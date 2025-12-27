Todos

Fórmula 1

El ex ingeniero de Schumacher critica a Elkann y a la dirección de Ferrari F1

Luigi Mazzola, ex ingeniero de Schumacher, no está de acuerdo con los comentarios del presidente de Ferrari sobre que Hamilton y Leclerc "hablen menos"

Livia Veiga
Editado:
Frederic Vasseur, Ferrari,y John Elkann, presidente y CEO de Ferrari

En 2025, Ferrari se convirtió en el centro de muchas críticas, desde todos los ámbitos de la Fórmula 1. Los pilotos se quejaban mucho del coche, al presidente de la compañía no le gustaron nada las críticas, diciendo que Charles Leclerc y Lewis Hamilton debían "hablar menos y pilotar más", y los propios aficionados de la Scuderia estaban decepcionados con el mal año de los italianos.

Esta vez, ha sido Luigi Mazzola, que fue antiguo ingeniero de Michael Schumacher en la escudería de Maranello durante la época dorada con el teutón, quien ha criticado las duras declaraciones de John Elkann sobre las quejas públicas de Hamilton y Leclerc.

En una entrevista concedida a NewsF1, Mazzola dijo que Elkann debería "lavar los trapos sucios en casa", y dejar a los medios de comunicación fuera de estas discusiones, que sólo deberían ser internas.

"Los trapos sucios se lavan en casa, eso es obvio. Cuando dices algo así públicamente, políticamente hablando, estás atacando a alguien. Normalmente, cuando haces eso, es porque quieres preparar el terreno para algo que viene después", explicó el ingeniero.

Luigi Mazzola, Gerente de equipo de pruebas de Ferrari

Luigi Mazzola, Gerente de equipo de pruebas de Ferrari

Foto de: Sutton Images

El comentario se produjo después de que John Elkann declarara que sus dos pilotos deberían "hablar menos y centrarse en conducir". Estas palabras llegaron durante una temporada muy difícil para Ferrari, especialmente para Hamilton, que corrió por primera vez vestido del rojo de la mítica escuadra, en una campaña en la que acabó sufriendo mucho, tanto que acabó siendo la peor para él desde que desembarcó en el Gran Circo, allá por 2007.

"Elkann tiene más o menos la misma experiencia en F1 que yo en economía, básicamente ninguna. Hizo ese comentario en un momento en el que podría haber sacado mucho provecho, celebrando el éxito en el Mundial de Resistencia, donde Ferrari ganó los campeonatos de pilotos y constructores. ¿Por qué hablar de F1 en este momento?", sentenció Mazzola sobre la figura del CEO de Ferrari.

