Leclerc, positivo en Hungría: "Sobre el papel, debería ser mejor"

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Leclerc cree que Ferrari puede rendir mejor en Hungría, pero insiste en que la clave estará en ejecutar un fin de semana perfecto para plantar cara al "favoritismo" de Mercedes.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc llega al Gran Premio de Hungría 2026 después de dos fines de semana muy sólidos con Ferrari, pero con un mensaje muy claro: el rendimiento del SF-26 depende mucho más de la ejecución que del potencial puro del coche.

El monegasco cree que Hungaroring puede adaptarse mejor a las características de su monoplaza, aunque insiste en que cualquier error en la puesta a punto puede echar por tierra esa ventaja. De hecho, en la rueda de prensa previa al evento, Leclerc explicó su visión sobre la importancia de la ejecución.

"Creo que está claro que se se trata más de la ejecución. Estos coches son muy sensibles cuando algo está un poco fuera de lugar. Creo que los dos últimos fines de semana los hemos estado ejecutando muy bien y hemos optimizando cada detalle del coche. Eso sinceramente es lo más importante. Así que sí, todo se reduce a la ejecución", dijo.

Sin embargo, el piloto monegasco de Ferrari considera que aunque dieron un paso adelante en las últimas carreras y Hungaroring se debería adaptar bien al SF-26, será Mercedes de nuevo el el rival a batir, especialmente en clasificación, aunque cree que el trazado húngaro puede acercarles un poco más.

"Personalmente sigo esperando que Mercedes sea la referencia y van a ser muy difíciles de batir a una vuelta en la clasificación. Pero también es cierto que es un circuito que, sobre el papel, debería encajar un poco mejor con nuestro coche".

"Probablemente nuestra fortaleza está en el equilibrio en las curvas y el agarre que tenemos. Y en una pista como esta, es muy importante. Así que quizá estemos un poco más cerca, pero al final del día, todo gira en torno a la ejecución del fin de semana como he dicho antes. Si estás un poco fuera de lugar, como en Mónaco, donde no estábamos en la ventana correcta del coche, pierdes más de lo que las características del coche te hacen ganar en un circuito favorable. Así que ahí es donde intentamos centrarnos".

Leclerc también restó importancia a las expectativas que rodean al equipo italiano antes de un circuito donde muchos esperan que Ferrari plante cara a Mercedes.

"Nunca nos centramos en las expectativas. Obviamente hay ruido alrededor del equipo todo el tiempo. Y tenemos que poner toda nuestra energía para centrarnos en lo que es más importante para nosotros. Y la preparación con estos coches parece ser lo más importante, tener el despliegues y las configuraciones adecuadas", concluyó.

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