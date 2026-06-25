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Piastri asume que McLaren seguirá detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull en Austria

Oscar Piastri rebaja las expectativas de McLaren para el GP de Austria 2026 de la F1, donde probarán un alerón trasero experimental que no usarán en carrera.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

El equipo actualmente campeón del mundo, McLaren, no ha tenido el mejor inicio en esta nueva era de 2026, constantemente por detrás de Mercedes y en gran medida de Ferrari, con Red Bull también en ocasiones ganándole la partida, debido tanto a la falta de competitividad como a los problemas técnicos y mecánicos del MCL40.

Y al menos de cara al Gran Premio de Austria, Oscar Piastri no espera que el panorama cambia mucho para su equipo.

Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa previa al evento del Red Bull Ring: "Ferrari dio un buen paso adelante en Barcelona. Mercedes sigue siendo el referente. Y me ha llegado el rumor de que Red Bull también tiene grandes novedades que va a montar en su coche. Así que no va a ser fácil para nosotros".
 
"Nosotros no nos hacemos ilusiones de que de repente vayamos a ser increíbles aquí. Y desde luego no vamos a ser el equipo a batir. Así que sí, esperemos poder acercarnos y situarnos más o menos en la posición en la que hemos estado en algunos momentos, en la que podamos sacar partido de los contratiempos de los demás".
 
"Pero sí, creo que conseguirlo por méritos propios o por puro ritmo va a ser un poco difícil, aunque me gustaría llevarme una grata sorpresa", añadió el australiano.

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Sin embargo, de cara a este fin de semana, concretamente durante la jornada de este viernes, muchos ojos estarán puestos en el McLaren MC40, ya que está previsto que estrenen un alerón trasero experimental.

Cuando le preguntaron a Piastri si lo probaría él o su compañero Lando Norris, y si había alguna posibilidad de que lo utilices en carrera, fue sincero.

"No, no lo utilizaremos en la carrera. Creo que mañana lo montará Lando en su coche. Y sí, es solo para probarlo".
 
"De momento no está listo para la carrera y, sí, obviamente, hemos visto varias soluciones creativas y, claro, no están exentas de retos, evidentemente. Así que sí, no se utilizará en carrera, pero es útil probarlo", concluyó el piloto australiano de McLaren en la Fórmula 1.

Apunta:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

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