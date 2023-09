Para Wolff, "estaría bien" que Red Bull F1 sufriera sin alas flexibles

La FIA está introduciendo nuevas medidas técnicas para el Gran Premio de Singapur de este fin de semana, con el objetivo de impedir que los equipos hagan trucos con las alas flexibles. Aunque no está claro el impacto que los cambios van a tener en cada equipo en particular, las perspectivas de una sacudida dramática en el orden establecido de la parrilla de la Fórmula 1 han sido minimizadas por las principales figuras.

Entre las insinuaciones de que Aston Martin ya ha tenido que reducir esta temporada parte de su agresiva flexibilidad en el alerón, Toto Wolff está intrigado por ver cuál será el impacto.

"Va a ser interesante", dijo el jefe de Mercedes. "Creo que con el Aston Martin se ha visto que han dado un paso atrás con su alerón que se mueve menos, pero no conozco los detalles. Esperemos a ver".

"No sé quién los está explotando [los alerones flexibles]en mayor medida que otros, pero quizá sea Red Bull [si] es medio segundo más lento de repente. Eso estaría bien, pero no creo que sea el caso", añadió el jefe de Lewis Hamilton y George Russell.

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG Foto: Michael Potts / Motorsport Images

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, no espera que haya un gran impacto en el orden competitivo de la F1.

"No creo que veamos grandes cambios", comentó. "En comparación con otras intervenciones realizadas en el pasado, no espero revoluciones. Son intervenciones de nivel medio-bajo y, por eso, los equipos no están quejándose y se han tomado los cambios bastante bien".

El jefe de rendimiento de vehículos de Williams, Dave Robson, dijo que la escala de las demandas de la FIA probablemente desencadenaría el trabajo de todos los equipos, ya que esperaba que hubiera algún impacto en los equipos por delante.

"Creo que la forma en que está redactada la Directiva Técnica está claramente dirigida a cosas bastante específicas que la FIA ha visto, por lo que debe estar afectando a algunas personas", explicó.

"En general, no creemos que nos afecte mucho. Hay algo que tenemos que hacer en nuestro suelo, pero en el lado del ala no es un gran problema. Así que sí, esperemos que frene a algunos", finalizó.