Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026
Honda ha desvelado el sonido de la unidad de potencia que equipará el equipo Aston Martin en la temporada 2026 de F1, con el nuevo reglamento y en el primer coche de Newey para la escudería.
Aston Martin Racing y Honda han encendido oficialmente la cuenta atrás hacia 2026 mostrando, por primera vez, el rugido del nuevo motor que impulsará el coche de Fernando Alonso en la próxima era de la Fórmula 1. La marca japonesa ha publicado un adelanto sonoro de su unidad de potencia para el nuevo reglamento.
De hecho, Honda tomó la decisión oficial de abandonar la F1 a finales de 2021 y luego acompañó a Red Bull Racing/Racing Bulls en una posición semioficial (a través de Red Bull Powertrains), participando en los títulos mundiales ganados de 2022 a 2024.
Honda se apresuró a señalar su atracción por el reglamento de motores de 2026 -que verá la desaparición del MGU-H, así como un reparto de potencia al 50% entre las partes de combustión interna y eléctrica del motor y la llegada de combustibles 100% renovables- y la marca japonesa decidió tanto volver oficialmente al deporte como para formar una alianza con Aston Martin (mientras que Red Bull buscó el apoyo de Ford para su motor interno).
Este viernes 12 de diciembre, el fabricante ofreció a los aficionados a través de sus redes sociales un primer vistazo al futuro sonido de su nueva generación de V6 turbo híbridos, cuyo dominio de las sutilezas será esencial para rendir en un reglamento técnico en el que la hibridación estará más avanzada que nunca.
Vídeo: el sonido del motor Honda del Aston Martin de Alonso en 2026
Dentro del equipo dirigido por Lawrence Stroll, que ha invertido enormemente en los últimos años en un intento de dar un giro y convertirse en una fuerza real a tener en cuenta en la F1, Honda se reencontrará con varias caras conocidas. Las dos figuras principales que han trabajado con Honda en los últimos diez años son, por supuesto - en el lado positivo del éxito en Red Bull - Adrian Newey y - en el lado negativo del intento de reencuentro con McLaren F1 - Fernando Alonso.
La historia aún tiene que decir si el motor Honda, que pasó de ser una unidad poco fiable y de bajo rendimiento en los primeros años de su regreso a una de las referencias en su campo a partir de la década de 2020, estará más cerca de ser un "motor de GP2" o una unidad de potencia diseñada para ganar títulos.
