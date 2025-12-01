Ganadores y perdedores del estratégico GP de Qatar 2025 de la F1

Zak Brown, CEO de McLaren, ha comparado a Max Verstappen con el villano de una película de terror. Nunca acabas del todo con él, incluso cuando crees que ya estás a salvo, el tetracampeón del mundo vuelva de entre los muertos.

Verstappen seguramente se pregunte cómo sigue en la lucha por el título -gracias a McLaren, sobre todo-, pero incluso después de llegar a tener una desventaja de 104 puntos, el piloto de 28 años ha mantenido su pie a fondo y ha seguido protagonizando actuaciones fascinantes una tras otra.

Dale un dedo y te cogerá el brazo. McLaren ya le ha dado una mano entera en este momento.

Y sin embargo, Verstappen no debería ganar este campeonato. Si gana en Abu Dabi, un podio para Norris será suficiente. Pero como en una película clásica de John Carpenter, mientras la muerte final del asesino no se muestre en cámara, aún no ha terminado. Y esa tensión persistente en el aire no desaparecerá. En Woking también pueden sentirla. Y en Yas Marina será sofocante.

Perdedor: McLaren y especialmente Piastri

McLaren puede estar preocupada tras ser derrotada por Verstappen, pero debería estar más preocupado por ser derrotada por sí mismo. Por segunda semana consecutiva, el equipo se ha marcado un importante gol en propia con consecuencias nefastas.

Lo que debería haber sido una lucha interna en Abu Dhabi sin complicaciones ha acabado ahora en un final de temporada en el que Norris debe terminar tercero si Verstappen gana. Y como ha demostrado Las Vegas y Qatar, eso no es un hecho. Debe completar un fin de semana impecable (y McLaren obviamente), pero la presión también será mayor que nunca.

Pero el error de Qatar hay que sentirlo especialmente por Piastri, que fue claramente el hombre a batir todo el fin de semana y sin embargo terminó perdido la segunda posición del campeonato con Verstappen pese a no poder haber hecho nada mejor para evitarlo.

Carlos Sainz, Williams Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Si alguien hubiera dicho que Williams podría subir al podio en el circuito de alta carga aerodinámica de Losail, se habrían echado unas risas en Grove. O quizás serías un buen experto para las apuestas.

Nada en la pista de Doha debería haberse adaptado bien al Williams FW47, e incluso en la sprint, con un octavo puesto para Sainz y el décimo de Albon, nos hizo pensar que ya era un buen resultado para el equipo Williams en Qatar.

Pero Sainz, el piloto más en forma de Williams, se clasificó séptimo y luego se puso por delante de los dos Mercedes con una combinación de pilotaje fuerte, paradas en boxes rápidas y puro ritmo.

"Llegamos a este fin de semana pensando que iba a ser el más difícil del año y, de repente, hemos conseguido un podio", dijo Sainz. "No puedo estar más orgulloso".

El resultado es que Williams tiene ahora garantizado el quinto puesto en el mundial de constructores.

El presidente de Ferrari, John Elkann, dijo que quería pilotos que hablaran menos y corriesen más tras el GP de Brasil, pero tal vez debería ver los onboards de Qatar para ver exactamente cómo se supone que Charles Leclerc y Lewis Hamilton deben conducir este SF-25.

El Cavallino Rampante se ha convertido en un coche bronco, con Leclerc salvando el accidente en la clasificación para luego terminar octavo en carrera, pero sólo después de que el Sauber de Nico Hulkenberg y el Alpine de Pierre Gasly chocaran, e Isack Hadjar abandonara al final.

La situación de Hamilton es aún peor, con tres eliminaciones consecutivas en la Q1, que finalmente le llevaron al 12º puesto. Su emotiva reacción tras la clasificación demuestra que se encuentra en el punto más bajo de su carrera. Esperemos que tanto él como el equipo puedan dar la vuelta a la situación con el monoplaza de 2026 en el que llevan centrados desde abril. Estos coches con efecto suelo han sido poco menos que traumáticos para Hamilton, a pesar de algún que otro momento destacado de Mercedes.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Ahmad AlShehab / NurPhoto vía Getty Images

Ganador: Fernando Alonso

Mientras su compañero de equipo no para de flaquear, Fernando Alonso sigue regalando actuaciones de época a sus 44 años, clasificándose cuarto para la carrera al sprint y sumando puntos en las dos carreras de este fin de semana.

Una prueba más de que el hambre y la pasión están por encima de la fecha de nacimiento que figura en el DNI. Será emocionante ver lo que el bicampeón del mundo puede hacer en un coche dirigido por Adrian Newey. Por fin. Sin duda, esa es también la zanahoria que le hace seguir adelante.

Perdedor y ganador: Mercedes

Mercedes estará bastante frustrado con el quinto y sexto puesto después de que parecieran la máxima amenaza de McLaren a principios del fin de semana. Los 0.011s que Russell cedió a Verstappen en la batalla por la tercera posición en la parrilla fue probablemente el factor más importante, ya que desde ese lado sucio de la parrilla Russell fue cayendo hacia abajo hasta perder tres posiciones en la vuelta 1.

Mientras tanto, Antonelli perdió una posición con Sainz en la primera parada en boxes y, dada la falta de adelantamientos, eso fue prácticamente todo, hasta el error tardío de Antonelli que le costó el cuarto puesto a Norris y las críticas por parte de Helmut Marko.

La buena noticia es que Ferrari está tan perdido, y Red Bull tan dependiente de un piloto, que el segundo puesto del campeonato lo tienen prácticamente asegurado.

