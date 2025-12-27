Cuando Lewis Hamilton estuvo a punto de debutar en F1 con Sauber

A lo largo de las décadas, varios campeones del mundo de Fórmula 1 han pilotado para Sauber. Kimi Räikkönen debutó en la categoría reina con la escudería suiza, en 2001 y más tarde regresó con los de Hinwil, mientras que otro ejemplo, Jacques Villeneuve, se unió al equipo en 2005.

Y en 2007, un tal Sebastian Vettel disputó su primera carrera en el Gran Circo para el entonces equipo BMW-Sauber. El fundador de la escuadra, Peter Sauber, ha revelado ahora que el piloto más laureado de la historia, Lewis Hamilton, habría estado a punto de competir para su equipo.

"Casi nadie sabe que Lewis Hamilton estuvo a punto de pilotar para nosotros hace unos 20 años", declaró Peter Sauber recientemente, al diario suizo Blick, explicando que McLaren quería enviar al ahora heptacampeón "a Hinwil para su aprendizaje de la Fórmula 1".

"La delegación de McLaren, con Lewis y su padre" se reunió con él y con "nuestra abogada interna, Monisha Kaltenborn", en el aeropuerto de Kloten, cerca de Zúrich, recordó Sauber. "El acuerdo fracasó porque McLaren sólo quería prestarle por un año".

Peter Sauber Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sauber explicó que, por ellos mismos, querían al multicampeón inglés para dos temporadas. Hamilton formaba parte del programa junior de McLaren en aquel momento, y finalmente se incorporó a la categoría reina con el equipo de Woking, en 2007 y como compañero de Fernando Alonso, tras cosechar el título de GP2 en 2006.

Hamilton ganó cuatro carreras en su primera temporada de Fórmula 1, y estuvo a punto de proclamarse campeón del mundo en su primer intento. Al final de un curso muy polémico, finalizó a sólo un punto de Kimi Räikkönen, hasta la fecha último campeón con Ferrari. Hamilton ganó finalmente su primera corona un año después, ante Felipe Massa.

Tras sus rápidos éxitos con McLaren, cambiar a Sauber ya no era una opción. Hamilton permaneció fiel a la escudería hasta finales de 2012, y luego se pasó a Mercedes. Allí ganó otros seis campeonatos del mundo. Desde 2025, el siete veces campeón del mundo corre para Ferrari. Con 105 victorias en grandes premios, es actualmente el piloto más laureado de la historia de la categoría reina.