Antonelli avisa a Mercedes: "Estamos perdiendo muchos puntos así"

Barcelona.- Durante buena parte del fin de semana parecía que George Russell había recuperado la iniciativa dentro de Mercedes. El británico dominó los entrenamientos, logró una gran clasificación y llegó al domingo con todo de cara para volver a ganar. Pero cuando llegó la carrera, Andrea Kimi Antonelli volvió a hacer lo que lleva haciendo prácticamente toda la temporada: aparecer cuando más cuenta.

El líder del Mundial no tuvo una tarde sencilla. Tuvo que lidiar con tráfico, con neumáticos sobrecalentados y hasta con daños en el alerón delantero. Aun así, su ritmo volvió a ser demoledor. Tanto que, a pocas vueltas del final, logró adelantar a Russell y parecía encaminado hacia otro resultado que habría reforzado todavía más su liderato.

Entonces llegó el golpe.

"Estaba en el vértice de la curva 5 y, de repente, el coche simplemente se rindió", explicó Antonelli tras la carrera. Sin avisos previos, sin síntomas aparentes y sin margen para reaccionar. El Mercedes dijo basta cuando apenas quedaban unas vueltas para la bandera a cuadros y dejó al italiano sin unos puntos que parecían seguros.

La imagen contrastó con la sensación que había transmitido durante toda la carrera. Porque si algo sacó en positivo Antonelli de Barcelona fue precisamente el ritmo.

"Teníamos un ritmo muy fuerte. Hoy era muy difícil seguir a otro coche porque hacía mucho calor y los neumáticos se sobrecalentaban muchísimo, pero una vez tuve la oportunidad fui a por ella", aseguró sobre el adelantamiento a Russell.

La preocupación que deja Barcelona

Más allá de la decepción inmediata, el abandono dejó al descubierto una inquietud que empieza a crecer dentro de Mercedes. Aunque el W17 sigue siendo probablemente el coche más competitivo de la parrilla, la fiabilidad ha empezado a pasar factura en momentos importantes.

"No es culpa de nadie, estas cosas forman parte de las carreras", comentó inicialmente el italiano. Sin embargo, después reconoció que la situación empieza a ser preocupante.

"Es una preocupación porque ya hemos tenido varios problemas durante el año. Nuestro paquete es muy fuerte, pero es un punto en el que tenemos que trabajar porque estamos perdiendo muchos puntos en carreras como esta".

Las consecuencias en el campeonato son evidentes. Antonelli llegó a Barcelona con 66 puntos de ventaja al frente del Mundial y se marcha manteniendo una renta importante, pero más reducida. Lewis Hamilton aprovechó su primera victoria con Ferrari para colocarse a 41 puntos del italiano, mientras Russell queda a 50. Una distancia todavía cómoda, pero mucho menor de la que habría tenido de haber convertido su ritmo en otro podio.

Ferrari entra en escena

Precisamente Hamilton fue uno de los primeros pilotos en acercarse a Antonelli tras la carrera. Ambos compartieron un momento en el parque cerrado que llamó la atención de muchos observadores. Y pese a la decepción, el joven piloto de Mercedes no ocultó su alegría por el británico.

"Estoy muy feliz por Lewis porque tenemos una gran relación y siempre ha estado ahí para mí. Verle cumplir uno de sus sueños, que era ganar con Ferrari, ha sido muy bonito".

Pero más allá de la amistad, Antonelli también sabe que la victoria de Hamilton puede tener implicaciones importantes para el campeonato. Preguntado por Ferrari, el italiano reconoció que la Scuderia empieza a convertirse en una amenaza seria.

"Siempre han sido muy fuertes y uno de sus puntos fuertes es la fiabilidad. Su coche es muy fiable y si siguen consiguiendo resultados como este van a ser una amenaza".

Aun así, el líder del Mundial prefirió quedarse con lo positivo antes de abandonar el Circuit de Barcelona-Catalunya. El abandono fue doloroso, pero también confirmó algo importante: incluso en un fin de semana donde Russell parecía tener la ventaja, Antonelli volvió a demostrar que sigue siendo el hombre a batir en 2026.

"Ahora volveré a casa, descansaré y regresaré aún más fuerte en Austria".