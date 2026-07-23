Qué espera Aston Martin del 'AMR26 B' en Hungría: paciencia y nuevos objetivos

¡El nuevo Aston Martin 'AMR26 B' ya ha llegado a la pista! El Gran Premio de Hungría 2026 estaba marcado en rojo en el calendario del equipo de Silverstone, ya que después de un muy decepcionante inicio de temporada, en Hungaroring ha llegado la primera gran actualización técnica del monoplaza.

El jueves, en la rueda de prensa habitual del equipo previa a cada fin de semana de carreras, Mike Krack habló abiertamente sobre este nuevo paquete, sus objetivos, empezando por una frase que definió "una mejora aerodinámica significativa acompañada por una importante reducción de peso".

Si bien las expectativas de puertas afuera son bastante grandes debido a todo el bombo que se le ha dado a esta nueva especificación del AMR26, el propio Krack quiso rebajar las expectativas en la previa del GP de Hungría, ya que antes de sacar el máximo potencial del nuevo coche tendrán que entender el paquete al completo.

"Cuando traes mejoras sustanciales, el equipo de pista necesita aprender sobre ellas lo antes posible. No tenemos test de invierno donde puedas hacer las pruebas y todo eso. Tienes que poner mucho énfasis en la calidad de tus datos y en tus simulaciones".

"Pero sinceramente no esperamos sacar todo el potencial ya en la primera sesión de mañana. Creo que tenemos que aprender y luego sacar lo mejor de ello. Tenemos un buen equipo en la pista y un buen equipo de apoyo desde casa ayudando. Llegaremos a las conclusiones correctas rápidamente, pero llevará algo de tiempo", explicó.

En cuanto al objetivo de este primer fin de semana con el nuevo monoplaza, el directivo de Aston Martin lo tiene claro: "Si logramos luchar por algo, si estamos de vuelta en el juego y hemos entendido la mitad o un primer tercio del paquete, entonces creo que habrá sido un buen fin de semana".

Y añadió: "Y obviamente, cuando hablemos el domingo de que hemos conseguido que los dos coches han cruzado la línea de meta, ese es el primer objetivo".

En contra de lo que muchos han asegurado en el paddock en las últimas semanas, el gran paquete de actualizaciones de Hungría "no será decisivo" según Mike Krack, ya que es un proceso a largo plazo en el que este 'AMR26 B' es el primer paso.

"No, no será decisivo. Creo que todos somos realistas. Teníamos un plan y trabajamos para lograrlo. El éxito y los contratiempos forman parte del deporte. Así que creo que hemos estado en una situación complicada antes y tratamos de salir de ella. Pero se necesitan más pasos y esto forma parte de la estrategia de desarrollo".

"Así que no diría que es un todo o nada. Es simplemente un desarrollo que debe continuar. Tendremos estas regulaciones durante un par de años y, en mi opinión, es solo un paso", concluyó el luxemburgués en la previa del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1.

Detalle técnico del Aston Martin AMR26 Foto de: AG Photo