Hadjar admite que "Verstappen siempre me da consejos cuando se lo pido"
Hadjar es el actual compañero de Verstappen en Red Bull: el francés revela que el cuatro veces campeón del mundo de F1 ya le ha dado algunos consejos.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Kym Illman (Getty Images)
Max Verstappen tiene este año un nuevo compañero de equipo en Red Bull: Isack Hadjar ocupó el asiento de Yuki Tsunoda este invierno y, por ahora, ha ofrecido un rendimiento sólido, de hecho, el piloto francés ya es considerado como uno de los compañeros de equipo más fuertes del cuatro veces campeón del mundo.
Sin embargo, Verstappen no parece temer por su supremacía en Red Bull, ya que la colaboración entre ambos parece funcionar aparentemente bien.
"Desde luego, él no me pregunta si necesito consejos, pero cuando yo le pregunto por algo, me responde sin ningún problema", revela Hadjar.
"Cuando necesito información, se muestra muy abierto y dispuesto a ayudar", añade el francés, quien valora mucho el apoyo y los consejos del holandés: "No se guarda nada, porque sabe lo fuerte que es".
En general, Hadjar se muestra satisfecho con sus primeras carreras en Red Bull.
"Creo que he sabido manejar bien las situaciones difíciles, como estar cerca de Max", afirma con orgullo, aunque también se muestra un tanto autocrítico: "En cambio, en las cosas sencillas he cometido errores".
Isack Hadjar no quiere repetir sus errores
Sobre todo en el Gran Premio de Miami, Hadjar vivió un fin de semana decepcionante. Sin embargo, después se recuperó e incluso pudo celebrar en Mónaco su primer podio con el equipo de Milton Keynes, aunque posteriormente se le retiró. Aun así, el piloto de 21 años suele estar a la altura de Verstappen o al menos no tan lejos como sus antecesores.
"Así que me alegro de haber superado los obstáculos más difíciles", dice Hadjar sobre las primeras carreras de esta campaña, aunque sabe que tiene que seguir mejorando en el futuro. "Si ahora optimizo algunos pequeños detalles, conseguiré más puntos".
El mayor problema son los errores que el novato de Red Bull sigue cometiendo con demasiada frecuencia. "Lo ideal es no repetirlos", dice Hadjar con una sonrisa. "Ese es diría el objetivo. No siempre es fácil, pero tampoco me preocupa demasiado. Soy joven, es mi segundo año, así que ahora cometo errores".
"Cuando tenga un coche con el que pueda ser campeón del mundo, ya no cometeré esos errores. Ese es el plan. Pero me centro más bien en mi rendimiento. Veo que ya puedo medirme con los mejores pilotos. En eso es en lo que me centro ahora mismo", concluyó el piloto francés de Red Bull en la Fórmula 1.
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