La F1 estudia poner fin a los equipos cliente en 2031

La FIA, el organismo rector de la F1, está considerando ofrecer un suministro de motores por parte de un tercero a los equipos cliente a partir de 2031, cuando parece que la categoría pasaría a motores V8 más baratos.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el jefe de la F1, Stefano Domenicali, llevan mucho tiempo alineados en que la categoría pase a motores más baratos, ligeros y ruidosos para el próximo ciclo reglamentario, que debería comenzar en 2031.

El plan más probable es pasar a un motor V8 atmosférico con una unidad eléctrica más pequeña, lo que reduciría tanto el coste como el peso de los coches, y devolvería a la F1 a una forma más pura de carreras a fondo.

Para Ben Sulayem, el paso a motores mucho más baratos de producir y mucho menos complejos que las máquinas actuales también podría abrir la puerta a resolver otra preocupación que ha llegado a su mesa en los últimos meses.

El CEO de McLaren, Zak Brown, envió una carta a Ben Sulayem para reiterar sus preocupaciones sobre las alianzas entre equipos en la F1. Brown ha tenido problemas con algunos aspectos de la doble propiedad de Red Bull Austria sobre Red Bull y Racing Bulls, incluida la ausencia de gardening leave del jefe de equipo Laurent Mekies cuando el francés cambió este último por el puesto principal en Red Bull para sustituir a Christian Horner.

La cuestión volvió a surgir recientemente cuando Mercedes mostró interés en adquirir una participación del 24% por ciento en el equipo Alpine, conversaciones que fracasaron porque Mercedes consideró que el precio pedido era demasiado alto. Al introducir motores más baratos, la FIA podría obligar a los equipos a construir su propio motor o adquirir un suministro de motores estándar de un tercero, poniendo fin a la era de los equipos cliente.

Stefano Domenicali, CEO of the Formula One Group, Toto Wolff, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President, Zak Brown, McLaren Chief Executive Officer Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Hablando con medios británicos en Silverstone, Ben Sulayem dijo: "No habrá control sobre los equipos, el equipo A sobre el equipo B, al que se suministra con sus motores", citaba Reuters.

"Si es asequible, entonces tendremos un motor para el resto de los equipos B, de modo que nadie pueda usarlos como palanca y decirles 'votad de esta manera, o no os vamos a dar un buen motor".

Hablando en exclusiva con Motorsport.com en abril, el jefe de la categoría, Domenicali, dijo que contar con la opción de ofrecer motores "white label" también habría ayudado al campeonato a conservar más flexibilidad en medio de intereses y políticas fluctuantes de los fabricantes.

"Si hubiéramos tenido un fabricante independiente, podríamos haber dicho: 'Ofrezcamos un motor F1/FIA marca blanca a los equipos que quieran competir, vamos a ello", dijo Domenicali. "Así que como el antiguo Ford Cosworth, el motor independiente y demás. Pero no lo tuvimos. No había nadie en ese momento".

"Los fabricantes son una pieza vital de lo que estamos haciendo. Tenemos que darles las gracias cada día y cada noche porque sin ellos sería imposible. Pero ya no podemos estar en una esquina en la que los fabricantes puedan dictar el ritmo al deporte. Es una lección aprendida".

Los motores de terceros solían ser habituales en la F1, con firmas como Cosworth suministrando por última vez a Marussia en 2013. Pero la llegada de la era turbo híbrida en 2014 puso fin de facto a los motores de terceros debido al coste y la complejidad implicados.

Ahora mismo, Mercedes HPP suministra a tres equipos cliente, McLaren, Williams y Alpine, y el fabricante ya tenía interés en bajar de tres a dos clientes para 2031. Red Bull Ford Powertrains suministra tanto a Red Bull Racing como a su equipo hermano Racing Bulls, mientras que Ferrari alquila motores a Haas F1 y Cadillac. Audi es un equipo oficial de pleno derecho, al igual que Aston Martin, que ha forjado una alianza con Honda. Cadillac, mientras tanto, se prepara para entrar como fabricante de motores en 2029 y se sabe que también está interesado en un cambio a V8.

Ben Sulayem afirma que algunos fabricantes ya han mostrado disposición a comprar su idea. Pero hasta que el reglamento de motores de 2031 esté real y verdaderamente definido y plasmado por escrito, no hay nada que los fabricantes actuales o potenciales puedan hacer para prepararse.

"Cada vez que sale un nuevo reglamento, le echaremos un vistazo y veremos si es algo técnicamente interesante", dijo Brown en el GP de Mónaco. "¿Es algo que fiscalmente tiene sentido? Creo que pasaremos por ese proceso cuando eso ocurra".

Aunque McLaren al menos consideraría la idea, se entiende que no está interesado en montar una costosa operación de motores como ha hecho Red Bull.

Las conversaciones sobre los futuros motores se han retrasado debido al trabajo en curso sobre el ciclo reglamentario actual, con tanto la revisión ADUO de Red Bull como los ajustes acordados para 2027 y 2028 ocupando los recursos del organismo rector en las últimas semanas.

El actual Pacto de la Concordia y el de motores se extienden hasta el final de la temporada 2030, por lo que la FIA podría decidir unilateralmente imponer la nueva fórmula de motores, incluida una prohibición de clientes, a partir de 2031 si también quisiera. Pero correría entonces un enorme riesgo de alienar y ahuyentar a los fabricantes que tanto se ha esforzado por atraer en los últimos años, así que probablemente intentará encontrar un consenso más amplio.

Si se encuentra una supermayoría entre los seis motoristas actuales, que incluye a los cinco fabricantes de motores actuales así como a General Motors, el paso a los V8 podría incluso adelantarse a 2030.

"En 2031, el V8, la FIA tendrá el poder de hacerlo, sin ningún voto de los fabricantes de unidades de potencia", dijo Sulayem en mayo. "Ese es el reglamento. Pero queremos adelantarlo un año. Soy positivo, ellos quieren que ocurra".

Se cree que la mayoría de fabricantes están ampliamente de acuerdo con un paso a los V8. Audi está interesado en mantener un turbocompresor en el reglamento futuro, aunque se cree que está solo en esa postura.

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