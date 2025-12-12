Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1

Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Honda ha desvelado el sonido de la unidad de potencia que equipará el equipo Aston Martin en la temporada 2026 de F1, con el nuevo reglamento y en el primer coche de Newey para la escudería.

Fabien Gaillard
Editado:
Logo de Honda

Aston Martin Racing y Honda han encendido oficialmente la cuenta atrás hacia 2026 mostrando, por primera vez, el rugido del nuevo motor que impulsará el coche de Fernando Alonso en la próxima era de la Fórmula 1. La marca japonesa ha publicado un adelanto sonoro de su unidad de potencia para el nuevo reglamento.

De hecho, Honda tomó la decisión oficial de abandonar la F1 a finales de 2021 y luego acompañó a Red Bull Racing/Racing Bulls en una posición semioficial (a través de Red Bull Powertrains), participando en los títulos mundiales ganados de 2022 a 2024.

Honda se apresuró a señalar su atracción por el reglamento de motores de 2026 -que verá la desaparición del MGU-H, así como un reparto de potencia al 50% entre las partes de combustión interna y eléctrica del motor y la llegada de combustibles 100% renovables- y la marca japonesa decidió tanto volver oficialmente al deporte como para formar una alianza con Aston Martin (mientras que Red Bull buscó el apoyo de Ford para su motor interno).

¿Por qué con Aston?:

Este viernes 12 de diciembre, el fabricante ofreció a los aficionados a través de sus redes sociales un primer vistazo al futuro sonido de su nueva generación de V6 turbo híbridos, cuyo dominio de las sutilezas será esencial para rendir en un reglamento técnico en el que la hibridación estará más avanzada que nunca.

Vídeo: el sonido del motor Honda del Aston Martin de Alonso en 2026

 

Dentro del equipo dirigido por Lawrence Stroll, que ha invertido enormemente en los últimos años en un intento de dar un giro y convertirse en una fuerza real a tener en cuenta en la F1, Honda se reencontrará con varias caras conocidas. Las dos figuras principales que han trabajado con Honda en los últimos diez años son, por supuesto - en el lado positivo del éxito en Red Bull - Adrian Newey y - en el lado negativo del intento de reencuentro con McLaren F1 - Fernando Alonso.

La historia aún tiene que decir si el motor Honda, que pasó de ser una unidad poco fiable y de bajo rendimiento en los primeros años de su regreso a una de las referencias en su campo a partir de la década de 2020, estará más cerca de ser un "motor de GP2" o una unidad de potencia diseñada para ganar títulos. 

Te interesará, sobre Aston y Honda en 2026:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

Mejores comentarios
Más de
Fabien Gaillard
La maldición de 50 años que Lando Norris ha roto en la F1 2025

La maldición de 50 años que Lando Norris ha roto en la F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
La maldición de 50 años que Lando Norris ha roto en la F1 2025
Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi

Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi
Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes

Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Cómo Alonso acabó "cabreando" a Ocon con su última masterclass: "Es una leyenda"

Cómo Alonso acabó "cabreando" a Ocon con su última masterclass: "Es una leyenda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Cómo Alonso acabó "cabreando" a Ocon con su última masterclass: "Es una leyenda"
0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?

0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?

Fórmula 1
Fórmula 1
0-24 contra Fernando Alonso: ¿Sigue siendo "aceptable" lo de Lance Stroll?
Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025
Aston Martin Racing
Más de
Aston Martin Racing
¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025

¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025
Por qué Alonso cree que Aston Martin tiene el mejor paquete para la F1 2026

Por qué Alonso cree que Aston Martin tiene el mejor paquete para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Por qué Alonso cree que Aston Martin tiene el mejor paquete para la F1 2026
Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi

Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi

Últimas noticias

Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026

Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026

WRC
WRC WRC
Rally de Arabia Saudí
Lancia revela su alineación de pilotos para su regreso al WRC en 2026
Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025

Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025
Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026
Así se llamará la Honda 2027, la cuarta MotoGP del fabricante de Tokio en 25 años

Así se llamará la Honda 2027, la cuarta MotoGP del fabricante de Tokio en 25 años

MotoGP
MGP MotoGP
Así se llamará la Honda 2027, la cuarta MotoGP del fabricante de Tokio en 25 años

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros