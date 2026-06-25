Leclerc busca pasar página en Austria: "Solo quiero volver donde deberíamos estar"

Dos abandonos consecutivos dejan cicatrices. Más aún cuando llegan en un momento en el que el coche empieza a responder y el equipo vuelve a mirar hacia arriba. Ese es el escenario con el que Charles Leclerc aterriza en el Gran Premio de Austria, obligado a reaccionar después de perder una enorme cantidad de puntos por circunstancias ajenas y mientras observa cómo Lewis Hamilton ha tomado el relevo dentro de Ferrari tras su victoria en Barcelona.

El monegasco no esconde que las últimas semanas han sido especialmente duras. El accidente de Mónaco y la avería que le dejó fuera de combate en Barcelona han frenado en seco su temporada, aunque insiste en que el potencial del SF-26 sí invita al optimismo.

"Los dos últimos fines de semana han sido bastante duros. Han sido mucho peores de lo que deberían haber sido sobre el papel", explicó el piloto de Ferrari. "Hemos tenido dos problemas técnicos en dos carreras seguidas y eso nos ha costado muchísimos puntos".

Más allá de los resultados, Leclerc reconoce que tampoco había terminado de encontrarse cómodo al volante durante las últimas citas. Sin embargo, cree que el Gran Premio de España supuso un punto de inflexión.

"Es verdad que no me sentía tan cómodo con el coche como al principio de la temporada, pero en Barcelona recuperé esas sensaciones y eso es lo positivo", afirmó. "Ahora solo quiero completar un fin de semana limpio con el equipo y volver a donde deberíamos estar. Hace demasiado tiempo que siempre ocurre algo que nos impide hacer lo que tenemos que hacer el domingo".

Mercedes, el listón para Ferrari

La victoria de Hamilton en Barcelona ha cambiado la percepción alrededor de Ferrari, que parece haber reducido la distancia con Mercedes gracias a una agresiva evolución del SF-26. Aun así, Leclerc prefiere mantener los pies en el suelo antes de llegar al Red Bull Ring.

"Creo que Mercedes seguirá siendo el coche más rápido", advirtió. "Con el calor fuimos muy fuertes con los neumáticos en carrera, así que espero mantener esa fortaleza este fin de semana. Pero aquí hay rectas más largas y ahora mismo su unidad de potencia es mejor, así que probablemente paguemos ese precio. Mercedes sigue siendo el objetivo".

El piloto de Ferrari también quiso lanzar un mensaje de prudencia pese al evidente progreso del equipo. Considera que el campeonato está cambiando a una velocidad nunca vista y que cualquier paquete de mejoras puede alterar el orden competitivo en apenas un par de carreras.

"El equipo está en un muy buen momento. Desde principio de temporada estamos trayendo muchas innovaciones y eso demuestra el esfuerzo que se está haciendo en Maranello. Se está reflejando en la pista porque nos hemos acercado a Mercedes", destacó.

Sin embargo, añadió un aviso: "Hay que tener cuidado porque en este paddock todo cambia muy rápido. Hace tres o cuatro semanas la imagen de nuestra temporada era completamente distinta. Este año cada mejora puede marcar una diferencia enorme y puedes pensar que vas en la dirección correcta hasta que otro equipo trae una gran actualización".

Sin pensar todavía en el Mundial

Mientras Hamilton ya se ha situado de lleno en la pelea por el campeonato, Leclerc rechaza mirar la clasificación. Su prioridad pasa por recuperar la regularidad antes de plantearse objetivos mayores.

"No estoy pensando en el campeonato", aseguró. "Ahora mismo solo quiero recuperar mi ritmo. Si lo conseguimos, espero que lleguen muchas victorias y ya pensaremos en el Mundial al final de la temporada".

Austria, además, es uno de esos circuitos que siempre le han transmitido buenas sensaciones. No sabe exactamente por qué, pero espera que vuelva a convertirse en el escenario perfecto para iniciar la remontada.

"Siempre me ha gustado este circuito. Normalmente sé por qué disfruto de un trazado, pero aquí simplemente me encanta el ritmo de la pista. Fluye muy bien para mi estilo y espero que vuelva a ser así este año", concluyó un Leclerc que necesita transformar las buenas sensaciones recuperadas en Barcelona en el resultado que lleva demasiado tiempo escapándose.