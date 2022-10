Hamilton, sobre el rol de Russell: "Soy yo el que está probando todo"

Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton, en sus diez temporadas enrolado en el equipo Mercedes, ha visto pasar a varios compañeros de equipo por el box. Primero Nico Rosberg, con el que tuvo sus más y sus menos, y ante el que terminó perdiendo el título de 2016; Valtteri Bottas, que nunca llegó a ser una amenaza para el inglés y asumió a la perfección su papel de escudero; y George Russell, que debuta con el equipo germano esta campaña 2022 de Fórmula 1.

En una entrevista a varios medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, en el pasado Gran Premio de Estados Unidos, el siete veces campeón del mundo comentó detalladamente sus impresiones sobre la primera campaña de Russell en un equipo 'top', así como el papel que ejerce dentro de la escudería.

"George está haciendo un gran trabajo", dijo Hamilton. "No tengo ningún problema con él. Diría que George y su equipo no experimentan tanto como yo. Pero eso es normal, porque yo he estado aquí durante mucho tiempo, así que estoy dispuesto a tomar ciertos riesgos".

"Mantengo conversaciones largas y detalladas con gente con la que he estado los últimos diez años. [Andrew] Shovlin y yo podemos tener discusiones constructivas", comentó.

Sin embargo, sí destacó que es él el que está asumiendo el papel de probador dentro del equipo, y excusa la diferencia de resultados en que Russell no mira tanto por el desarrollo.

"Para George es su primer año en el equipo, así que ha llegado y está haciendo su trabajo lo mejor que puede. Apenas hace cambios en el set up. Soy yo quien está haciendo todo el trabajo de probar cosas, ir a un lado y a otro, diferentes alas y todas estas cosas. Pero lo cierto es que es algo que me gusta hacer".

"Si llegamos al año que viene y tenemos un coche con el que estemos mucho más contentos, entonces podremos estar más centrados en ese conjunto... sin tener que volvernos locos con los reglajes. Será entonces cuando podremos plantear batalla".

A falta de tres carreras, es el más joven de la dupla británica el que va por delante en la clasificación general, ocupando el cuarto puesto, mientras que Lewis marcha en sexto lugar.

"No me importa si [Russell] termina delante de mí al final de la temporada. No estamos en la lucha por el campeonato, somos cuarto y sexto. Si fuésemos primero y segundo, la cosa sería diferente", concluyó.

