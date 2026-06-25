Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"

La continuidad de Carlos Sainz en Williams sigue siendo uno de los asuntos que marcarán la 'silly season' de la Fórmula 1. El madrileño finaliza contrato al término de la temporada y, aunque mantiene que su prioridad es continuar en Grove, también es consciente de que el verano será un momento clave para decidir su futuro.

Desde que comenzó el año, Sainz ha repetido en varias ocasiones que confía en el proyecto liderado por James Vowles. Sin embargo, la temporada no está siguiendo el rumbo esperado. Después de sacrificar prácticamente todo el desarrollo del coche de 2025 para centrarse en el cambio reglamentario de 2026, Williams no solo no ha dado el salto que esperaba, sino que incluso ha perdido terreno respecto a sus rivales directos y ya no lidera con claridad la zona media.

Pese a ello, el español insiste en que su intención sigue siendo permanecer en el equipo. De hecho, asegura que ha aparcado cualquier conversación sobre el mercado de pilotos para centrarse exclusivamente en ayudar a Williams a salir de esta situación.

"No realmente. Sinceramente, no estoy pensando en ello porque tengo muchísimo trabajo que hacer aquí en Williams. Tenemos muchísimas sesiones de simulador y reuniones. Incluso le he pedido a mi equipo que me deje un poco tranquilo hasta el parón de verano para intentar ayudar a Williams y mejorar la situación tanto como sea posible", explicó este jueves en Spielberg.

Será entonces cuando llegue el momento de valorar su futuro. "En verano será el momento de pensar en ello y analizar las opciones. El equipo ya sabe cuáles son mis intenciones y mis prioridades, que son seguir aquí y continuar a largo plazo. Creo en la visión del proyecto, aunque ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante".

Sainz fue preguntado por qué necesita ver en Williams para convencerse definitivamente de seguir vinculado al equipo. Su respuesta dejó claro que la preocupación no pasa únicamente por los resultados en pista, sino por la capacidad de reacción de la escudería.

"Estamos intentando ir al origen de los problemas junto a James Vowles y toda la dirección del equipo. Creemos que ya hemos identificado dónde empezaron a ir mal las cosas, pero ahora la pregunta es qué hacemos a partir de aquí, cuánto tardarán esos cambios en dar resultado y lo agresivos que vamos a ser en la recuperación", explicó.

El madrileño reconoció que dedica prácticamente todo su tiempo a analizar esa situación y aportar su experiencia para acelerar el crecimiento del proyecto. "Hay tanta información y tantas cosas ocurriendo que apenas queda espacio para pensar en otra cosa".

"El dinero no es el problema"

Una de las reflexiones más interesantes de Sainz llegó al analizar por qué Williams no ha conseguido acercarse a los equipos punteros pese a contar con más horas de túnel de viento y haber centrado gran parte de sus recursos en el reglamento de 2026.

"La esperanza era no cerrar completamente la distancia, pero sí mantenernos más o menos donde terminamos el año pasado. Con las horas de túnel de viento que teníamos disponibles esperábamos dar un paso adelante, pero vimos claramente que los equipos de cabeza están trabajando a un nivel completamente diferente. Si acaso, la diferencia ha aumentado", admitió.

Para el español, el problema tampoco pasa por una cuestión económica.

"Eso demuestra que no todo es dinero y, al mismo tiempo, es una buena noticia porque el dinero no es el problema en Williams. Tenemos presupuesto y una gran inversión por parte del consejo. El equipo ha invertido muchísimo en instalaciones, pero gran parte del trabajo está en los procesos, la eficiencia y los métodos de trabajo. Ahí es donde realmente debemos acertar y también incorporar talento de otros equipos para entender en qué áreas todavía no somos lo suficientemente fuertes".

Mientras tanto, Sainz ya trabaja junto a los ingenieros en el desarrollo del próximo monoplaza y mantiene intacta la confianza en un proyecto que, pese a los resultados de este año, sigue siendo su primera opción. Eso sí, el verano marcará un punto de inflexión para comprobar si Williams es capaz de convencerle de que el camino elegido sigue siendo el correcto.