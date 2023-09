Pérez: "Sé que Marko no lo hizo en ese sentido, acepté sus disculpas"

En referencia al errático estado de forma de Sergio Pérez en estos momentos, Helmut Marko, asesor de Red Bull, aludió a su origen "sudamericano" al compararlo con Max Verstappen y Sebastian Vettel, sugiriendo que no estaba tan concentrado como los otros dos campeones del mundo del equipo. "Es sudamericano y simplemente no está tan concentrado en su cabeza como Max o como Sebastian", dijo el austriaco.

Los comentarios causaron revuelo en las redes sociales, especialmente en México, país natal de Pérez, que se encuentra en Norteamérica. Marko emitió posteriormente una disculpa pública por las palabras que pronunció en el propio canal de Red Bull, ServusTV, después del Gran Premio de Italia, pero Pérez dijo en la previa de Singapur que también se habían reunido en privado.

"Tuve una conversación privada con él", dijo Pérez. "Me pidió disculpas. Y eso para mí fue lo principal. Y sí, básicamente, seguimos adelante. Tengo una relación personal con él. Y creo que siempre puedes tener esos sentimientos cuando ves ese tipo de cosas".

"Conocer a la persona ayuda mucho, porque sé que no lo dice en ese sentido [por ofender]. Y acepté sus disculpas, porque conozco a Helmut por la relación personal que tenemos y sé que no lo hizo con esa intención".

Pérez insistió en que no estaba ofendido por los comentarios de Marko, sugiriendo que habían sido malinterpretados. "En absoluto, si soy totalmente sincero", añadió. "Conociendo a Helmut, como digo, tengo una relación personal con él. Lo sé, no lo dice en ese sentido".

"Y no me ofendí personalmente en absoluto. Digamos que si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, tendría que tomármelos de otra manera. Pero para mí, las cosas son así y no me los tomé como algo personal".

"Lo que yo diga a los medios, o él diga a los medios, es diferente a las conversaciones que mantenemos. Así que, de todos modos, tenemos una buena relación y sé que no tiene nada que ver con ese lado. Como digo, Helmut se disculpó [conmigo], creo que todos cometemos errores. Y para mí lo más importante es que acepto sus disculpas, [que son] personales", añadió además.

"Lo que ocurra después, en los medios de comunicación o entre el público, no está bajo mi control. Para mí, lo más importante es la relación personal. Siempre tendremos una charla en la pista, o fuera de ella. Nos vemos casi todos los fines de semana.

"Él te dirá lo que piensa. Creo que algo que podemos apreciar de Helmut es que es muy transparente, con los medios de comunicación y con el mundo en general, y también con los pilotos. Así es él", finalizó el de Guadalajara.