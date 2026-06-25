Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

George Russell ha calificado a Ferrari como una "gran amenaza" para las aspiraciones de Mercedes de conquistar el título de Fórmula 1 en 2026 tras la emotiva victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

El siete veces campeón del mundo consiguió por fin su primer triunfo con Ferrari en la última cita, superando al propio Russell, mientras que su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, se retiró cuando marchaba segundo en las vueltas finales.

Ese resultado puso fin al inicio perfecto de temporada de las Flechas Plateadas, que habían ganado los seis primeros grandes premios del año. Además, evidenció que el paquete de mejoras introducido por Ferrari funcionó a la perfección en el SF-26 para reducir la distancia con Mercedes.

Ferrari se encuentra ahora a 72 puntos de la marca alemana en el campeonato de constructores, mientras que en la clasificación de pilotos Hamilton está a 41 puntos del líder, Antonelli, y cuenta con nueve de ventaja sobre Russell.

"Es fantástico ver a Lewis haciendo de nuevo lo que mejor sabe hacer", declaró Russell antes del Gran Premio de Austria de este fin de semana.

"También es un ejemplo de lo difícil que es la Fórmula 1, porque los coches son muy complejos, los neumáticos son muy complejos, las unidades de potencia son complejas... todo tiene que encajar.

"Si hay una sola cosa que no funciona, no puedes sacar lo mejor de ti mismo. La gente ya le daba por acabado el año pasado, o incluso cuando fuimos compañeros de equipo en 2024.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"¿Es demasiado mayor? ¿Le pasa esto? ¿Le pasa aquello? Y, de repente, lleva cuatro o cinco carreras arrasando. Eso demuestra que no se olvida cómo pilotar de la noche a la mañana.

"Necesitas que todo encaje: tú mismo, el equipo, la puesta a punto, la comprensión de los neumáticos... Cuando todo funciona, vuelas.

"Es algo precioso y ahí es donde está él en este momento. Sin duda, es una gran amenaza. Ferrari es una gran amenaza.

"Kimi sigue siendo claramente el piloto que va por delante y está rindiendo de una manera increíble y muy consistente, pero Ferrari da la sensación de que viene con fuerza y Lewis está liderando ese impulso".

La temporada pasada, sin embargo, ya demostró lo rápido que pueden cambiar las cosas. Las mejoras introducidas por Red Bull en la 16ª cita del campeonato, en Italia, allanaron el camino para la remontada de Max Verstappen, que terminó ganando seis de las últimas nueve carreras del año.

Por ello, el desarrollo del monoplaza resulta clave para lograr el éxito, especialmente al inicio de este nuevo ciclo reglamentario, y hasta ahora Ferrari ha sido más agresiva que sus rivales en ese aspecto.

Eso ha sorprendido a algunos equipos y, actualmente, el único apartado que está penalizando a Ferrari es su unidad de potencia, que según los resultados del ADUO se sitúa un escalón por debajo de los motores de Mercedes y Red Bull.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Esto permitirá al equipo italiano disponer de una actualización adicional respecto al fabricante que lidera el campeonato, lo que podría convertirlo en un aspirante muy serio al título, teniendo en cuenta que, según muchas voces del paddock, cuenta con el mejor chasis de la Fórmula 1.

"Es un toque de atención porque Ferrari ha tenido claramente un gran chasis durante toda la temporada", añadió Russell.

"Su unidad de potencia estaba un poco por detrás de la nuestra, bastante por detrás, pero de repente en Barcelona parece que han dado un paso adelante.

"Así que estuvieron mucho más cerca de nosotros en términos de velocidad punta y, además, están trayendo muchas mejoras, algo que nos ha sorprendido bastante.

"Nosotros solo hemos introducido una actualización esta temporada hasta ahora. Tenemos algunas más en camino, pero Ferrari y McLaren incorporan piezas nuevas prácticamente cada dos carreras.

"Así que tenemos que seguir apretando. Creo que cada vez que un equipo introduce una nueva pieza en el coche, da un paso adelante muy importante".