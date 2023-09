Alonso advierte a Vettel: "No se puede subestimar el volver a la F1"

Sebastian Vettel estuvo el pasado fin de semana en un evento en Nürburgring donde se volvió a poner al volante de un Red Bull de F1, y allí respondió que no puede decir 'no' a la posibilidad de volver a la máxima categoría, ya que "realmente no se puede saber", y explicó que muchos de los pilotos que acabaron regresando, probablemente habrían respondido de antemano que no lo iban a hacer.

Uno de los que ha experimentado estar fuera de la Fórmula 1 y unirse de nuevo es Fernando Alonso, que entre 2018 y 2021 pasó dos temporadas probando en otras carreras y categorías, y al asturiano le preguntaron por el posible regreso de Vettel.

"No lo sé. No estuve en la entrevista ni en la conversación, a veces leemos el titular y no sabemos exactamente de dónde viene y cuál es el tono de la respuesta. Así que, obviamente, depende de él si lo piensa. Como dije, creo que cuando Ricciardo regresó, es un reto. No se puede subestimar el volver a la F1. Y sí, podría ser un reto", dijo en la rueda de prensa previa al GP de Singapur.

Precisamente sobre este fin de semana, en un circuito Marina Bay donde ha ganado en dos ocasiones, dijo que el primer objetivo debe ser terminar la carrera, y confía en poder encontrar rápidamente el feeling que ha sentido este año en otras pistas similares.

"Supongo que muchas cosas", contestó ante la pregunta de qué necesita de su coche para ganar en Singapur. "Primero necesito ver la bandera a cuadros, es una carrera muy exigente, más calurosa de lo normal. Los muros están muy cerca, como en todos los circuitos urbanos. Y necesitas tener esa confianza en el coche que necesitas tener también en Mónaco y Bakú. Así que, vamos a ver si podemos crear esa confianza desde los entrenamientos libres y lograr tener una buena carrera".

Después de un GP de Italia donde el bicampeón no pudo disfrutar de un Aston Martin ultracompetitivo, espera que su monoplaza se adapte mejor a este circuito urbano: "Espero que sí, creo que es difícil de decir. En Monza no fuimos competitivos, eso está claro. Aquí esperamos estar un poco en mejor forma, pero creo que está todo muy apretado. Y en algunos de los circuitos urbanos tuvimos la sensación, como en Mónaco, de que estábamos bien, pero en Bakú, no. Así que creo que tenemos que esperar y ver. Y como he dicho, crear la confianza desde la FP1".

A falta de ocho carreras, Aston Martin se ha marcado como objetivo recuperar la segunda plaza del mundial de constructores, donde ahora mismo Mercedes les saca 55 puntos y Ferrari 11: "Veremos. Creo que falta mucho para Abu Dhabi, creo que va a haber altibajos para todos. Hemos visto durante la temporada algunos momentos en algunas carreras parecía que éramos los segundos más rápidos y en otras sentimos que éramos el quinto o el sexto más rápido. Así que eso, como he dicho, es difícil de adivinar".

"Pero tenemos confianza. Obviamente estamos en una posición que es un privilegio tener, luchando con los mejores equipos, y todavía estamos disfrutando de cada momento en cada fin de semana. Creo que tenemos que ir carrera a carrera y ser muy abiertos con nuestras posibilidades, y si podemos sumar muchos puntos, lucharemos por la segunda plaza", concluyó Alonso.