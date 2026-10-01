El plan de Antonelli con el nuevo turbo de Mercedes F1 para no penalizar más en 2026

Andrea Kimi Antonelli podría llegar al final de la temporada 2026 de la Fórmula 1 sin tener que cumplir otra penalización relacionada con la unidad de potencia. Todavía no es seguro, y en Mercedes saben que los márgenes no son especialmente amplios, pero el plan es intentar completar el campeonato utilizando el material del que ya dispone el líder del mundial.

Desde este punto de vista, este fin de semana en Sepang llegará una buena noticia. Y es que volverá a montarse en el monoplaza de Antonelli el motor con el que el italiano comenzó el fin de semana en Bakú, antes de verse obligado a detenerse a mitad de los Libres 1.

El problema detectado en la unidad también provocó un conato de incendio, lo que hizo necesaria la intervención de los extintores. La unidad de potencia, cubierta por el líquido extintor, fue retirada del monoplaza y sustituida por la número 5, la que había debutado en Monza y que le había costado a Antonelli salir desde el fondo de la parrilla.

Una vez que volvió a estar a disposición de los técnicos de Mercedes, el motor sustituido en Azerbaiyán se sometió a todas las comprobaciones necesarias, tras lo cual se reparó y se preparó para volver a la pista. Antonelli la volverá a utilizar este fin de semana en Sepang.

Se trata de una noticia importante, sobre todo de cara al futuro. De hecho, el objetivo de Mercedes es intentar completar la temporada con el material que ya forma parte del lote de Antonelli, evitando así una penalización adicional en la parrilla en una fase decisiva de la lucha por el título. El programa queda, inevitablemente, supeditado a la fiabilidad de las unidades disponibles, pero, por el momento, se dan las condiciones para intentarlo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La ventaja de Kimi con el turbo

Hay además otro elemento que juega a favor del corredor de Bolonia. Desde hace tiempo, el trabajo de Mercedes para aplicar su mejora en base al sistema ADUO se ha centrado en el turbocompresor, un desarrollo destinado a cobrar especial importancia en las carreras de Ciudad de México y São Paulo. Sobre todo en México, donde la altitud hace que el turbo sea un componente sometido a un esfuerzo especial, la solución de Mercedes, de dimensiones más generosas, debería garantizar unas ventajas.

La situación de Antonelli, desde este punto de vista, ofrece un margen interesante. De la tabla de elementos de la unidad de potencia utilizados a lo largo de la temporada se desprende que el transalpino solo ha empleado hasta ahora tres turbocompresores, mientras que George Russell ya ha llegado al cuarto elemento.

Esto permitirá a Mercedes actualizar la unidad de potencia número 5 de Antonelli —la introducida en Monza y utilizada posteriormente también tras los problemas de Bakú— montando el turbo ADUO sin incurrir en ninguna penalización. Una baza importante, precisamente de cara a la fase de la temporada en la que las características del nuevo componente deberían garantizar los mayores beneficios.

La situación de Russell es diferente. El inglé sigue utilizando el material previsto por los límites del reglamento, pero en su caso la introducción de la quinta unidad de potencia es inevitable y coincidirá con la llegada del turbo ADUO. La sustitución está programada para el fin de semana de Austin y conllevará, inevitablemente, una penalización.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

La oportunidad de Bakú

Queda un detalle interesante relacionado precisamente con el fin de semana en Azerbaiyán. Tras el error cometido en la clasificación, que relegó a Antonelli a la decimosexta posición en la parrilla, parecía casi seguro que Mercedes aprovecharía la situación para introducir una nueva unidad de potencia.

En ese momento, el coste deportivo habría sido relativamente bajo: apenas seis posiciones adicionales respecto a la posición conseguida en la clasificación. En una carrera en la que Kimi habría salido de todos modos desde las últimas posiciones, podría haber parecido la ocasión ideal para añadir otro motor nuevo al lote disponible para el final del campeonato.

En cambio, Mercedes decidió seguir con la PU5, ya homologada en Monza. La escudería de Brackley explicó que la decisión se debió a la voluntad de no complicar aún más la remontada a la que Antonelli tendría que enfrentarse posteriormente. Sin embargo, también persiste la sospecha de que el límite presupuestario reservado a los fabricantes de motores supone un obstáculo que no debe subestimarse: en esta fase del curso, con márgenes ya reducidos, incluso los límites de gasto se convierten en un tema importante.

De ahí la decisión de no aprovechar la oportunidad que ofrecía la P16 en Bakú. Mercedes prefirió mantener el programa original, confiando en la posibilidad de gestionar el material ya disponible hasta final de temporada.

El regreso a la pista de la PU4 en Sepang supone, en este sentido, un paso importante. Si la unidad confirma que se ha recuperado por completo, Mercedes dispondrá de mayor margen para distribuir el kilometraje en las últimas carreras, mientras que la PU5 podrá actualizarse con el nuevo turbo ADUO.

Si el plan funciona, Antonelli podrá afrontar así el final del campeonato sin más penalizaciones relacionadas con el motor y, al mismo tiempo, beneficiarse de las mejoras previstas para las últimas citas. En un Mundial en el que cada posición en la parrilla puede tener un peso enorme, sería un resultado de todo menos secundario.