Y tras la pole... ¿puede Alpine ganar en Monza con otra sorpresa?

De cara al Gran Premio de Italia, de todas las historias y narrativas que se estaban tejiendo, absolutamente ninguna tenía que ver con Pierre Gasly y Alpine.

Esto no supone menospreciar al piloto francés ni al equipo de Enstone, pero el hecho de que Ferrari compitiera en casa con buenas posibilidades de victoria y de que un italiano, Kimi Antonelli, liderara el campeonato iba a acaparar sin duda todo el espacio disponible en la prensa este fin de semana.

Así pues, cuando se publicó el informe del Tribunal de Apelación de la FIA al inicio de la primera sesión de entrenamientos en Monza para decir al mundo que Gasly había perdido su podio del Gran Premio de Mónaco, surgió un tema nuevo e inesperado. Y luego todo se disparó como una bola de nieve.

Primero fue el cuestionamiento por parte de Flavio Briatore sobre la integridad de uno de los jueces, Filippo Marchino, en relación con sus vínculos con McLaren —uno de los principales impulsores de la apelación—, lo que ofendió profundamente al director del equipo McLaren, Andrea Stella; después vino la declaración del Tribunal de Apelación de la FIA para desmentir los comentarios sobre la falta de imparcialidad.

Todo ello eclipsó el mensaje de Alpine de "estamos decepcionados, pero vamos a contraatacar en la pista", que el equipo había difundido inicialmente con la intención de dejar atrás toda esa saga. Y hay que reconocer que Alpine ha hecho precisamente eso.

Tras haber tenido opciones razonables de alcanzar la Q3 en una zona media muy reñida a juzgar por los ritmos de los entrenamientos, Gasly se impuso en la Q1, dando la primera señal de que se estaba gestando algo especial, y luego consiguió, como muchos temían, una sorprendente primera pole por 0.060s (60 milésimas) de ventaja sobre el gran favorito, George Russell, de Mercedes.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Desde los mecánicos saltando de alegría en el box de Alpine hasta los gritos de júbilo de Gasly por la radio del equipo, quedó claro que este momento significaba más de lo que quizá habría significado antes del resultado de la apelación del viernes. Fue la reacción perfecta, a diferencia del espectáculo de Briatore en la rueda de prensa de la FIA.

Para que Alpine y Gasly dejen atrás de verdad la saga de la apelación del GP de Mónaco, completar la pole con una gran cosecha de puntos —digamos, los 13 puntos que le restadron a Alpine el viernes— garantizaría que la historia del GP de Italia de 2026 terminara por todo lo alto para la escudería de Enstone.

Alpine apunta a la victoria en el GP de Italia: "¿Por qué no?"

Pero el director general de Alpine, Steve Nielsen, cree que Gasly puede aspirar a algo aún mayor. Cuando se le preguntó cuál era el objetivo para el domingo, respondió: "Intentar ganarlo".

"Creo que lo vamos a intentar ganar. ¿Por qué no? No tenemos que tener demasiado respeto por nadie. Estamos en la pole por méritos propios. A ver qué podemos hacer".

Al reflexionar sobre estos dos días vertiginosos, Nielsen considera que un buen resultado el domingo, sea cual sea, será el colofón ideal para unos días llenos de retos.

"Hace un par de días vivimos un momento de confusión con el cambio de decisión sobre Mónaco", afirmó. "Pero estoy deseando dejar de hablar de eso".

Steve Nielsen, director general de Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Es increíble. Es la mejor sensación que podríamos tener. Y, como he dicho, apuntaremos alto y nos iremos de aquí con tantos puntos como podamos conseguir".

Gasly ha adoptado un enfoque más pragmático, reconociendo la realidad de que Alpine carece del ritmo y el rendimiento puros de equipos como Mercedes y Ferrari, pero tampoco ha frenado sus esperanzas de victoria.

"Mi plan es mantenerme en primera posición todo el tiempo que pueda", afirmó Gasly . "¿Cuánto tiempo será eso? No tengo ni idea. Me voy a centrar en mi pilotaje, en no cometer errores y en sacar el máximo partido a lo que tengo".

"Espero de verdad que podamos mantenernos en esa posición [en cabeza], pero, como sabemos, así son las carreras. El tiempo dirá y yo solo voy a asegurarme de hacer mi trabajo como siempre, llegar lo más preparado posible y darlo todo".

A lo largo de la legendaria historia de la F1 en el Autodromo Nazionale Monza las victorias sorpresa han sido una constante, sobre todo en la era moderna; vienen a la mente la primera victoria de Sebastian Vettel con Toro Rosso en 2008 (desde la pole), la primera victoria de Gasly en la F1 en 2020 y el sorprendente triunfo de Daniel Ricciardo con McLaren en 2021.

Teniendo en cuenta que, según se informa, la cuota para la pole era de 1000 a 1, ¿qué posibilidades hay de que Gasly y Alpine se alcen con la victoria en el Gran Premio de Italia y vuelvan a acaparar los titulares? En el momento de escribir estas líneas, 10 a 1…