Hamilton cuestiona que la F1 y Red Bull no reaccionen al racismo de Marko

Helmut Marko, asesor de automovilismo de Red Bull, generó revuelo tras el Gran Premio de Italia al culpar la procedencia de Sergio Pérez de los altibajos en su estado de forma.

Dijo al canal de televisión Servus de Red Bull: "Sabemos que tiene problemas en la clasificaciones, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)".

Además de que México está en Norteamérica, muchos criticaron los comentarios de Marko por posible racismo, lo que le llevó a emitir una disculpa oficial.

Pero Lewis Hamilton, que ha hecho mucha campaña a favor de una menor discriminación en la F1, cree que pedir perdón no es suficiente. Y está sorprendido de que no haya habido una respuesta crítica por parte de Red Bull y de la categoría como en otras ocasiones en las que se han producido situaciones similares en el pasado.

Cuando en Sky le preguntaron si le sorprendía que no hubiera habido ninguna declaración por parte de los altos cargos de la F1, el piloto de Mercedes dijo: "Creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y todo está bien. Creo que hay que hacer algo más".

"Creo que los equipos, cuando han tenido individuos, en particular pilotos, que han hecho comentarios, pero también otros miembros del equipo, por lo general son destituidos o al menos sacan un comunicado y dicen que no apoyan ese tipo de cosas. Así que es interesante que no lo hayan hecho en este caso".

"Pero ese no es mi equipo. Nosotros no actuamos así como equipo. Y creo que demuestra lo importante que es que sigamos haciendo el trabajo, el trabajo que intento hacer con mi equipo y con el deporte. Aún nos queda mucho trabajo por hacer de cara al futuro para asegurarnos de que este sea un entorno más inclusivo".

La referencia de Hamilton a hechos anteriores es una clara alusión a lo sucedido con Juri Vips en 2022, piloto reserva al que Red Bull despidió a raíz de un insulto racista que profirió en un canal de redes sociales.

Los equipos también han sido decisivos a la hora de despedir a personal cuando han salido a la luz comportamientos racistas.

Ya en 2019, el propio equipo Mercedes de Hamilton despidió a cuatro miembros de su personal por acoso racista, mientras que Red Bull también despidió a un empleado el año pasado después de que aparecieran mensajes de WhatsApp racistas en las redes sociales.

Hamilton dijo que los comentarios de Marko eran perjudiciales para la batalla de la F1 contra el racismo y la discriminación.

"Es completamente inaceptable lo que dijo", afirmó. "Y mientras decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación dentro del deporte, que no debería haberlo, tener líderes y gente en su posición, haciendo comentarios como ese no es bueno para nosotros de cara al futuro".

"Creo que esto pone de manifiesto, en primer lugar, el trabajo que queda por hacer. Hay mucha gente en segundo plano que intenta luchar contra este tipo de cosas".

"Pero es difícil maniobrar cuando hay gente así en la cima. Si hay gente en la cima que tiene ese tipo de mentalidad, eso puede impedirnos progresar".