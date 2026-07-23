Alonso sorprende en Hungría sobre su futuro: "Tengo contrato, no me muevo"

¿Ha firmado Fernando Alonso una renovación de contrato en secreto? En este momento, oficialmente el piloto asturiano tiene un contrato en vigor con Aston Martin que acaba a finales de 2026, pero en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría dio una respuesta que dejó a todo el mundo con cara de sorpresa.

Cuando se le preguntó tanto a él como a sus acompañantes Carlos Sainz y Franco Colapinto por su futuro, la respuesta del piloto español fue contundente.

"Yo sí tengo contrato, no me muevo", dijo con una especie de sonrisa tímida, al tiempo que hacía gestos como 'es lo que hay' hacia los periodistas presentes en la sala.

Poco antes, al ser preguntado por las mejoras de Aston Martin para este fin de semana, las cuales se espera que sean importantes, el piloto asturiano de Fórmula 1 se mostró muy positivo al hablar sobre el futuro de la escudería.

"Estamos aquí para ganar carreras y luchar por campeonatos. No hemos empezado la temporada así y vamos a llegar ahí, porque estamos en el proceso de entender esta normativa nueva y dar con el camino adecuado para esa mejora del coche", dijo.

En contraposición, Carlos Sainz no desveló nada y se limitó a decir que "sinceramente no lo sé, aún no tengo una fecha. Siempre he dicho que esperaría al verano para sentarme con mi equipo, pensarlo y debatir con ellos, junto a James Vowles, el futuro del equipo y mi futuro dentro de él. Supongo que durante el verano empezaré a tomar mi decisión, pero no puedo dar tiempos exactos.

Franco Colapinto siguió una línea similar a la del piloto de Williams: "Ni idea, me tengo que centrar en pilotar y siento que este año estoy haciendo un buen trabajo, pero no tengo ni idea, me centro en las carreras y trabajo junto al equipo para mejorar el coche. Ni siquiera estoy al tanto de todos los rumores que salen".

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images