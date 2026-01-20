Aston Martin y Honda explican su ambición conjunta en la nueva era de la F1

La presentación del motor Honda para 2026 dejó algo más que cifras técnicas, renders o promesas de futuro. Dejó, sobre todo, una sensación difícil de fingir en la Fórmula 1 moderna: convicción. La de dos compañías que no se han unido para rellenar una casilla en el reglamento, sino para intentar llegar juntas a lo más alto.

Para Aston Martin, este martes en Tokio fue algo más que un acto protocolario. Fue la confirmación pública de que el ambicioso proyecto de Lawrence Stroll entra en una nueva fase, quizá la más decisiva desde que decidió transformar una estructura modesta en un aspirante real a todo.

"No podemos imaginar un mejor socio", resumió Lawrence Stroll, consciente de que la alianza con Honda marca "un capítulo increíblemente importante" en la historia del equipo. No es una frase vacía: por primera vez, Aston Martin será un equipo oficial, con chasis y unidad de potencia concebidos como un solo paquete desde el origen.

Una ambición que ya no se esconde

Stroll no rehuyó el lenguaje de los grandes equipos. Habló de valores compartidos —pasión, innovación, obsesión por el éxito— y fue directo al objetivo final: "Eso significa ganar carreras y ganar campeonatos".

Aston Martin ya no juega a parecer grande, quiere serlo.

La estructura acompaña. La nueva fábrica de Silverstone ya está plenamente operativa, el túnel de viento de última generación lleva meses en marcha y el crecimiento humano ha sido masivo. "Nuestra organización es ahora más fuerte que nunca", defendió Stroll, poniendo nombres propios a esa transformación: Adrian Newey y Andy Cowell, dos figuras que no garantizan el éxito, pero que rara vez se equivocan cuando se alinean recursos y tiempo.

A partir de 2026, insistió, el coche y el motor se desarrollan como una única pieza. Algo que Aston Martin no había tenido nunca y que, en una Fórmula 1 donde la eficiencia del conjunto lo es todo, puede marcar la diferencia.

Una colaboración cada vez más estrecha

Foto de: Motorsport.com Japan

La confianza es tal que Stroll no dudó en subrayar la implicación de los socios técnicos —Aramco y Valvoline— y el nivel de integración ya alcanzado con Honda: "La colaboración entre Silverstone y Japón ya es muy estrecha". Tanto, que los pilotos del equipo "confían plenamente" en la unidad de potencia y en sus ingenieros.

Stroll también quiso subrayar que la alianza con Honda no se limita al plano técnico ni al rendimiento en pista. El objetivo es que Aston Martin eche raíces en Japón y que la relación sea bidireccional. En su opinión, unir dos marcas con tanto peso histórico puede generar "más popularidad, más emoción y más entusiasmo", tanto para la F1 como para el automovilismo japonés en general.

Ese planteamiento a largo plazo abre incluso la puerta a colaboraciones futuras fuera de la parrilla, aunque Stroll fue prudente al respecto. "Nuestro plan ahora mismo es nuestro ambicioso proyecto de F1 como equipo oficial; ese es el comienzo de nuestra relación", aclaró.

No obstante, dejó la puerta entreabierta a otros escenarios: "No hemos hablado de coches de producción, hypercars o superdeportivos, pero todas las opciones están abiertas". Un mensaje que refuerza la idea de que Honda y Aston Martin no han firmado un contrato puntual, sino una asociación pensada para crecer si los resultados acompañan.

Honda vuelve porque la F1 importa

Al final del acto, el foco se desplazó hacia el otro gran protagonista. Honda no regresa a la Fórmula 1 por nostalgia ni por imagen. Regresa porque lo necesita.

En un contexto económico complejo para la industria del automóvil, Toshiro Mibe explicó con franqueza por qué la marca japonesa ha decidido apostar de nuevo por el campeonato. "Estamos en un entorno muy difícil", reconoció, pero precisamente por eso la F1 se convierte en una herramienta clave.

Para Honda, la Fórmula 1 es hoy un laboratorio de talento y tecnología. Electrificación, gestión térmica, eficiencia energética. Conceptos que ya no son futuro, sino presente. "A partir de ahora, la electrificación debe estar a un nivel muy alto para ganar", apuntó Mibe, dejando claro que el nuevo reglamento encaja con las prioridades estratégicas de la compañía.

Durante años, admitió, el motorsport y el negocio caminaron por carriles paralelos. Ahora la idea es distinta: transferir conocimiento de la competición a los coches de calle y viceversa. "Si no estás en la parrilla, no sabes adónde te puede llevar", resumió con una frase que explica por sí sola el regreso. La marca japonesa sabe que no será fácil. Pero también que, en una Fórmula 1 que entra en una nueva era, quedarse fuera no era una opción. Y menos aún si el socio al otro lado del proyecto es un Aston Martin decidido a dejar de prometer y empezar a exigir resultados.

Con el primer shakedown a la vuelta de la esquina y el debut oficial cada vez más cerca, la alianza Honda–Aston Martin ya no es una idea atractiva sobre el papel. Es una apuesta total. Y como todas las apuestas grandes, solo tiene sentido si se juega para ganar.