Hamilton espera sanciones a Antonelli y Russell por motor en algún momento

Lewis Hamilton espera que los pilotos de Mercedes George Russell y Kimi Antonelli afronten sanciones en parrilla por exceder el uso de componentes del motor más adelante en la temporada 2026 de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo de F1, que inicialmente elogió la fiabilidad de Ferrari, puso el foco en Mercedes dadas sus problemas de fiabilidad en lo que llevamos de curso.

"Enormemente impresionado", dijo Hamilton sobre la fiabilidad de Ferrari. "Creo que llegamos a la temporada sabiendo que necesitábamos subir el nivel en nuestros procesos y simplemente en cómo ejecutábamos los fines de semana de carrera".

"Eso es algo por lo que estábamos apretando el año pasado. Y luego el equipo realmente, cada individuo aporta muchísimo y está aportando lo mejor. Los chicos del garaje han trabajado muy duro para las paradas en boxes. Tenemos grandes paradas en boxes".

"Y luego todos en la fábrica han trabajado muy duro para traer esta consistencia, y eso es realmente lo que creo que en última instancia va a marcar la diferencia este año".

Tanto Russell como Antonelli han sufrido un abandono cada uno provocada por la electrónica en lo que va de temporada – Russell durante el GP de Canadá y Antonelli en el GP de Barcelona –, lo que Hamilton sospecha que podría causar un problema a ambos pilotos más adelante en el año.

"Estás viendo que los motores en general han tenido más problemas este año de los que normalmente habrían tenido, y no sé cuál es la situación en cuando a batería para George y para Kimi, pero en algún momento debe haber una sanción, imagino, en el sentido de que solo tenemos dos celdas de batería o algo así para todo el año", dijo Hamilton.

"Pero va a ser clave para nosotros simplemente aferrarnos a esto, maximizar los puntos, ejecutar lo mejor que podamos, incluso cuando se dé el caso de que no podamos ganar".

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes ha usado el mismo número de componentes eléctricos que Ferrari

Para la temporada 2026 de F1, a cada piloto se le permite usar un máximo de cuatro motores de combustión interna (ICE), turbocompresores (TC) y escapes (EX), más tres unidades generadoras de motor-cinéticas (MGU-K), almacenes de energía (ES) y centralitas electrónicas (CS) a lo largo de la campaña.

Profundizando en la afirmación de Hamilton, la tabla inferior era el informe de la FIA sobre el uso de elementos del motor de cara al GP de Gran Bretaña, que muestra que Mercedes y Ferrari han usado el mismo número de componentes eléctricos dentro de su asignación de elementos del motor en lo que va de temporada.

ICE TC EX MGU-K ES CE Russell 3 3 3 2 3 3 Antonelli 3 3 3 1 3 3 Leclerc 3 3 2 3 3 3 Hamilton 3 3 2 3 3 3

Sin embargo, lo que esta tabla no detalla es cuántos de los componentes usados previamente siguen en lo que los equipos llaman ‘el pool’ (los aún disponibles para usar), lo que significa que pueden volver a usarse, o cuántos no pueden volver a usarse.

Por ejemplo, no está determinado si los componentes eléctricos que fallaron en el coche de Russell en Canadá y en el coche de Antonelli en Barcelona pueden volver a usarse más adelante en el año.

En el GP de Gran Bretaña, Lance Stroll recibió una sanción en parrilla por exceder el número permitido de elementos del motor, al montar un quinto almacén de energía y una quinta centralita electrónica, lo que resultó en una pérdida de 10 puestos en parrilla. Pero como el piloto de Aston Martin debía salir 21º, solo perdió una posición y fue de hecho frente a su compañero Fernando Alonso.

Las sanciones en parrilla por exceder el uso del motor fueron un tema de los primeros años de la era V6 híbrida, así como del anterior inicio problemático de Honda con el reglamento de F1 cuando se unió a la parrilla con McLaren en 2015, pero hasta ahora no ha sido un tema candente dada la capacidad de los equipos para rotar entre piezas existentes.

Sin embargo, si el almacén de piezas usables empiezan a agotarse para los equipos, entonces necesitar usar elementos extra del motor y asumir sanciones se convertiría de forma natural en un tema más importante de nuevo.