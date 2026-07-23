Hamilton se muestra "orgulloso" de su remontada y da pistas sobre un futuro documental
Podría decirse que Hamilton ha vuelto a su mejor nivel en la temporada 2026 de F1, apenas un año después de uno de los peores fines de semana de su carrera.
Lewis Hamilton rebosa orgullo por su remontada en la temporada 2026 de la Fórmula 1, solo un año después de calificarse a sí mismo de "inútil" en el Gran Premio de Hungría.
El siete veces campeón del mundo quedó eliminado en la Q2 en Budapest la temporada pasada, mientras que su compañero de equipo Charles Leclerc lograba la pole, lo que provocó un gran desánimo en Hamilton.
Llegó incluso a afirmar que Ferrari debería sustituirlo, en medio de una decepcionante temporada de debut con el equipo italiano, que puso el colofón a las dificultades de Hamilton con los monoplazas de efecto suelo.
Pero el cambio de normativa para 2026 ha sido mucho más favorable para el piloto de 41 años, que por fin conduce un Ferrari en cuyo desarrollo ha participado, al tiempo que ha introducido cambios personales.
Esto ha llevado a Hamilton a llegar al Gran Premio de Hungría de este fin de semana en la segunda posición del campeonato, gracias a su primera victoria en casi dos años, conseguida en Barcelona el pasado mes de junio.
"Estoy orgulloso de todos los miembros del equipo y, sin duda, también estoy orgulloso de mí mismo por haber salido de la situación en la que me encontraba", afirmó un Hamilton que ahora se encuentra a 45 puntos del líder, Andrea Kimi Antonelli.
"Algún día, cuando haga mi documental, os contaré todo sobre ese fin de semana [Hungría 2025] y lo que lo precedió. Pero, tras salir de ahí, incluso al llegar a esta semana, sentía un gran peso de la semana anterior, y he llegado a un mundo muy diferente de donde estaba el año pasado, por lo que estoy muy agradecido".
"Estoy muy agradecido por lo que hemos desarrollado como equipo, por las piezas del rompecabezas que se han movido y encajado, y ahora venimos aquí con un gran coche, con un gran paquete en su conjunto, y con el que podemos luchar", añadió.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
Hamilton debería tener mucha confianza de cara a este fin de semana, sobre todo porque ostenta el récord de victorias en el GP de Hungría (ocho) y es el lugar donde consiguió su última pole en la temporada 2023.
Su equipo, Ferrari, también ha sido el rival más cercano a Mercedes en 2026, de hecho es la única escudería que ha arrebatado victorias a las Flechas de Plata en dos (Barcelona y Silverstone) de las diez pruebas disputadas hasta la fecha.
Hay muchas posibilidades de que la cifra suba a tres en el Hungaroring, teniendo en cuenta que las numerosas curvas de velocidad lenta a media, lo cual es uno de los puntos fuertes del SF-26.
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