Alonso frena los rumores de Alpine: "Quiero ganar un Mundial con Aston, pilotando o sin pilotar"

A finales del mes que viene, Fernando Alonso cumplirá 45 años, por lo que eso, sumado a la complicada situación de Aston Martin y Honda en este inicio de 2026, ha provocado rumores sobre el futuro del asturiano.

Hay quienes dicen que estaría meditando dejar la Fórmula 1, mientras que otros hablan de un cambio de equipo en dirección a Alpine.

Sin embargo, el jefe de Aston Martin en pista, Mike Krack, ha dicho hoy jueves en la previa del GP de Austria que confía en su continuidad y ha elogiado su velocidad.

Pero Alonso no parece necesitar los elogios: "Eso no cambia nada. No necesito que Mike me diga que soy rápido. Yo eso ya lo siento en cada vuelta que doy en la pista. Y siempre lo he sentido así".

Acto seguido, el bicampeón español de F1 afirmó que esperará a tomar una decisión hasta las primeras carreras posteriores al parón de verano. Eso sí, descarta una retirada del automovilismo, aunque no del Gran Circo.

"No he tomado ninguna decisión aún, esperaré probablemente hasta las vacaciones de verano, que son en agosto. Después de verano vienen Zandvoort y Monza. Creo que por esas fechas probablemente decidiré qué hacer el año que viene".

"Seguiré compitiendo porque me siento rápido, motivado y me encanta lo que hago. No voy a dejarlo ahora porque no siento que sea poco competitivo ni creo que haya dejado de disfrutar de las carreras. Si compito en Fórmula 1 o no, eso ya es otra historia. Necesito disfrutar de la categoría, necesito disfrutar de la sensación de pilotar estos motores y de este reglamento. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta y hay muchas opciones para competir en el mundo del automovilismo".

Alonso aprovechó el momento para lanzar un mensaje de optimismo con Aston Martin.

"Sigo amando la F1. También estoy comprometido con este equipo. Aunque no seamos competitivos, mi compromiso con el equipo y con el proyecto sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo que ha sido durante años".

"Empezamos esto, en cierto modo, juntos con cierto éxito en 2023 y con muchos cambios en la empresa y en toda la fábrica de Silverstone. Ahora, con la colaboración con Honda, con Aramco y con los nuevos combustibles. Hay muchas cosas que, en cierto modo, hemos construido juntos".

"Como he dicho muchas veces, este equipo tiene ciertas garantías de que triunfará y luchará por los campeonatos. No sabemos si será el año que viene, dentro de tres años o dentro de ocho. Esa es probablemente mi limitación, pero quiero ganar un mundial con Aston Martin, pilotando o sin pilotar. En mi caso, ese compromiso es el mismo".

Sin más rodeos, se le preguntó a Alonso por los últimos rumores que le vinculan con su exequipo Alpine, donde su gran amigo Flavio Briatore está al mando.

En su respuesta, el asturiano volvió a posicionarse en favor de Aston Martin: "Bueno, siempre hay rumores y es normal, no estamos rindiendo al nivel esperado, estamos pasando por un mal momento. Y cuando llegan las vacaciones de verano, siempre hay rumores. Hay rumores en los equipos punteros, por lo que también en nuestro caso porque no estamos rindiendo al nivel esperado".

"Pero, como he dicho, mi compromiso con Aston Martin va más allá de mi tiempo como piloto. Creo en este proyecto y contamos con las personas adecuadas. Obviamente, contamos con lo mejor de lo mejor: Adrian Newey".

"Tenemos a Honda; empezamos con el pie izquierdo, sí. Lo entendemos, pero estamos intentando poner las cosas en su sitio lo antes posible. Pero somos un blanco fácil porque estamos en la parte de atrás y están todas las redes sociales, todas esas cosas y bromas que se nos pueden echar encima".

"Somos muy trabajadores. En Honda son muy trabajadores y en Aston Martin también; somos mil personas que trabajamos duro. Van de lunes a domingo a trabajar ocho horas para solucionar nuestros problemas, y se solucionarán, es cuestión de tiempo", dijo.

"Creo en el proyecto, confío en mi equipo y estamos juntos en esto. Nos toca una de las partes más duras de la situación porque corremos cada semana y nos enfrentamos a los medios cada semana. Mañana subiremos al coche y seremos muy poco competitivos.

Pero nuestro equipo y nuestros responsables tomaron la decisión en Australia de esperar hasta que mereciera la pena desarrollar un paquete mejorado por rentabilidad y cosas así. Todos estamos de acuerdo en eso y todos lo estamos esperando", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images