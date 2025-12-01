La FIA respalda a Antonelli tras el acoso recibido tras Qatar

Andrea Kimi Antonelli, joven piloto de Mercedes, ha sido víctima de una oleada de acoso y mensajes de odio tras la última carrera del GP de Qatar, donde perdió la cuarta posición en favor de Lando Norris en las últimas vueltas.

El adelantamiento, que en televisión pareció confuso y levantó sospechas de algunos aficionados sobre si Antonelli había dejado pasar al británico deliberadamente, se convirtió en el centro de un debate intenso en redes sociales y medios internacionales.

Incluso Helmut Marko, asesor de Red Bull, llegó a sugerir que Antonelli había facilitado el adelantamiento, afirmando que "fue tan obvio" y avivando aún más las críticas hacia el rookie de Mercedes. Sin embargo, las imágenes posteriores dejaron claro que Antonelli simplemente perdió momentáneamente el control de su coche en la curva 10. Ante la presión, tanto Red Bull Racing como Marko emitieron disculpas públicas este lunes, reconociendo que las acusaciones eran incorrectas y que el piloto no había actuado de manera intencionada.

El propio representante de Antonelli transmitió a Motorsport.com España su condena hacia el odio recibido: "Andrea ha sido objeto de comentarios injustos y ataques online. Queremos agradecer el apoyo recibido y pedir respeto hacia él y hacia todos los pilotos, especialmente hacia los más jóvenes que se están abriendo camino en la Fórmula 1".

La FIA condena el odio a Antonelli

Ahora, la FIA también ha querido pronunciarse públicamente. En un comunicado, la federación subraya que "la FIA, y su campaña United Against Online Abuse, condena cualquier forma de abuso y acoso. Es absolutamente crítico que todos los que participan en nuestro deporte puedan hacerlo en un entorno seguro y respetuoso. Apoyamos a Kimi Antonelli y animamos a toda la comunidad, tanto online como offline, a tratar a pilotos, equipos, oficiales y al ecosistema deportivo con el respeto y la compasión que merecen".

El incidente en Qatar, además de generar polémica en redes, puede tener repercusiones directas en la lucha por el campeonato: Norris sumó dos puntos más que le colocan con doce de ventaja sobre Max Verstappen antes de la última cita en Abu Dhabi, una diferencia que podría resultar decisiva.

Mientras tanto, Antonelli, de 19 años, sigue siendo uno de los talentos más prometedores de la F1, aunque su primer año en la categoría reina ya le ha colocado en el foco mediático más intenso, donde la presión y las críticas se sienten con fuerza.