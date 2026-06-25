Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Lewis Hamilton ha revelado que afrontó el inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1 con una lesión en el cuello tras sufrir un accidente durante la pretemporada.

Para preparar su primer año con Ferrari la temporada pasada, el siete veces campeón del mundo completó un programa privado de tres días de pruebas con coches antiguos en Barcelona durante el mes de enero.

Sin embargo, en la segunda jornada sufrió un accidente al volante del SF-23, lo que supuso un comienzo lejos de lo ideal en su etapa como piloto de Ferrari. Finalmente, 2025 acabó siendo la peor de sus 19 temporadas en la Fórmula 1.

El británico terminó sexto en el campeonato, a 86 puntos de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y firmó la primera campaña de su carrera sin subir al podio.

"El año pasado golpeé el muro muy fuerte durante los test", explicó Hamilton. "Se desplazó uno de los discos del cuello y afectó al nervio.

"Así que durante unas nueve semanas no pude hacer prácticamente nada. Iba todos los días al quiropráctico, hacía tratamiento físico a diario y no podía dormir.

"Tomaba analgésicos, me pusieron una inyección e hice todo lo posible para intentar solucionarlo. Básicamente convivía con eso. No es fácil en la posición en la que vas sentado en el coche."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Las declaraciones del piloto de 41 años llegan después de lograr, por fin, su primera victoria con Ferrari, en su 31.º intento, durante el pasado Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Ese triunfo se produjo en medio de una temporada revitalizada para Hamilton, que se ha beneficiado de conducir por fin un Ferrari cuyo desarrollo ha contado con su participación, además de realizar algunos cambios en el personal que trabaja a su alrededor.

El siete veces campeón del mundo se encuentra ahora a 41 puntos del líder del Mundial, Kimi Antonelli, y aventaja en nueve al tercer clasificado, George Russell, quien recientemente le calificó como una "gran amenaza" en la lucha por el título.

Sin embargo, de cara al Gran Premio de Austria de este fin de semana, Hamilton dejó claro que no piensa en el campeonato, pese al gran momento de forma que atraviesa.

"Sinceramente, no estoy pensando en que esté compitiendo por el campeonato", afirmó.

"Estoy pensando en llegar y quiero ganar este fin de semana. Ese es mi objetivo.

"Es para lo que he trabajado toda la semana, la pasada y esta. Ni siquiera he salido a cenar.

"Se trata de agachar la cabeza y hacer los sacrificios necesarios para llegar al 100% y rendir para toda esta gente.

"Especialmente sabiendo hasta dónde llega todo esto, el impacto que tienen las decisiones que tomo dentro del coche y lo que hacemos aquí. Esas son las cosas en las que pienso."