unidad de potencia para 2026 fueron un factor importante en la decisión de Honda de volver a este deporte. Estas reglas fomentan una distribución de potencia al 50% entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, con este último prácticamente triplicando su potencia, de 120 kW a 350 kW. Si a esto le sumamos el requisito de utilizar combustibles sostenibles avanzados, eso se alinea perfectamente con la filosofía de Honda sobre los futuros sistemas de propulsión".

Watanabe, que ha estado en F1, IndyCar y MotoGP, entre otras, admite que la filosofía de superar obstáculos difíciles es lo que le inspira a él y a Honda, y en ese sentido empezar de cero en 2026 era demasiado atractivo.

"Y yambién encaja con nuestra orientación empresarial", añade. "La cumbre del automovilismo es el lugar donde podemos perfeccionar nuestra tecnología, mejorar nuestras capacidades técnicas y posicionarnos en un escenario mundial que nos permitirá mostrar todo eso. Esto es fundamental para el futuro de Honda".

Respecto a por qué Aston Martin era el equipo ideal al que unirse, el japonés admite que Honda siempre ha sido muy cuidadoso con la selección de sus socios: "En este caso, me impresionó mucho el liderazgo del equipo y la pasión y visión del presidente ejecutivo, Lawrence Stroll. Es muy competitivo, siempre con la mira puesta en el éxito. Es realmente impresionante".

"El deseo de éxito se refleja en las nuevas instalaciones del Campus Tecnológico AMR, pero también en cómo la organización se ha fortalecido en los últimos años con personal experimentado. El compromiso y la dedicación del equipo son muy fuertes, y eso nos resultó muy atractivo. Y es emocionante también".

Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1

Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Aunque desde que anunciaron su retirada para después de 2021, siguieron aportando motores a los equipos de Red Bull, y pese a que estos años han estado en un segundo plano, los mundiales se deben contar con los seis consecutivos que lograron con Williams y McLaren F1 entre 1986 y 1991, cuando también acumularon cinco coronas de pilotos.

Sobre qué le sigue motivando aún, Watanabe explica: "Me encanta el automovilismo. Me apasiona, y por suerte para mí, esto encaja a la perfección con la filosofía de Honda. Es un aspecto importante de las carreras, pero también característico de Honda. El desafío y el afán por alcanzar metas altas siempre han impulsado a la compañía. Es un espíritu que inspira a todos en la empresa, incluyéndome a mí".

"Luego está la tecnología. El automovilismo es un campo de batalla para la tecnología. Intenso, sin piedad. Es un escenario maravilloso para mejorar la tecnología, pero también para desarrollar a nuestros propios ingenieros, aprovechar al máximo su talento y llevarlos a niveles superiores de habilidad".

"Y, por último, está el placer. Competir es... una alegría. Poder compartir con nuestros aficionados la pasión por el automovilismo y la alegría de conducir es algo muy especial", concluyó.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Piastri elogia a McLaren por las reglas papaya y cree que seguirán en 2026
Siguiente artículo La nueva 'joya' de la academia de Red Bull ya "impresiona" a Racing Bulls

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
Alonso: "No hay persona normal que consiga lo que ha hecho Márquez"

Alonso: "No hay persona normal que consiga lo que ha hecho Márquez"

MotoGP
MotoGP
Alonso: "No hay persona normal que consiga lo que ha hecho Márquez"
La película 'F1', doble nominación a los Globos de Oro

La película 'F1', doble nominación a los Globos de Oro

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
La película 'F1', doble nominación a los Globos de Oro
¿Sabías que Norris no es el campeón de la F1 2025 oficialmente?

¿Sabías que Norris no es el campeón de la F1 2025 oficialmente?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¿Sabías que Norris no es el campeón de la F1 2025 oficialmente?

Últimas noticias

El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff
Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"

Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"

MotoGP
MGP MotoGP
Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"
¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros