Hamilton alucina con Verstappen: "¿Cómo puede estar a solo 12 puntos?"
Lewis Hamilton se sorprendió al saber que Max Verstappen está ya a solo 12 puntos de Lando Norris… y que el piloto de Red Bull había ganado el Gran Premio de Qatar.
En Qatar, Lewis Hamilton tuvo un buen inicio con los neumáticos blandos, lo que le permitió pasar directamente del decimoséptimo al decimocuarto puesto. Siguió la misma estrategia de paradas que la mayor parte de la parrilla y no pudo avanzar más allá de la duodécima posición.
Así, no vivió una carrera especialmente emocionante en lo personal, pero en cabeza ocurrieron muchas cosas con la estrategia de McLaren F1, lo que permitió a Max Verstappen ganar la carrera y recortar puntos importantes al líder del campeonato, Lando Norris, que terminó cuarto.
Hamilton reaccionó tras el Gran Premio de Qatar sorprendido por cómo había transcurrido la carrera, por el hecho de que Verstappen hubiese ganado saliendo desde la tercera posición —y eso que el GP de Qatar en años anteriores solo lo había ganado el piloto que lideraba al final de la primera vuelta—. Cuando en la zona mixta, junto a medios como Motorsport.com, se enumeran las desventajas de Verstappen y Oscar Piastri respecto a Norris, Hamilton se pregunta: "¿Cómo puede estar Max ahora a doce puntos?"
Le explican que Verstappen ganó la carrera y que Norris terminó cuarto. "¿Max ha ganado? ¡Oh, vaya, no lo sabía! Wow, 'holy shit'", ríe Hamilton. "Pensé que Piastri había ganado". Cuando se le comenta en broma que quizá deberían poner más pantallas gigantes alrededor del circuito para poder seguir la acción, Hamilton responde: "Sí, eso ayudaría, porque no pude seguir la carrera".
Sabiendo que en Abu Dabi les espera así una lucha a tres, Hamilton habla de un combate por el título "emocionante". "Va realmente hasta el final, al límite", añade el siete veces campeón del mundo, que en 2021 se jugó en ese mismo circuito el título con Verstappen. Aquello terminó en un desenlace dramático que coronó a Verstappen. ¿Cómo ve ahora Hamilton el rendimiento de su antiguo rival por el título?
"Todos sabemos que Max está haciendo un trabajo increíble. Tiene un equipo fenomenal detrás, y no hay duda de que han tenido el mejor coche en los últimos cuatro años. Quizá un poco menos al principio de esta temporada, pero de algún modo han vuelto", dice Hamilton. "Está claro que tiene un coche fantástico, pero también está haciendo un trabajo excelente con él, así que no tengo nada que reprocharle".
