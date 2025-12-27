Resumen de la F1 2025: Ocon, sorprendido por un rookie en Haas

"Esteban ha demostrado, en los equipos para los que ha corrido, ser alguien que está continuamente en la pelea, y sumando puntos". Así es como Gene Haas presentó a su nuevo fichaje, Esteban Ocon, antes de la temporada 2025. En su novena campaña en la Fórmula 1, la octava a tiempo completo, se suponía que el francés encabezaría los esfuerzos de la escuadra estadounidense junto al prometedor pero inexperto protegido de Ferrari, Oliver Bearman.

Llegando junto la nueva ingeniera de carrera, Laura Mueller, que solía ser ingeniera de rendimiento en Haas, Ocon se vio sorprendido por la falta de ritmo inicial del coche, ya que se clasificó 19º en Melbourne. Los dos VF-25 cerraron la parrilla y vieron los últimos la bandera a cuadros.

Aún así, el monoplaza americano tenía potencial. Ocon fue quinto en el Gran Premio de China, aunque heredó esa posición tras la descalificación de los dos Ferrari.

Después de eso, el estado de forma de Haas continuó con altibajos. Ocon alternó eliminaciones en la Q1 con apariciones en la Q3 en Miami y Mónaco, y se estrelló en la clasificación de Bahréin, un error poco habitual del francés.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Peter Fox / Getty Images

Las buenas sesiones de sábado permitieron a Ocon sumar puntos decentes, con un séptimo puesto en Mónaco y un quinto en la carrera al sprint de Spa-Francorchamps, y afrontó el parón veraniego con 27 puntos, frente a los ocho de Bearman. Pero el rendimiento del joven talento de 20 años iba en aumento. Hasta el GP de España, Ocon superaba a Bearman por 7-3; en las 20 clasificaciones restantes, fue superado por 15-5. El galo luchaba por sacar lo mejor de su coche, y la cosa no hizo más que empeorar.

Ocon estaba cada vez más descontento con el comportamiento del VF-25, especialmente en las frenadas, hasta el punto de que el viernes en Abu Dhabi, dijo a 'Canal+ Francia' que "se sentía como un novato que nunca ha conducido un coche de F1".

"Hay mucha inestabilidad", añadió. "Siento que ya no puedo pilotar, que ya no puedo hacer una vuelta rápida. Ha sido inmanejable durante muchas carreras. No podemos resolver los problemas y no se adapta a mi estilo de conducción, así que... Simplemente somos lentos. Estamos muy, muy lejos de donde deberíamos estar".

Sin embargo, el director del equipo, Ayao Komatsu, dejó claro que el problema radicaba en el estilo de conducción de Ocon, y que la escudería no sabía cómo solucionarlo, teniendo en cuenta que su piloto debutante manejaba sin problemas la misma especificación de coche. "La mejor oportunidad es que lo evites, que encuentres la manera de hacerlo", consideró el japonés.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Fotografía de: Peter Fox / Getty Images

De ahí los escasos 11 puntos de Ocon tras el parón veraniego, mientras que Bearman sumó 33. Por lo tanto, el mayor terminó la temporada tres puntos por detrás de su joven compañero de garaje, lo que admitió abiertamente que era "difícil de digerir".

2026 será clave para que Ocon demuestre su valía, como alguien que puede liderar Haas con experiencia y como piloto que puede sumar puntos de forma consistente. Pero Bearman sólo será más fuerte. Al menos, Ocon ya ha demostrado ser un jugador de equipo en Haas, a pesar de su reputación como alguien que discute demasiado con sus compañeros.

El francés dijo que encontró un "ambiente más sano" que en Alpine y que tenía la "mejor relación con todos los compañeros de equipo que he tenido" con Bearman. De hecho, dejó pasar a su compañero en Bélgica cuando tenía problemas con una configuración de baja carga aerodinámica en mojado. "Ni siquiera tuve que dar una orden de equipo", explicó Komatsu. "Esteban dejó pasar a Ollie solo. Esa es la respuesta [a las preguntas sobre la reputación de Ocon]".

Ahora, Ocon sólo necesita recuperar el rápido ritmo que ha mostrado durante la mayor parte de su carrera deportiva en la Fórmula 1.