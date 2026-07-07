Red Bull investiga el fallo del alerón de Verstappen, pero... ¿y en Spa?

Por segundo fin de semana de carrera consecutivo, Max Verstappen sufrió un accidente debido a un problema con el alerón trasero de Red Bull, aunque el tetracampeón del mundo subrayó inmediatamente que los dos fallos fueron causados por problemas diferentes.

"Un fallo distinto, digamos, pero el mismo resultado", explicó Verstappen.

Tras el accidente en Spielberg, donde Verstappen se salió al final de la Q3, Red Bull dijo que entendía la causa de ese fallo concreto. Resulta aún más preocupante que surgiera un problema diferente en el alerón trasero justo en el siguiente fin de semana de carrera, uno que el equipo no había anticipado.

El alerón trasero de Red Bull ha atraído especial atención porque su sistema aerodinámico activo crea la mayor apertura de la parrilla.

El equipo introdujo su propia versión del 'alerón Macarena' en Miami, y el director técnico Pierre Wache dijo a Motorsport.com que la inspiración no había venido de Ferrari.

El diseño también es diferente. Mientras que el alerón trasero de Ferrari puede rotar hasta 270 grados en una dirección, el de Red Bull rota hasta 160 grados en la dirección opuesta.

Red Bull empezó a trabajar en su propio concepto en noviembre de 2025 y originalmente pretendía introducirlo en Melbourne. Sin embargo, el equipo no estaba satisfecho con él en ese momento, retrasando su debut hasta Miami.

Red Bull’s version of the Macarena wing is effective at reducing drag, but has already caused two crashes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No dejar piedra sin remover" en la investigación del alerón trasero

Aunque el concepto de Red Bull parece eficaz a la hora de reducir la resistencia aerodinámica, la seguridad siempre debe ser lo primero. Eso se aplica no solo a la FIA, que ha estado implicada en el proceso de diseño desde el principio, sino también a los pilotos.

Verstappen describió los recientes incidentes con el alerón trasero como "superpeligrosos", una preocupación que se vuelve aún más relevante con la llegada del circuito de alta velocidad de Spa-Francorchamps.

Eso significa que Red Bull solo puede volver a competir con el alerón en el GP de Bélgica si está completamente convencido de que todos sus problemas iniciales han sido eliminados. Esa investigación ya está en marcha.

"Vamos a revisar toda la zona para asegurarnos de que no dejamos ninguna posibilidad de que eso vuelva a ocurrir", dijo Mekies el domingo por la noche cuando se le preguntó por los dos fallos separados.

No dejar ninguna posibilidad de repetición significa, en la práctica, que todas las opciones siguen sobre la mesa, incluida la de no utilizar el alerón trasero rotativo en Spa.

Red Bull sigue creyendo en el concepto, pero también sabe que no puede permitirse otro fallo, especialmente dada la insatisfacción de Verstappen entre bastidores.

"Haremos lo que sea necesario para estar del lado seguro. Ya hemos corrido bastantes carreras con ese concepto. Hemos corrido desde Miami, creo. Así que han sido varias carreras".

"Es demasiado pronto en el análisis para establecer si es un problema con el concepto o algo distinto. Pero seguro que no vamos a dejar piedra sin remover cuando se trate de ello. Y tenemos todas las opciones abiertas."

Red Bull cannot afford to risk a third crash, especially given Verstappen’s frustration behind the scenes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

McLaren ha adoptado un enfoque más prudente

Esas opciones incluyen volver temporalmente a una especificación de alerón trasero más antigua y convencional para Spa. Obviamente, el equipo técnico liderado por Wache preferiría evitarlo, ya que representaría un paso atrás en términos de reducción de resistencia aerodinámica y, por tanto, de rendimiento puro.

Eso es especialmente significativo en un circuito escaso de energía como Spa, donde se espera que la gestión de la energía vuelva a desempeñar un papel crucial, un área en la que Red Bull no ha destacado hasta ahora esta temporada. Eso hace que cada mínima reducción de resistencia aerodinámica sea valiosa.

Pero si queda alguna duda sobre la especificación actual, y si esa duda no puede eliminarse en las próximas dos semanas, entonces Red Bull tiene poca elección salvo ponerse del lado seguro.

Otro contratiempo como los de Spielberg y Silverstone es lo último que necesita el equipo, especialmente dadas las frustraciones de Verstappen el domingo por la noche.

Curiosamente, McLaren llevó su propio alerón trasero rotativo a Spielberg por primera vez, pero eligió no utilizarlo allí porque el equipo aún no consideraba que el diseño estuviera listo, ni siquiera para una sesión de entrenamientos libres.

El equipo tampoco lo montó en Silverstone debido al formato sprint, lo que significa que Spa podría convertirse en su primera prueba real. A la luz de los problemas recientes de Red Bull, el enfoque prudente de McLaren es fácil de entender.