Análisis: primeras imágenes del nuevo Aston Martin de Newey para Hungría

La temporada 2026 de Aston Martin comienza en Hungría, con dos oches completamente nuevos. Hasta la fecha, en el AMR26 solo habíamos visto pequeños cambios, pero ningún paquete de actualizaciones. Y, mientras los demás equipos avanzaban en desarrollo y rendimiento, ellos caían hasta el final de la parrilla, superados incluso por Cadillac.

La paciencia del ambicioso Lawrence Stroll ha llegado al límite y ahora se necesitan resultados. Pero, ¿cuáles son las ambiciones de un equipo que el pasado fin de semana en Spa-Francorchamps perdía 2 segundos en clasificación comparado con el MAC-26, y con Fernando Alonso cruzando la meta tras haber sido doblado dos veces?

La premisa es muy importante, porque entre los objetivos de Aston Martin está la esperanza de llegar hasta la zona de puntos desde la cola de la parrilla. Pero el salto será enorme: cuando llegue también la nueva unidad de potencia de Honda con las dos actualizaciones de ADUO en Zandvoort, se espera un salto de 2,5 segundos, mientras que en Budapest no se espera un aumento de rendimiento tan espectacular.

Al igual que ocurrió en el test de Barcelona, todo el material llegará en el último momento, ya que la fábrica de Silverstone ha estado bajo presión para construir dos monoplazas totalmente completos.

Aston Martin AMR26: el chasis ha superado las pruebas de choque tras la aplicación de medidas de reducción de peso, aunque la estructura en sí no fue rediseñada. Foto de: AG Photo

La carrocería se ha sometido a las pruebas de choque de homologación de la FIA: algunos pueden pensar que el chasis se ha modificado, cuando en realidad se ha aligerado. Parece que, como repuesto, hay un chasis antiguo que podría incorporar prácticamente todas las novedades.

También es nueva la caja de cambios, que mantiene los mismos valores de rigidez, pero se ha beneficiado de una reducción significativa de peso. Adrian Newey no lo oculta: "Aunque la estructura básica es similar, se trata de un gran paquete aerodinámico combinado con una reducción significativa de peso. El objetivo es acercarnos mucho al límite de peso. Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas. Ya lo veremos cuando el monoplaza salga a la pista".

La postura de Newey es acertada, porque si el 'AMR26 B' sumara puntos, sería una señal inmediata de mejora que haría que la clasificación se moviera; pero si Alonso y Stroll quedaran incluso lejos fuera del top 10, ese mismo resultado sería decepcionante.

Aston Martin AMR26: la suspensión delantera ha permanecido inalterada. Foto de: AG Photo

El morro se ha rediseñado, al igual que el alerón delantero, pero por ahora no tenemos imágenes que nos permitan describir estos elementos. La suspensión delantera se ha mantenido idéntica a la versión anterior, al igual que el ángulo de las ruedas delanteras. Cabe añadir que los mecanismos internos de las suspensiones no han sido modificados, por lo que la mecánica no ha experimentado cambios radicales.

Hay quien ha afirmado que el AMR26 de Hungría debía suponer un paso atrás respecto a las soluciones demasiado atrevidas propuestas por Newey en un inicio: eso no es cierto, ya que en la suspensión trasera un multibrazo superior se articula en el pilar que sostiene el alerón unos 30 mm más arriba.

Detalle técnico del Aston Martin AMR26 que muestra la nueva toma de aire del radiador. Foto de: AG Photo

También se ha revisado la carrocería: la boca de los radiadores en la parte superior de los faldones es ahora más pequeña, pero hay una larga bandeja inferior que ayuda a aumentar la calidad y el caudal del flujo destinado al sistema de refrigeración. El lateral mantiene un socavado muy pronunciado, lo que indica que no se quiere utilizar la "pared" de la parte lateral para alejar las turbulencias de la carrocería.

Newey ha rediseñado el bargeboard situado detrás de la rueda delantera que, a juzgar por las primeras imágenes, es más pequeño y tiende a aumentar significativamente el efecto "outwash": los dos elementos situados en la base del bargeboard vertical están inclinados hacia abajo y orientados hacia el exterior, mientras que aún falta el perfil principal, aunque el delantero se ha transformado en una especie de tronco con una forma de pirámide. Un detalle inédito que será interesante seguir de cerca.

Obviamente, el suelo también es completamente nuevo: además de ser fruto de una construcción que apuesta por la ligereza, busca una mayor carga aerodinámica, una de las carencias del AMR26 hasta la fecha. Y, por lo tanto, hay que fijarse en los generadores de vórtice en el borde de entrada.

En el tren trasero habrá un pequeño alerón que tapona parcialmente el escape para aprovechar los gases calientes con fines aerodinámicos, pero el efecto es mínimo en comparación con la solución FTM original propuesta por Ferrari. Habría sido necesario rediseñar la caja de cambios desplazando el diferencial: no merece la pena, teniendo en cuenta que esta solución estará prohibida en 2027.

El alerón trasero es totalmente nuevo, pero aún no está completo porque algunas piezas no llegarán hasta esta tarde. Aston Martin no ha caído en la tentación de los alerones que rotan sobre sí mismos de Ferrari y Red Bull, para no abarcar demasiado. Se han revisado los paneles laterales, que incluyen los "percheros" que Mercedes ya introdujo en los bordes de salida del alerón lateral.

Detalle técnico del Aston Martin AMR26 Foto de: AG Photo