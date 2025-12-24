Los datos no mienten: ¿fue Lewis Hamilton un error para Ferrari F1?

Lewis Hamilton y Ferrari: sobre el papel, una combinación imbatible. El piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1 se encuentra con el equipo más laureado de la categoría: no hay nada mejor que eso. Sin embargo, la primera temporada de Hamilton en Ferrari en 2025 plantea numerosos interrogantes.

Hasta ahora, el balance del siete veces campeón del mundo es bastante malo: ninguna victoria, ninguna pole y ningún podio. El único logro deportivo hasta ahora es su victoria en la carrera al sprint de China, donde además el domingo fueron descalificados. De todas formas, evidentemente eso no ha sido suficiente para el alto nivel de exigencia de Lewis Hamilton y Ferrari.

Hemos analizado los datos con más detalle y hemos comparado la temporada de Hamilton en Ferrari con las actuaciones de los excompañeros de equipo de Charles Leclerc, concretamente Carlos Sainz y Sebastian Vettel. ¿Fue un error deportivo el fichaje de Lewis Hamilton?

Balance 2025: Hamilton claramente por detrás de Leclerc

En primer lugar, echemos un vistazo a las cifras de la temporada 2025. En el duelo interno de equipos surgió una clara tendencia: Leclerc ganó claramente el duelo de clasificación con 19:5, mientras que el monegasco se impuso en el duelo de carrera con aún más contundencia (18:3).

En las sesiones de clasificación al sprint, Leclerc está ligeramente por delante con un 4:2, mientras que la comparación en las carreras al sprint está igualada con un 3:3. Pero para tener una imagen completa, merece la pena echar un vistazo más de cerca a los datos de ritmo de ambos pilotos de Ferrari.

En clasificación, Leclerc fue de media 0,235 segundos más rápido que Hamilton, medido en términos de las mejores vueltas. La diferencia en el ritmo de carrera es igualmente significativa: Hamilton perdió una media de 0,249 segundos por vuelta respecto a su compañero de equipo.

Los datos lo demuestran: Sainz más cerca de Leclerc que Hamilton

La comparación decisiva sigue con el predecesor de Hamilton. Un vistazo a los datos de clasificación y ritmo de carrera de Carlos Sainz revela un nivel de rendimiento mucho más cercano en el duelo con Charles Leclerc.

En la pretemporada de 2024, la diferencia media de Sainz en clasificación fue de sólo 0,027 segundos, mientras que su ritmo de carrera fue 0,046 segundos por vuelta más lento. Extrapolado, el piloto español fue por tanto unas dos décimas de segundo más rápido que Hamilton.

Primera temporada en Ferrari: ¿problema de adaptación?

Sin embargo, no hay que pasar por alto un aspecto importante: Lewis Hamilton disputó su primera temporada con Ferrari en 2025, mientras que Carlos Sainz en 2024 ya estaba en su cuarto año en Maranello. El factor de adaptación es relevante en la Fórmula 1 y no debe subestimarse.

Un vistazo a la primera temporada de Sainz en Ferrari en 2021 lo subraya. Aunque el español ganó por poco el duelo contra Leclerc con 164,5 a 159 puntos, perdió claramente en términos de ritmo. Su déficit medio fue de 0,184 segundos en clasificación y de 0,193 segundos por vuelta en carrera.

En los años siguientes, Sainz pudo mejorar su ritmo en torno a una décima y media, lo que ilustra la influencia de la adaptación. Un paso adelante que aún podría estar hacer Lewis Hamilton. No obstante, hay que señalar que incluso la temporada de debut de Sainz en Ferrari fue significativamente más fuerte que la temporada 2025 de Hamilton vestido de rojo.

¿Un fichaje con sentido extradeportivo?

Desde un punto de vista puramente deportivo, probablemente habría tenido más sentido para Ferrari continuar con Carlos Sainz. El español rindió casi a la par que Charles Leclerc y además estaba plenamente integrado en el equipo.

Las actuales cifras de rendimiento de Hamilton, por otro lado, son más comparables a las de Sebastian Vettel en sus últimos días en Ferrari, que tampoco son para el recuerdo.

Sin embargo, sería demasiado miope valorar el fichaje de Lewis Hamilton únicamente en función de criterios deportivos. La influencia del piloto de Fórmula 1 más laureado de la historia en la imagen de marca y el atractivo mundial de Ferrari es enorme. Por otra parte, es probable que el británico cueste muchas veces más económicamente que su predecesor.