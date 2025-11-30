Hamilton: "Espero que haya valido la pena detener tan pronto el desarrollo"
El siete veces campeón confirma lo dicho por Vasseur: Ferrari cerró pronto el desarrollo del SF-25 y ahora lo está pagando incluso frente a Williams, pero también espera que este sacrificio pueda dar los frutos esperados en 2026.
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Duodécimo a 1 minuto y 17 segundos de Max Verstappen. Ese es el desolador resultado que Lewis Hamilton cosechó en el Gran Premio de Qatar, penúltima cita del Mundial 2025 de Fórmula 1.
El piloto de Ferrari ya había protagonizado una clasificación desastrosa, quedando eliminado en Q1, lo que no hizo más que aumentar la decepción de una temporada que empezó con ciertas expectativas y que casi termina con diversas dificultades, sobre todo la de explicar cómo y por qué no se ha logrado ni una victoria en 23 carreras, y cómo el segundo puesto en el Mundial de Constructores se esfumó sin haber tenido la oportunidad de luchar contra Mercedes y Red Bull Racing.
Al término del Gran Premio de Qatar, Lewis Hamilton fue muy claro respecto a las decisiones tomadas por Ferrari sobre el desarrollo del SF-25. Como ya afirmó hace algunos días Frédéric Vasseur, el equipo de Maranello decidió finalizar su desarrollo muy pronto para dedicar energías y recursos al monoplaza de 2026.
"Charles y yo dimos todo para sacar el máximo de este coche. Pero creo que esta carrera demuestra que los demás han desarrollado más tiempo y mucho más esta temporada".
"Estamos sufriendo mucho para mantenernos delante de otros equipos o incluso por delante de Williams. Esto demuestra cuánto han avanzado los demás y espero que nuestro sacrificio haya valido la pena".
Hamilton no tiene intención de enumerar lo que hay que cambiar de cara al próximo año. Serán asuntos de los que hablará al final de la temporada junto al equipo. Lo que sí está claro —al menos para Lewis— es que en Maranello será necesario mantener las pocas cosas que han funcionado este año y cambiar todas las demás.
"¿Qué necesito además de tener un buen coche? No es algo de lo que quiera hablar en público. Pero hay muchas cosas que son necesarias para cambiar".
"Hay muchas áreas en las que debemos mejorar, así que en los próximos meses tendremos que mirar las cosas buenas y quedárnoslas, pero también cambiar todas las que no funcionan", concluyó Hamilton.
Las mejores fotos del domingo en Qatar
