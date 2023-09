Verstappen cree que Wolff debería apreciar más su dominio en la F1

Max Verstappen logró su décima victoria consecutiva en Monza y batió el récord de victorias consecutivas en la Fórmula 1, establecido conjuntamente por Sebastian Vettel y Alberto Ascari.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff no fue especialmente elogioso después de que el neerlandés batiera el récord, afirmando que era "para Wikipedia, y nadie lee eso de todos modos".

En su réplica este jueves en la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur, el bicampeón del mundo dijo que no estaba particularmente molesto por los comentarios de Wolff, pero se sorprendió de que el dominio previo de Mercedes en la F1 no supusiera un aprecio mayor a los actuales logros de Red Bull.

"No estoy decepcionado por eso, pero tuvieron una carrera bastante [de] 'mierda', así que probablemente todavía estaba cabreado con su rendimiento", contraatacó Verstappen. "No sé, a veces casi suena como si fuera un empleado de nuestro equipo, ¡pero por suerte no!"

"Creo que es importante que te centres en tu propio equipo. Eso es lo que hacemos nosotros también. Es lo que hicimos en el pasado, cuando estábamos por detrás de ellos y dominaban. Y creo que hay que saber apreciar cuando un equipo lo está haciendo realmente bien, cosa que hemos hecho en el pasado, porque también funcionó como una especie de inspiración", siguió Verstappen.

"Ver a alguien tan dominante fue muy impresionante en ese momento, y sabíamos que teníamos que trabajar más duro, intentar ser mejores y llegar a ese nivel. Ahora que estamos ahí estamos muy contentos, por supuesto, y estamos disfrutando del momento".

Verstappen puede ampliar su racha a 11 victorias en el circuito de Marina Bay, un lugar en el que nunca ha ganado antes, ya que su compañero de equipo, Sergio Pérez, cruzó la línea de meta primero la temporada pasada.

El #1 añadió que no había ninguna diferencia en cuanto a la presión antes y después de conseguir el récord, y que asegurarlo ha cambiado poco la forma en que abordará el fin de semana en Singapur.

"Nunca me he fijado en el número: ocho, nueve, diez... Siempre quiero hacerlo lo mejor posible", explicó. "Así que, naturalmente, cada fin de semana, es básicamente la misma cantidad de presión que pones en ti mismo para tratar de obtener el mejor resultado. En realidad, nada cambia por ese lado", finalizó.