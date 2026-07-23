Verstappen: "Alonso todavía tiene nivel para estar en el top 5 como mínimo"
Max Verstappen apoyó a Fernando Alonso, compartió sus críticas al reglamento de la F1 2026 y afirmó que el español merece luchar "como mínimo" por el top 5.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
El nuevo reglamento de unidades de potencia no ha gustado nada a pilotos como Max Verstappen o Fernando Alonso, dos de los críticos más feroces desde que empezó la temporada actual. Hasta tal punto de que ambos han estado envueltos en rumores vinculados a una posible "retirada" de la Fórmula 1.
En el caso del asturiano, por su edad (45 años en unos días), tiene más sentido que en el caso del holandés (28 años), debido a ello, Alonso dijo recientemente que su decisión sobre el futuro dependía más del reglamento que de Aston Martin, ya que no estaba disfrutando de conducir estos monoplazas.
Cuando se le preguntó por ello a Verstappen en la previa del Gran Premio de Hungría, el piloto de Red Bull mostró su apoya al español.
"Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, no es lo que uno quiere. Por supuesto, Fernando tiene 45 años, así que probablemente le resulte un poco más fácil de repente decir 'lo dejo', porque ya ha completado básicamente su carrera", explicó.
Para Verstappen, ver a Alonso rodando siempre en las últimas posiciones también es algo difícil de digerir, ya que el cuatro veces campeón del mundo de F1 considera que el español todavía tiene nivel para estar en el top 5 "como mínimo".
"A mí me encantaría ver a Fernando correr hasta los 60, pero no creo que eso sea realista en la Fórmula 1; aunque sí, quiero decir que, como piloto, es duro, porque claro, cuando no te gusta el reglamento y no eres competitivo, es complicado":
"Porque Fernando está claro que no se merece estar en la 21ª posición, Fernando merece estar entre los cinco primeros, como mínimo", aseguró.
A nivel personal, Verstappen asegura que tampoco tendría ningún reparo en decir adiós a la F1, pero su amor por la competición y por las carreras todavía le anima a seguir corriendo pese a no contar conducir los coches que le gustaría.
"Así que, sí, yo tengo 28 años, así que es un poco diferente. Quiero decir, claro que podría dejarlo fácilmente, no es ningún problema, pero me encanta correr y solo intento arreglármelas con lo que tengo, aunque lo que tengo no sea lo que me gusta".
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