Hadjar critica duramente el procedimiento de salida de Red Bull F1

Los pilotos de Red Bull han tenido muchos problemas con las salidas desde el inicio de la temporada. Aunque han hecho alguna buena salida de vez en cuando, Max Verstappen e Isack Hadjar todavía están sufriendo, perdiendo posiciones casi siempre nada más empezar las carreras.

Otros equipos que experimentaron problemas similares a principios de año parecen que ya han encontrado soluciones. Mercedes, en particular, ha logrado avances importantes, ya que Andrea Kimi Antonelli se encontraba entre los pilotos con peores salidas durante las primeras rondas del calendario, perdiendo posiciones con frecuencia, pero ahora el equipo parece haber encontrado una solución y el italiano ha logrado tener salidas limpias de forma constante durante los últimos tres fines de semana.

Pero en Red Bull el problema de las salidas sigue siendo una gran preocupación, ya que el procedimiento parece demasiado complicado para que los pilotos lo ejecuten siempre de forma fiable.

El problema volvió a ponerse de manifiesto en Barcelona, donde Hadjar sufrió una salida desastrosa. Tras clasificarse sexto y situarse en la parrilla justo detrás de su compañero de equipo, el francés cayó hasta la 14ª plaza tras una mala salida, perdiendo ocho puestos solo en la recta hasta la curva 1.

Aunque se recuperó para terminar sexto, Hadjar describió su salida en Barcelona como una "pesadilla" y animó a Red Bull a abordar el problema lo antes posible, argumentando que los rivales sí han podido darle a sus pilotos un sistema mucho más fácil de gestionar.

"Solo tenemos que trabajar en nuestras salidas, porque, bueno, no es posible seguir así", dijo a F1 TV. "Cada fin de semana es la misma historia. Hoy ha sido una pesadilla, pero he tenido dificultades todo el fin de semana. Es realmente el punto en el que tenemos que trabajar porque todos han progresado, pero yo he retrocedido [otra vez]. Así que, sí, el procedimiento es demasiado difícil. El margen es demasiado pequeño", explicó.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Posteriormente, profundizó en el tema ante Motorsport.com y otros medios, sugiriendo que la precisión que exige el sistema actual de Red Bull es poco realista.

"No lo sé, tío", dijo cuando le preguntaron qué había provocado su mala salida. "Es que todo el fin de semana ha sido así para mí".

"Creo que de las seis salidas de práctica que hicimos en todo el fin de semana, esa fue la peor. Y tuvo que pasar en la parrilla. Calé dos veces, algo que no me había pasado nunca. Así que sí, tenemos que solucionar estos problemas porque el procedimiento es demasiado complicado".

"No soy un ordenador, no soy una máquina, no puedo tener una precisión del 0,0001 %. No está funcionando esto", explicó el francés de Red Bull.

Mekies: "Es parte del proceso de aprendizaje"

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirma que los problemas de salida del equipo están relacionados con el reto de encontrar el margen de funcionamiento óptimo para su nueva unidad de potencia, lo que confirma de hecho lo que estaba diciendo Hadjar de que el margen de error actual es muy pequeño.

Sin embargo, no llegó a indicar si hay una solución inminente.

"Ya sabes, no hemos tenido un buen inicio", dijo Mekies al hablar de la carrera de Hadjar. "Hemos tenido salidas flojas en lo que va de temporada. Ya sabes, forma parte del primer año como fabricantes de unidades de potencia. Hemos aprendido que hay muchas cosas que debemos mejorar y resolver entre el chasis y la unidad de potencia".

"Sin duda, como hemos venido diciendo, tenemos una unidad de potencia muy buena. Pero es una unidad de potencia que también tiene un margen muy estrecho. Y hay muchas áreas en las que también te complica un poco la vida".

"Así que forma parte del proceso de aprendizaje de este primer año", concluyó.