Hamilton cree que la gente olvida que no siempre tuvo coches ganadores

Después de años de absoluto dominio que le llevaron a alcanzar el récord de siete mundiales de F1 de Michael Schumacher, Hamilton lleva casi dos años sin ganar, teniendo que volver a acostumbrarse a luchar por al menos subir al podio.

Esta temporada aspira a acabar tercero en el mundial, y está en una bonita lucha con Fernando Alonso (que le saca seis puntos antes del GP de Singapur) para terminar detrás de los dos Red Bull. Pero cuando este jueves le preguntaron si lidiar con el Mercedes de 2022 y 2023 ha sido un buen aprendizaje, dijo: "Creo que la gente se olvida de eso, y parece que sólo recuerdan los siete u ocho años en los que fuimos competitivos, olvidando los años anteriores en los que yo tuve coches muy... 'interesantes', digamos, en McLaren. Así que ya había tenido años como el año pasado y este año".

"Y, por supuesto, cuando te enfrentas a la adversidad, cuando te enfrentas a un reto como el que tenemos, colectivamente como equipo aprendes más que cuando todo va sobre ruedas".

En 2022, cuando Mercedes fue víctima de un terrible porpoising, y explicando por qué quedaba detrás de su compañero George Russell, Hamilton aseguraba que él se sacrificaba experimentando con reglajes para aprender más sobre el coche. Respecto a este curso, declaró: "Es parecido, pero quizá no tan extremo como el año pasado. Pero hemos conseguido ser mucho más consistentes este año con nuestros reglajes, aunque si nos fijamos en las dos últimas carreras, empecé bien en la FP1, y luego el resto del fin de semana he ido decayendo. No es un coche fácil de pilotar. Pero es algo sobre lo que estamos aprendiendo constantemente y tratando de hacerlo mejor como ingenieros y como pilotos."

Llegados a un punto del campeonato, cuando ya no hay esperanzas de título (Max Verstappen lo tiene en su mano), puede surgir el dilema de si aflojar esfuerzos o mantener el ritmo. Lewis Hamilton aseguró que hay que buscar el equilibrio de manera que no afecte al plano mental: "Creo que a estas alturas de la temporada, en cuanto a lo duro que estás apretando, creo que siempre aprietas todo lo que puedes, sin agotarte, naturalmente".

"Y creo que todos en el equipo lo han dado absolutamente todo. Han pasado tiempo lejos de sus familias, han trabajado siete días a la semana, se han esforzado al máximo. Así que estoy tratando de asegurarme de que estoy igualando su excelencia, pero también, siendo consciente de... no sé, creo que en el pasado, todo iba más sobre el destino en lugar del viaje. Y ahora estoy tratando de disfrutar del viaje a medida que avanzamos, los problemas que estamos teniendo, los altibajos que tenemos. Y simplemente el día a día de la vida, y de ser piloto".

"Cada fin de semana, todavía sigues tratando de tomar riesgos y tratar de conseguir que el coche haga algo que no logra. Y eso es algo que me gusta hacer. Si el coche está dispuesto a ir más lejos, quiero que vaya más lejos. Y yo estoy dispuesto a ir tan lejos como haga falta para que ganemos".

Lo que sí admite Hamilton es que ha tenido que trabajar más estos dos años ante los problemas que cuando todo iba rodado: "Sí, creo que probablemente he tenido que dedicar aún más tiempo, sólo por pura voluntad de llegar a donde queríamos. Y creo que todo el mundo lo ha hecho. Pero no me importa, porque no nos gusta perder, y nos encanta el trabajo que hacemos. Así que lo estoy disfrutando".

Por último, respecto al GP de Singapur que arranca este viernes, espera que el coche de 2023 les permita estar en mejor posición que en la anterior visita a esta pista: "Espero que el coche haya progresado bastante desde el año pasado, así que espero que estemos un poco más cerca de la cabeza. Espero que podamos luchar por el podio".